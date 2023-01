LTIMindtree relata forte desempenho no terceiro trimestre de 2023

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 20 de janeiro de 2023.

LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], uma empresa internacional de consultoria em tecnologia e soluções digitais, anunciou hoje seus resultados consolidados para o terceiro trimestre concluído em 31 de dezembro de 2022, conforme aprovado por seu Conselho Administrativo

“Temos o prazer de relatar um forte terceiro trimestre no ano fiscal de 2023, nosso primeiro como LTIMindtree”, disse Debashis Chatterjee, Diretor Executivo e Diretor Geral da LTIMindtree. “A entidade combinada iniciou com uma taxa de execução de receita trimestral de US$ 1 bilhão, um crescimento de receita ao ano em moeda constante no quartil superior de 16,3% e um fluxo robusto de pedidos de US$ 1,25 bilhão. Nosso desempenho mostra nosso foco constante no cliente através da fusão bem como nosso portfólio resiliente de clientes e soluções. Clientes de todos os setores vêm demonstrando grande interesse em nossa proposta de valor exclusiva, abrangendo desde o núcleo até a experiência. O imperativo do cliente de marcar a inovação liderada pela tecnologia para se preparar ao futuro traz uma vantagem significativa a longo prazo para nossas ofertas completas e exposição entre setores, ao impulsionar nosso esforço de proporcionar crescimento de receita com liderança no setor também no futuro.”

Principais destaques financeiros:

Trimestre concluído em 31 de dezembro de 2022

Em USD:

– Receita de US$ 1.046,7 milhões (crescimento de 2,4% no trimestre / 14,0% ao ano)

– Lucro líquido de $ 121,5 milhões (queda de 17,7% no trimestre / 13,3% ao ano)

Em INR:

– Receita de ₹ 86.200 milhões (crescimento de 4,8% no trimestre / 25,3% ao ano)

– Lucro líquido de ₹ 10.007 milhões (queda de 15,8% no trimestre / 4,7% ao ano)

Outros destaques:

Clientes:

– 723 clientes ativos em 31 de dezembro de 2022

– Clientes com mais de US$ 1 milhão aumentaram em 13, total 374

– Clientes com mais de US$ 5 milhões aumentaram em 7, total 144

– Clientes com mais de US$ 10 milhão aumentaram em 4, total 81

Pessoal:

– 86.462 profissionais em 31 de dezembro de 2022

– A evolução nos últimos 12 meses foi de 22,3%

Contratos Obtidos

Um mercado digital líder que oferece soluções de ponta a ponta para o setor automotivo assinou um contrato plurianual com a LTIMindtree como sua parceira de transformação digital âncora, a fim de consolidar todas as iniciativas digitais para aumentar a eficiência e acelerar o tempo de colocação no mercado.

Uma importante empresa de utilidade pública com sede na América do Norte escolheu a LTIMindtree como parceira estratégica a longo prazo para um contrato de serviços gerenciados em nuvem e de infraestrutura.

Uma empresa de energia e serviços públicos selecionou a LTIMindtree para possibilitar sua jornada de transformação digital direcionadaàenergia ecológica.

Uma empresa de energia norte-americana assinou um contrato de serviços gerenciados com a LTIMindtree para um programa de dados, habilitação em nuvem e infraestrutura.

Um líder mundial no fornecimento de soluções de transporte selecionou a LTIMindtree para modernizar suas principais operações, ao aproveitar uma plataforma de aplicativos comerciais baseada em nuvem.

Uma seguradora norte-americana de P&C selecionou a LTIMindtree como parceira estratégica para conduzir a transição de Garantia da Qualidade para Engenharia de Qualidade. Como parte deste contrato, a LTIMindtree irá conduzir uma mentalidade de automação primeiro para oferecer melhorias de eficiência e produtividade.

Uma empresa líder em hospitalidade concedeuàLTIMindtree um contrato plurianual para fornecer desenvolvimento de produtos, testes e serviços de suporte baseados em agilidade.

Um fabricante de automóveis com sede no Canadá assinou um contrato plurianual de Serviços de Gerenciamento de Aplicativos com a LTIMindtree.

Um fabricante líder de semicondutores e fornecedor de tecnologia selecionou a LTIMindtree para um contrato plurianual, a fim de fornecer serviços de usuário final liderados por plataforma a nível mundial.

Reconhecimentos

A LTIMindtree Syncord é reconhecida como Temenos Global Delivery Partner.

Homenageada como Parceria de Cooperação Global do Ano pela Amazon Web Services (AWS).

Reconhecida como Parceria do Ano na Prestação de Serviços Emergentes da ServiceNow Americas de 2023.

Reconhecida no Guia de Mercado Gartner®* de 2022 para Análises Aumentadas por seu produto Lumin by Fosfor.

Nomeada Líder e Melhor Destaque na Avaliação P&C Insurance PEAK Matrix® em Aplicativos e Serviços Digitais do Everest Group de 2023.

Nomeada uma das Principais Concorrentes e Melhor Destaque na Avaliação PEAK Matrix® em Risco e Conformidade do Everest Group em Serviços BFS IT de 2023.

Nomeada uma das Principais Concorrentes e Melhor Destaque na Avaliação PEAK Matrix® de Serviços Guia do Everest Group de 2023.

Nomeada uma das Principais Concorrentes na Avaliação PEAK Matrix® de Serviços Digitais de Provedores de Saúde do Everest Group de 2023.

* A GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos EUA e internacionalmente, sendo utilizada aqui com permissão. Todos os direitos reservados. A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa, nem aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem em opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, quanto a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a um fim específico.

Anúncios

O Conselho Administrativo recomendou um dividendo intermediário de ₹ 20 por ação no valor nominal de ₹ 1 cada.

Sobre a LTIMindtree

A LTIMindtree é uma empresa internacional de consultoria em tecnologia e soluções digitais que permite que empresas de todos os setores reinventem modelos de negócios, acelerem a inovação e maximizem o crescimento ao aproveitar tecnologias digitais. Como parceira de transformação digital para mais de 700 clientes, a LTIMindtree traz amplo conhecimento de domínio e tecnologia para ajudar a impulsionar diferenciação competitiva superior, experiências do cliente e resultados comerciais em um mundo convergente. Impulsionada por cerca de 90.000 profissionais talentosos e empreendedores em mais de 30 países, a LTIMindtree, uma empresa do Larsen & Toubro Group, combina pontos fortes aclamados pelo setor da antiga Larsen e Toubro Infotech e Mindtree na solução dos desafios comerciais mais complexos e na entrega de transformação em escala. Para mais informação, acesse www.ltimindtree.com.

Teleconferência de Ganhos e Webcast de Áudio

Sexta-feira, 20 de janeiro de 2023 às 18h (IST)

Digite qualquer um dos números abaixo pelo menos 5 a 10 minutos antes da teleconferência para garantir que esteja conectadoàmesma a tempo.

Número de Acesso Universal +91 22 6280 1107



+91 22 7115 8008 Número de Ligação Gratuita Internacional EUA: Reino Unido: Singapura: Hong Kong: 18667462133 08081011573 8001012045 800964448 Repetição da Teleconferência Disponível após 1 hora a partir do horário de término da ligação até 27 de janeiro de2023 Código de Reprodução: 23855 Número de Chamada: Índia +91 22 7194 5757

EUA:(ligaçãogratuita): Reino Unido(ligação gratuita): Singapura(ligação gratuita): Hong Kong(ligação gratuita): 18332898317 8007563427 8001012510 800965553 Webcast de Áudio O áudio da teleconferência estará disponível online mediante um webcast e pode ser acessado no seguinte link: https://links.ccwebcast.com/?EventId=LTI200123 Clique aqui para seu DiamondPass™ DiamondPass™ é um serviço premium que permite que você se conecteàteleconferência sem ter que esperar por um operador. Se possui um DiamondPass™, clique no link acima para associar o seu pin e receber os dados de acesso a esta conferência. Se você não possui um DiamondPass™, faça seu registro pelo link e receba seu DiamondPass™ para esta conferência.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230120005210/pt/

Contato:

Relações com a Mídia:[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE