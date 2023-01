PopID e Toshiba Global Commerce Solutions realizam parceria para oferecer sistemas biométricos de pontos de venda habilitados e de autoatendimento

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 20 de janeiro de 2023.

A PopID, uma empresa fintech de biometria, e a Toshiba Global Commerce Solutions, a primeira opção de varejo para soluções de comércio unificado, anunciaram uma parceria para a integração do PopPay nas soluções front-end de ponto de venda e de autoatendimento da Toshiba, que executam sua plataforma de comércio ELERA. O PopPay permite aos consumidores autenticar sua identidade para pagamento e/ou fidelidade com a utilização do software de verificação facial com base em inteligência artificial. A Toshiba será responsável por distribuir as soluções integradas para restaurantes (OSR), lojas de conveniência, mercados e outros segmentos do varejo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230113005053/pt/

A new partnership will integrate PopID’s PopPay into Toshiba’s front-end point-of-sale and self-service solutions running its ELERA Commerce Platform. PopPay enables consumers to authenticate their identity for payment and/or loyalty using artificial intelligence-based facial verification software. (Photo: Business Wire)

Uma das primeiras soluções totalmente integradas contará com câmeras de biometria do PopPay incorporadas ao Pro-X Hybrid Kiosk da Toshiba e será apresentada na NRF 2023 que acontece em Nova York, de 15 a 17 de janeiro de 2023. Os clientes que optarem podem digitalizar itens utilizando o scanner Pro-X e depois efetuar a transação com a seleção do botão PopPay na tela para que o seu rosto seja digitalizado. O PopPay então autentica a fidelidade e o pagamento, sem a necessidade de um cartão ou telefone.

“Seja em restaurantes, lojas de conveniência ou em outros segmentos do varejo, o interesse do consumidor por métodos não tradicionais de pagamento cresce exponencialmente no mundo inteiro. Em regiões que anteriormente eram dominadas por transações em dinheiro ou por meio de cartão há uma clara tendência para pagamentos móveis”, disse Rance Poehler, presidente e diretor executivo (CEO) da Toshiba Global Commerce Solutions. “Mesmo nos EUA, onde os pagamentos por meio de cartão mostraram uma forte aceitação, houve um aumento na adoção de pagamentos por meio não tradicionais. Sabemos que o mercado está pronto para esta opção com os Millennials e a Geração Z exibindo uma tendência nesta direção.”

Consumidores mais jovens já aprenderam com gerações anteriores que a dívida de crédito rotativo é arriscada, levando-os, portanto, a pagar por meio de débito, transferência de fundos eletrônicos ou câmara de compensação automatizada (rede ACH), porque não há taxas de juros. Segundo a publicação MX Report, a redução da confiança do consumidor fez com que muitos entrevistados da Geração Z apoiassem o crescente interesse no pagamento móvel. O mesmo relatório cita que a maioria dos entrevistados (73%) tem aplicativos de pagamento móvel conectados às suas contas financeiras. Além de sua aversão ao crédito, os Millennials e a Geração Z também procuram maior conveniência em suas interações no varejo. A Food Industry Association (Associação das Indústrias Alimentícias nos EUA) informa que 53% dos compradores da Geração Z e Millennials desejam maior conveniência em suas futuras experiências de compras em mercados.

“Com quase um quarto dos gastos do consumidor dos Estados Unidos passando por soluções de ponto de venda da Toshiba, a Toshiba é a maior empresa de soluções com foco no varejo nos EUA e no mundo inteiro”, disse John Miller, diretor executivo (CEO) da PopID e presidente do comitê executivo da empresa de investimentos Cali Group. “Esta parceria permitirá aos clientes da Toshiba utilizar nossa tecnologia para aumentar a renda, promover o compromisso de fidelidade, melhorar as operações e reduzir os custos, ao mesmo tempo que aprimora a experiência do cliente em geral.”

“Estamos entusiasmados com esta parceria com a PopID para oferecer velocidade, facilidade de uso e conveniência aos varejistas e seus compradores”, continuou Poehler. “Estamos ansiosos para implementar o PopPay em novas indústrias para atenderàcrescente demanda dos segmentos do varejo.”

A plataforma ELERA e seu conjunto de soluções ajudam a liberar os varejistas das restrições da tecnologia legada. Com mais controle sobre as operações das lojas, os varejistas podem aprimorar a eficiência e a produtividade em escala. A integração do PopPay para pagamentos automáticos oferece aos varejistas numerosos benefícios, como transações mais rápidas, maior rendimento, redução do estresse na hora de pagar para o comprador, o que leva a grandes transações, maior participação de fidelidade promovida pela automação e menores taxas de processamento de pagamento quando integrado aos sistemas de pontos de venda, quiosques de autoatendimento e sistemas de drive-thru nas cadeias de fast-food.

Sobre a PopID

A PopID oferece uma plataforma abrangente, o PopPay, para revolucionar as interações e pagamentos digitais por meio da verificação facial. O PopPay oferece aos consumidores a opção de se identificarem da maneira mais natural possível – com o seu rosto – para pedir e pagar – possibilitando experiências mais personalizadas, seguras e simplificadas. Para saber mais sobre o PopPay, acesse www.popid.com.

Sobre a Toshiba Global Commerce Solutions

A Toshiba Global Commerce Solutions é líder global em participação de mercado em tecnologia para lojas de varejo e a primeira escolha do varejo para soluções de comércio unificado. Juntamente com uma equipe global de parceiros comerciais dedicados, avançamos o futuro do varejo com soluções inovadoras para o comércio, que aprimoram o envolvimento do cliente, transformam a experiência na loja e aceleram a transformação digital. Para saber mais, acesse commerce.toshiba.com e interaja conosco no Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram e YouTube.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230113005053/pt/

Contato:

Toshiba Global Commerce Solutions

Elizabeth Romero

Diretora, Comunicações Corporativas

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE