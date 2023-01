Empresas no Brasil buscam rápida transformação digital

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 23 de janeiro de 2023.

Empresas em todo o Brasil estão procurando fornecedores de serviços para ajudá-las a acelerar rapidamente seus projetos digitais e iniciativas ambientais, sociais e de governança, com muitos vendo esses movimentos como essenciais para seu futuro, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa líder global em pesquisa e consultoria em tecnologia.

O relatório ISG Provider Lens™ Digital Business Enablement e ESG Services 2022 para o Brasil conclui que a implantação rápida de projetos de negócios digitais e a adoção de programas ESG são vistas como grandes vantagens competitivas para as empresas no Brasil.

Algumas empresas brasileiras estão recorrendo a projetos-piloto para lançar novos projetos de negócios digitais, usados em iniciativas de transformação digital e projetos mais específicos de tecnologia e dados, diz o relatório. No entanto, muitas empresas no Brasil enfrentam grandes dificuldades para incorporar projetos de transformação digital em suas organizações. Muitos fornecedores de serviços de tecnologia se concentraram em ser parceiros ideais para enfrentar todos os desafios, incluindo mudanças culturais e operacionais necessárias na transformação digital.

“Em tempos turbulentos como estes, um ritmo acelerado de transformação digital não é uma vantagem competitiva; é um requisito de negócios”, disse Shafqat Azim, parceiro da ISG, transformação digital para as Américas. “Empresas que aceleram projetos-piloto e os ampliam podem aumentar a receita, reduzir custos e aumentar sua resiliência a longo prazo.”

Enquanto isso, as empresas buscam ajuda com iniciativas ESG, pois enfrentam pressão social para se concentrar na sustentabilidade e na descarbonização, diz o relatório. Embora tenha havido um progresso lento nessa área no Brasil, o relatório vê um crescimento no número de prestadores de serviços que auxiliam as empresas a identificar, planejar e implementar soluções nas áreas de sustentabilidade e emissões líquidas de carbono zero.

“Empresas que aceleram seus projetos digitais e de ESG experimentam melhor desempenho de negócios”, disse Jan Erik Aase, sócio e líder global da ISG Provider Lens Research. “Aqueles que garantem velocidade enquanto dimensionam soluções digitais com iniciativas de transformação digital têm uma grande vantagem competitiva sobre aqueles que adotam soluções digitais em um ritmo mais lento.”

Os fornecedores de serviços que oferecem serviços de negócios digitais mapeiam toda a cadeia de valor de seus clientes, identificam áreas de oportunidade e usam seus recursos para trabalhar em todos os estágios de uma iniciativa digital, desde a cocriação até a implementação, diz o relatório. Os principais fornecedores entregam diversos serviços, incluindo definição de estratégias, monitoramento do uso da solução digital e gerenciamento do portfólio de ativos digitais.

O relatório ISG Provider Lens™ Digital Business Enablement e ESG Services 2022 para o Brasil avalia as capacidades de 41 fornecedores de soluções de negócios digitais em cinco quadrantes: Business Consulting Services, Customer Experience Services, Supply Chain Transformation Services, Sustainability and ESG Services e Digital Reality Services.

O relatório nomeia a Accenture como Líder em todos os cinco quadrantes e a Stefanini como Líder em quatro. BRQ e Wipro são nomeados Líderes em três quadrantes, e Deal, Deloitte Digital, Globant, ilegra e T-Systems são nomeados Líderes em dois. Enquanto isso, Beenoculus, CI&T, Compass UOL, FCamara, Infosys, Logicalis, MadeinWeb, PwC, Schneider Electric, Siemens Energy, V8.Tech, VRGlass e YDreams Global são todos nomeados Líderes em um quadrante.

Além disso, a MadeinWeb foi nomeada como Rising Star – uma empresa com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro” pela definição do ISG – em dois quadrantes. A Globant e a TOTVS Consulting foram nomeadas Rising Stars em um quadrante.

Versões personalizadas do relatório estão disponíveis na BRQ, MadeinWeb e V8.Tech.

O relatório ISG Provider Lens™ Digital Business Enablement e ESG Services 2022 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página da web.

Sobre o ISG Provider Lens™ Research

A série de pesquisas em quadrantes do ISG Provider Lens™ é a única avaliação de provedor de serviços desse tipo a combinar pesquisa empírica baseada em dados e análise de mercado com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global do ISG. As empresas encontrarão uma grande quantidade de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros apropriados (sourcing), enquanto os consultores do ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes corporativos do ISG. A pesquisa atualmente abrange fornecedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa, bem como nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, França, Benelux, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Austrália e Cingapura/Malásia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre o ISG Providers Lens™ da ISG, visite esta webpage.

Uma série de pesquisas complementares, os relatórios ISG Provider Lens Archetype, oferecem uma avaliação inédita de fornecedores da perspectiva de tipos específicos de compradores.

Sobre o ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) é uma empresa líder global em pesquisa de tecnologia e consultoria. Um parceiro de negócios confiável para mais de 700 clientes, incluindo mais de 75 das 100 maiores empresas do mundo, o ISG está comprometido em ajudar corporações, organizações do setor público e provedores de serviços e tecnologia a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa é especializada em serviços de transformação digital, incluindo automação, nuvem e análise de dados; assessoria de sourcing; governança gerenciada e serviços de risco; serviços de telecomunicações; estratégia e desenho de operações; gestão de mudança organizacional, inteligência de mercado e pesquisa e análise de tecnologia. Fundada em 2006 e com sede em Stamford, Connecticut, o ISG emprega mais de 1.300 profissionais digital-ready que operam em mais de 20 países – uma equipe global conhecida por seu pensamento inovador, influência de mercado, profundo conhecimento em tecnologia e indústria, e pesquisa e recursos analíticos de classe mundial com base nos dados de mercado mais abrangentes do setor. Para mais informações visite http://www.isg-one.com/

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230123005175/pt/

Contato:

Will Thoretz, ISG

+1 203 517 3119

[email protected]

Thábata Mondoni, Mondoni Press para ISG

Mobile: +55 11 98671 5652

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE