Hillstone Networks lança o StoneOS 5.5R10, fortalecendo ainda mais a postura geral de segurança dos clientes

* Por: DINO - 23 de janeiro de 2023.

Hillstone Networks, fornecedora líder em soluções inovadoras e acessíveis de cibersegurança, anunciou uma grande atualização do seu sistema operacional, Hillstone StoneOS 5.5R10. A atualização mais recente oferece proteção contra ameaças de alto desempenho baseada em inteligência artificial (IA), controle e gerenciamento centralizados do Zero Trust e maior simplificação das operações de segurança e otimização do sistema, entre mais de 300 novos recursos. A nova funcionalidade melhora a postura de segurança dos ambientes dos clientes e agiliza ainda mais as operações de segurança com um caminho de atualização fácil.

Melhorias na proteção contra ameaças com tecnologia de IA

O novo StoneOS aproveita a tecnologia de IA para fornecer detecção de ameaças baseada em aprendizado de máquina para tráfego criptografado sem a necessidade de descriptografia. Ele também conta com proteção DDoS inteligente e detecção DGA. Além disso, está incluída uma extensão de lista de proibições que capacita a função Perimeter Traffic Filtering (PTF) e oferece mais proteção contra ameaças.

Controle e gerenciamento centralizados do Zero Trust

O ZTNA avançado implementa gerenciamento centralizado para as políticas de ZTNA por meio do Hillstone Security Management (HSM) e oferece suporteàconexão inteligente com gateways de ZTNA, autenticação de pacote único (SPA), compatibilidade com sistemas operacionais de vários fornecedores para clientes de ZTNA, juntamente com um portal de ZTNA. Os novos recursos fornecem uma melhor experiência de usuário com operações e gerenciamento gerais melhores da solução de ZTNA.

Interconectividade mais inteligente com recursos estendidos de VPN

Os recursos estendidos de VPN oferecem suporte ao ECMP e failover para roteamento inteligente de VPN, além de fornecer opções de estabelecimento de túneis IPSec para a VPN a partir da configuração de portas personalizadas e negociação automática. Esses recursos trazem uma melhor utilização da largura de banda e melhoram a conectividade, garantindo que os negócios permaneçam ininterruptos.

As operações otimizadas do sistema descarregam cargas de trabalho redundantes

A versão mais recente do StoneOS apresenta um assistente de inicialização simplificado e verificação automatizada de redundância de NAT para facilitar as operações do sistema, melhorando a produtividade geral das organizações ao otimizar a carga de trabalho dos administradores do sistema.

As melhorias robustas em todo o sistema garantem ainda mais a continuidade dos negócios

A disponibilidade do sistema foi aprimorada em todos os aspectos na versão mais recente, com suporte para alta disponibilidade (HA) avançada e a reinicialização elegante do Border Gateway Protocol (BGP), garantindo ainda mais que os serviços comerciais das organizações não se vejam interrompidos.

“A transição do modelo de segurança tradicional baseado em borda para o modelo de força de trabalho distribuída é uma mudança sísmica, desencadeada principalmente pelo trabalho doméstico induzido pela pandemia, mas o impacto evoluirá gradualmente e, portanto, as soluções oferecidas precisam abordar os desafios associados”, afirmou Tim Liu, CTO e cofundador da Hillstone Networks. “A versão mais recente do StoneOS continua abordando os desafios enfrentados pelas equipes de SecOps e os riscos constantes enfrentados pelas empresas do mundo inteiro. A melhor proteção contra ameaças alimentada por IA, melhor integração, controle e gerenciamento centralizados e operações otimizadas são essenciais para fornecer uma abordagem estável e estratégica para ambientes de segurança cibernética resilientes.”

O StoneOS é a base para todos os firewalls de última geração da Hillstone, tendo sido reconhecido no 2022 Gartner® Magic Quadrant™ para firewalls de rede pelonono ano consecutivo como “visionário”. O StoneOS 5.5R10 já está disponível.

Sobre a Hillstone Networks

As soluções inovadoras e acessíveis de cibersegurança da Hillstone Networks reformulam a segurança corporativa, permitindo resiliência cibernética e reduzindo o custo total de propriedade. Ao proporcionar uma visibilidade abrangente, inteligência superior e proteção rápida para ver, entender e agir contra ameaças cibernéticas de múltiplas camadas e em vários estágios, a Hillstone é avaliada favoravelmente pelos principais analistas e tem a confiança de empresas internacionais. Para saber mais, acesse https://www.hillstonenet.br.com/.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230123005059/pt/

Contato:

Zeyao Hu

+1 408.508.6750

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE