O mundo dos digitais influencers vale a pena em 2023 para as marcas?

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 23 de janeiro de 2023.

Em pesquisa feita pelo site Opinion Box, o Brasil continua sendo o segundo país em número de usuários do Instagram, 80% dos entrevistados, ainda dizem que acreditam que a plataforma pode aproximar pessoas e marcas.

O encontro da marca com os usuários carrega uma nova forma de consumo social baseado na confiança e na relação entre empresa e consumidor. Sendo considerada uma nova forma de olhar o que antes era a “dor” do cliente e transformá-la.

Uma das estratégias que ainda deve permanecer no mercado digital é a dos influenciadores. Segundo a Especialista em mídias sociais Mariana Erthal: o meio dos influenciadores digitais envolve estratégia, por parte das marcas. Nas quais devem contratar a figura pública adequada às expectativas, sendo uma opção assertiva e mais vantajosa, de publicidade.

Na pesquisa em questão ainda foram revelados dados de que 71% dos usuários seguem influenciadores e 16% afirmam serem influenciados. Embasando ainda mais essa tese, o estudo traz a informação de que 58% dos usuários disseram já ter comprado algo que um influenciador indicava ou usava.

“Utilizar influenciadores é uma oportunidade de crescimento e visualização de marca. Mas isso não deve ser feito sem planejamento adequado e prévio. Pois o cliente entende que a marca já tem um amadurecimento digital a ponto de sanar toda sua curiosidade e quaisquer dúvidas que ele (o cliente) possa ter ao entrar em contato. Outro ponto que deve ser observado são os canais para compra e comunicação, que devem estar ativos e em pleno funcionamento, para que a estratégia montada não fracasse”, afirma Mariana.

Segundo o Correio Braziliense, hoje o Brasil é conhecido como o país dos influenciadores. O estudo da multinacional Nielsen Media Research mostra que atualmente são 500 mil digitais influencers com, no mínimo, 10 mil seguidores cada.

“O ponto relevante na hora da escolha de um digital influencer é o Storytelling do perfil, entender qual história conta, com quem se comunica, como e com quem fala. Se você consegue identificar uma similaridade com a proposta da marca, então vale aprofundar outros pontos, como: o formato desejado dessa publicidade, quantas vezes será feita, o que deseja transmitir ao público e se a figura pública estará disposta a fazer”, acrescenta especialista.

O Opinion Box ressalta que a pesquisa foi realizada com 1.672 brasileiros que fazem parte do Painel de Consumidores. Demonstrando assim o público que existe consumindo o conteúdo dos influenciadores digitais.