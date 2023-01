Quantfury supera US$ 250 milhões em comissões e taxas om economia a usuários, e apresenta nova funcionalidade mostrando informações em tempo real sobre economia

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 23 de janeiro de 2023.

Quantfury Trading Limited (“Quantfury”), uma corretora mundial de diversos ativos, que oferece negociações e investimentos a preçosàvista em tempo real de bolsas em todo o mundo com zero comissão e taxas de empréstimos desde o fim de 2018, anuncia o principal marco de ultrapassar US$ 250 milhões em taxas com economia a seus usuários.

Com a versão mais recente do aplicativo Quantfury e das plataformas de negociação na web, os usuários do Quantfuru agora podem verificar em tempo real quanto pouparam em taxas para suas negociações abertas e fechadas quando comparado a outras plataformas de negociação amplamente utilizadas a nível mundial, como a corretora eToro, câmbio Binance, etc.

O diretor executivo da Quantfury Trading, Ali Pourdad, comentou: “A Quantfury continua oferecendo condições inigualáveis para negociação e investimento em todo o mundo, e agora temos o prazer de oferecer um nível adicional de transparência sem comparação.”

O recurso de economia total de taxas e comissões também terá destaque em www.quantfury.com em tempo real, acompanhando os volumes mensais e o número de usuários do aplicativo Quantfury, demonstrando o compromisso contínuo da Quantfury em fornecer condições comerciais inigualáveis e transparência para seu público internacional de varejo.

Sobre a Quantfury

A Quantfury é uma corretora mundial que oferece negociação sem comissões e investimentos com preçosàvista em tempo real de bolsas em todo mundo e criptográficas. Fundada por um grupo de traders, quants e profissionais de aprendizagem automática em 2017, a missão da Quantfury é transformar o setor de comércio varejista explorador a nível mundial, tornando-o rentável, justo e transparente. Em 2023, a Quantfury possui mais de 400.000 usuários em mais de 50 países.

Para mais informação, acesse www.quantfury.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato:

Mídia



Bernardo Soriano

Gregory FCA pela Quantfury

Tel.: 914-656-3880

Email: [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE