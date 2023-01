Evento universitário abordou as soft skills para construção

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 24 de janeiro de 2023.

Entre os dias 17 e 21 de janeiro de 2023, foi realizado a Semana de Mercado, evento voltado para as engenharias, tecnologia e mercado de trabalho. Neste ano, o evento apresentou tendências das novas tecnologias e as soft skills para que os profissionais da engenharia, agronomia e geociências se destaquem em um mercado cada dia mais competitivo.

Desde 2015, a SM alcançou 5000 mil participantes, 50 empresas e CEOs que palestraram, e mais de 20 universidades. O evento incentiva a participação de grandes empresas para aproximar o mercado de trabalho e usar o meio digital como potencializador de novos negócios.

A Semana de Mercado contou com workshops, palestras, mesas-redondas, visitas técnicas (VT) e simulação de processo seletivo. O tema deste ano foi “Como as novas tecnologias impactarão o mercado de trabalho.” A SM acontece de forma bienal e atrai um grande público de Goiás e do Brasil.

Este ano, o evento contou com a palestra de Paulo Franco Machado, productor manager da Senior Globaltec, com o tema “Payments revolution: serviços financeiros potencializando negócios”. “Compartilhamos as estratégias das maiores empresas do segmento imobiliário e da construção civil do Brasil”, apontou Paulo Franco. Pela primeira vez, a Senior Globaltec foi patrocinadora oficial do evento juntamente com a Trinus Engenharia e Somos Construtora, duas clientes ERP UAU.

A SM foi um evento focado no mercado de trabalho e tem o propósito de unir empresas e futuros profissionais das engenharias. “Nosso objetivo foi promover o ecossistema tech, impulsionando o desenvolvimento de profissionais do setor e ajudar as empresas a automatizarem seus processos”, destacou Paulo Franco.