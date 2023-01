Faculdade Oferece Curso Gratuito de Inteligência Artificial

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 24 de janeiro de 2023.

Entre os dias 7 e 9 de fevereiro, a Faculdade Sirius oferece gratuitamente um bootcamp online e ao vivo sobre como líderes e executivos podem aproveitar das evoluções em inteligência artificial para crescer seus negócios e carreiras.

O curso prático e introdutório tem duração total de 3 horas, acontece nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro, às 19h e será ministrado pelo Prof. Gabriel Alberton, fundador da Cogmo Technology e professor da Faculdade Sirius. O objetivo é demonstrar na prática as ferramentas para entender como gerar oportunidades e alavancar a carreira com inteligência artificial generativa.

Inteligência Artificial é a Nova Eletricidade

Modelos de inteligência artificial (IA) generativa hoje estão criando música, ganhando prêmios de arte, prevendo quais hotéis os hóspedes vão querer e escrevendo código de computador. É esse mecanismo – IA generativa – que está por trás de ferramentas como o Chat GPT, Dall-E e muitas outras que prometem mudar profundamente a forma como trabalhamos.

Para o co-fundador e CEO da Faculdade Sirius, Arnobio Morelix “a última geração de líderes que não sabia usar ciência de dados e inteligência artificial já passou”. E segundo a FastCompany “A IA não substituirá os humanos. Mas vai revolucionar o futuro do trabalho, devolvendo às pessoas um tempo inestimável para fazer o trabalho que realmente importa.”

Já para o Prof. Andrew Ng, em palestra para Stanford University, inteligência artificial é a nova eletricidade: “Assim como a eletricidade transformou quase tudo há 100 anos, hoje, tenho dificuldade em pensar em uma indústria que não será transformada por AI nos próximos anos.”

E é pensando essas transformações que Arnobio reforça “Estamos vivendo um momento único na história, com evoluções impressionantes no mundo da inteligência artificial. Por isto, nosso desejo de oferecer este bootcamp gratuitamente, para ajudar a preparar esta e as próximas gerações de líderes a trabalhar com dados e IA.” A Sirius é uma faculdade credenciada no MEC com nota máxima e reconhecida por unir a experiência do mercado com a profundidade da academia. Além do bootcamp de IA ela também oferece outros cursos de carreira em dados e de introdução à ciência de dados, todos gratuitos, online e assíncronos.

Para participar do bootcamp gratuito de inteligência artificial basta se inscrever neste link.