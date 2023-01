Procura por esportes em areia cresce 120% por trimestre

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 24 de janeiro de 2023.

Verão, férias, praia e a promessa de começar a praticar atividades físicas. O início do ano é marcado por uma maior disposição aos esportes. Em um contexto em que 40,3% dos adultos brasileiros são considerados sedentários, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), buscar movimentar-se é recomendado e incentivado por profissionais da saúde. Ao mesmo tempo, aventurar-se em movimentos na beira da praia requer alguns cuidados.

Caminhadas, beach tennis, frescobol, futevôlei, corrida e vôlei de areia são atividades físicas comumente realizadas no litoral. Muitas, aliás, já estão presentes nas grandes metrópoles com o surgimento de empresas que oferecem quadras de areia em pleno centro urbano. Segundo levantamento da TotalPass, a procura por esportes em areia cresceu 120% por trimestre em 2022.

A principal diferença, em comparação ao treino comum no asfalto ou quadra esportiva, é que realizar exercícios na areia fofa exige mais esforço e, portanto, melhor condicionamento físico.

O Dr. Marco Aurélio S. Neves, especialista em Ortopedia e Traumatologia e em Cirurgia do Quadril e do Joelho, alerta que o impacto na areia pode ser potencialmente danoso às articulações, sobretudo em razão de pontos irregulares e inclinados, que são comuns na praia.

“Vá de tênis. O impacto na areia é menor e o calçado evita o risco de entorse e lesões no tornozelo e até no joelho. Lembre-se que é possível pisar em lixo e outros objetos, ou até mesmo conchas e ouriços-do-mar”, indica Neves. Manter a hidratação é outro ponto de atenção, sobretudo para os adeptos a corridas. “Correr na praia, em um ambiente úmido e quente, exige ainda mais esse cuidado. Se possível, leve uma garrafinha com você”.

O ortopedista ainda lista outras recomendações para evitar lesões ao correr:

Correr na areia exige mais potência e esforço. Se você não está acostumado a fazer esse exercício, comece com uma caminhada. Para quem já corre na rua ou na esteira, não faça na praia o seu tempo habitual.

A areia fofa é mais irregular do que a mais dura. Então, se for possível, escolha correr na parte molhada. Cuidado também para não fazer a atividade em um lugar muito inclinado e acabar prejudicando a coluna.

O médico lembra que músculos fortalecidos dão melhor sustentação e estabilidade para as articulações em geral, por isso a importância dos exercícios físicos. Por fim, ressalta que é preciso buscar ajuda profissional antes de iniciar uma atividade esportiva.

“Fazer atividade física é muito importante para fortalecer a musculatura e as articulações, mas procure a orientação de um educador físico para entender qual o melhor treino para você”, pontua. “Fique atento também ao coração e realize exames cardiológicos antes de se dedicar aos exercícios”, completa o Dr Marco Aurélio S. Neves.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda pelo menos 150 a 300 minutos de atividade aeróbica moderada a vigorosa por semana para adultos. Entre os benefícios, a atividade física regular pode prevenir e ajudar a controlar doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e câncer, além de ajudar a reduzir os sintomas de depressão e ansiedade e melhorar o pensamento, a aprendizagem e o bem-estar geral.

Para mais informações, basta acessar: https://drmarcoaurelio.com.br/