GFT designa diretor-executivo para as Américas após aumento de 54% no crescimento dos EUA

* Por: DINO - 25 de janeiro de 2023.

À medida que as despesas globais em transformação digital aumentam, os EUA emergiram como um líder proeminente, com os gastos nos próximos cinco anos respondendo por cerca de 35% do total em todo o mundo. Enquanto a maioria das empresas dos EUA têm a visão clara da necessidade de passar por uma transformação, poucas podem se dar ao luxo de fazê-la sozinhas.

A companhia global de transformação digital GFT está intensificando sua presença nas Américas para entregar estas aspirações digitais aos seus clientes. A empresa passou mais de 35 anos orientando bancos, instituições financeiras, seguradoras e empresas de manufatura em 15 países nas suas transições de sistemas legados para infraestruturas digitais baseadas na nuvem. Agora, após um aumento de 54% ano a anoem sua unidade nos EUA no 3º trimestre de 2022, a GFT está reunindo suas operações nos EUA, Brasil, Canadá, Costa Rica e México. A recém-consolidada região das Américas atenderá empresas que operam em diversas regiões das Américas, bem como aquelas que operam em uma única região.

Executivo irá supervisionar toda a região das Américas

A empresa designou Marco Santos como seu novo diretor-executivo para as Américas para liderar esta missão. Desde o seu início na empresa em 2011, Santos tem estado no centro do crescimento da GFT na América do Sul, anteriormente atuando como diretor-executivo da GFT nos EUA e na América Latina. Ele foi responsável pela entrada no mercado brasileiro e o aumento de sua equipe de zero a 1.800 profissionais. Posteriormente, Santos introduziu uma oferta de “nearshoring” para as bases de clientes da GFT nos EUA e no Canadá, com centros de entrega no México e na Costa Rica, onde a empresa criou 500 novos postos de trabalho para a economia local.

“As empresas dos EUA não se intimidam mais com a ideia da transformação digital. Na verdade, como mostram seus padrões de gastos, é um investimento extremamente atraente”, disse Marco Santos, diretor-executivo da GFT para as Américas. “Mas o que descobrimos que muitas vezes se perde na jornada de transformação digital é a razão em longo prazo para se fazer isto.”

Nearshoring e offshoring, consultoria e implementação: tudo sob o mesmo teto

Os centros de entrega regionais da GFT, combinados com a experiência internacional da empresa e parcerias de longa data com líderes de tecnologia como AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, Thought Machine, LemonEdge e Guidewire, colocam a empresa em uma posição exclusiva de competir tanto com consultorias nascidas nos EUA como com opções de “offshoring” internacional.

A GFT fornece consultoria e implementação de projetos digitais sob o mesmo teto. A empresa tem mais de 10.000 talentos em todo o mundo, equipando-os com o profundo conhecimento tecnológico e o conjunto diversificado de habilidades necessárias em cada estágio dos ciclos de vida de transformação dos clientes, da visãoàimplementação.

Do legadoàliderança

Conforme acrescenta Marco Santos: “As empresas dos EUA em indústrias tradicionais muitas vezes não percebem que é possível liderar em um mundo digital que parece estar avançando sem elas. Estamos oferecendo a elas uma nova perspectiva que vai além de simplesmente replicar os avanços dos desafios digitais. Ao mudar esta mentalidade desde o início, podem não apenas acompanhar o restante de seus mercados, mas também superar totalmente os seus concorrentes”.

Como diretor-executivo para as Américas, Santos continuará supervisionando o trabalho da GFT para orientar a transformação digital sustentável, incluindo todos os aspectos desde a migração para a nuvem e a modernização dos sistemas core até a introdução de codificação consciente do carbono.

Sobre a GFT – Moldando o futuro dos negócios digitais

A GFT é uma empresa global de transformação digital que introduz agilidade de negócios em escala para as empresas líderes mundiais em finanças, seguros e manufatura. Com mais de 35 anos de experiência, 10.000 talentos e presença em 15 países, as companhias confiam na GFT para transformar suas visões digitais em realidades tangíveis.

A abordagem sustentável da GFT para a transformação digital inclui tudo, desde a migração para plataformas de nuvem aberta e modernização dos sistemas core das organizações, até a introdução de codificação consciente do carbono e novas tecnologias como inteligência artificial e blockchain/DLT.

Como uma das maiores parcerias de implementação de soluções confiáveis de nuvem, incluindo AWS, Google Cloud, Salesforce, Thought Machine e Guidewire, a GFT está reinventando as infraestruturas legadas das empresas para aproveitar as oportunidades digitais e os clientes digitais.

As ações da GFT Technologies SE estão listadas no índice SDAX da Bolsa de Valores da Alemanha (ticker: GFT-XE).

