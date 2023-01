Mudança de diretor executivo na dSPACE: Dr. Carsten Hoff substitui Martin Goetzeler

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 25 de janeiro de 2023.

Em 17 de abril de 2023, o Dr. Carsten Hoff (49) se tornará o novo diretor executivo do grupo dSPACE, sucedendo Martin Goetzeler (60), que está deixando a função a seu próprio pedido e por razões pessoais. Para garantir uma transição tranquila, Martin Goetzeler continuará disponível para o novo diretor executivo em caráter consultivo após 17 de abril de 2023.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230125005076/pt/

From left to right, dSPACE founder and shareholder Dr. Herbert Hanselmann, Dr. Carsten Hoff and Martin Goetzeler. (Photo: Business Wire)

O Dr. Carsten Hoff é um diretor altamente experiente, ideal para as tarefas futuras na dSPACE. Ele vem de uma formação centrada em pesquisa e desenvolvimento com graduação em engenharia elétrica e doutorado em ciência da computação. Ele tem experiência em gestão internacional e está familiarizado com a dSPACE e os produtos da empresa.

O Dr. Carsten Hoff é atualmente diretor geral da CLAAS E-Systems. Antes disto, ocupou várias funções de gestão no fornecedor automotivo HELLA. Ele irá usar sua ampla experiência em funções anteriores para dar um impulso estratégicoàdSPACE e continuar impulsionando novos temas de simulação e validação baseados em software.

“Tenho muita satisfação de ingressar na empresa dSPACE. Estou muito impressionado com o desenvolvimento da empresa e com o papel da dSPACE na indústria automotiva. Os valores que a empresa familiar dSPACE representa me convenceram”, afirmou o Dr. Carsten Hoff.

“O Dr. Carsten Hoff, um diretor com experiência internacional e tecnicamente qualificado que está muito familiarizado com os desafios atuais em nossos mercados-alvo, está assumindo o comando e desejo a ele um bom início na empresa e com nossos clientes”, disse o Dr. Herbert Hanselmann, fundador e acionista da dSPACE.

“Sob a liderança bem-sucedida de Martin Goetzeler, a dSPACE reforçou de modo sustentável sua posição no mercado, ao definir um curso decisivo em termos de expansão consistente de portfólio, globalização e estruturas direcionadas ao futuro. Ao expandir continuamente os investimentos futuros e a equipe, ele conseguiu dar continuidadeàgrande taxa de crescimento em um alto nível de vendas em anos desafiadores”, disse o Dr. Herbert Hanselmann, acrescentando: “Lamentamos, mas respeitamos a decisão de Martin Goetzeler. Gostaria de agradecê-lo expressamente por sua importante contribuição, seu extraordinário compromisso e a estreita cooperação baseada na confiança.”

“Foram cinco anos intensos. A excelente e estreita cooperação com toda a equipe dSPACE, nossos clientes e parceria bem como a família de acionistas foi a chave para o sucesso e a motivação em todos os momentos. Gostaria de agradecer muito a todos por isto”, disse Martin Goetzeler. “Depois de uma carreira profissional gratificante, gostaria de dedicar mais tempo às minhas tarefas e interesses pessoais e familiares no futuro. Desejo a meu sucessor e a todos os funcionários da dSPACE as habilidades necessárias, muito sucesso e tudo de bom para o futuro”, disse Goetzeler.

Martin Goetzeler vem liderando a empresa dSPACE desde 1º de março de 2018. Expansões de portfólio em simulação virtual e real e validação para satisfazer os requisitos do mercado e do cliente em tempo hábil, sobretudo em direção automatizada e autônoma e no veículo definido por software, foram marcos importantes durante esta vez. Além da grande importância da simulação ‘software-in-the-loop’ neste processo, tecnologias como IA e nuvem agora também estão sendo utilizadas nos produtos. Ao mesmo tempo, ele construiu sistematicamente estruturas e processos para garantir de modo sustentável o forte crescimento internacional.

Sobre a dSPACE

A dSPACE é líder mundial no fornecimento de soluções de simulação e validação para o desenvolvimento de veículos em rede, autônomos e movidosàeletricidade. A gama de soluções de ponta a ponta da empresa é utilizada sobretudo por fabricantes automotivos e seus fornecedores para testar componentes de software e hardware em seus novos veículos muito antes de um novo modelo ter permissão para rodar na estrada. A dSPACE não é apenas uma parceria procurada no desenvolvimento de veículos, mas os engenheiros também contam com nosso conhecimento na dSPACE quando se trata de automação aeroespacial e industrial. Nosso portfólio abrange desde soluções de ponta a ponta para simulação e validação até serviços de engenharia e consultoria, bem como treinamento e suporte. Com cerca de 2.200 funcionários em todo o mundo, a dSPACE tem sede em Paderborn, Alemanha, possui três centros de projetos na Alemanha e atende clientes através de empresas regionais da dSPACE nos EUA, Reino Unido, França, Japão, China, Croácia e Coréia do Sul.

