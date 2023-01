Mythical Games Anuncia Lançamento de Novo Mercado e Aquisição da DMarket

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 25 de janeiro de 2023.

A Mythical Games, o estúdio de tecnologia de jogos da próxima geração, lançou o Mythical Marketplace 2.0 após a aquisição da startup de tecnologia de mercado DMarket, como parte de seu compromisso contínuo com a inovação em jogos eletrônicos. O novo mercado é formado no novo blockchain EVM de nível 1 da Mythical e atuado pelo token do ecossistema nativo da Mythos, MYTH. A aquisição é um marco significativo para a Mythical Games, com a tecnologia da DMarket facilitando a plataforma de negociação mais avançada para ativos digitais. Isto torna a Mythical o segundo maior processador mundial de ativos digitais em um registro distribuído após a rede principal Ethereum, a partir de dezembro.

O Marketplace 2.0 da Mythical integrou totalmente a tecnologia da DMarket para apresentar os princípios de seu gateway de pagamento combinado, ao apresentar um poderoso sistema de AML e proteção antifraude criado em mais de uma década de experiência no setor. Combinado com a experiência da Mythical em jogos eletrônicos e ativos digitais, o Marketplace 2.0 oferece uma experiência fácil ao usuário que permite transações ponto a ponto e capacitação para jogadores que desejam participar de economias de jogos eletrônicos do futuro. A Mythical Chain está no ar há seis semanas, processando mais de 2 milhões de transações.

“Fundamos a Mythical Games em 2018 com a ideia de estabelecer a próxima geração de jogos eletrônicos e a próxima geração de jogadores. Meia década depois, continuamos fazendo exatamente isto. O Marketplace 2.0 da Mythical foi concebido não apenas para aperfeiçoar nossa plataforma, mas, mais importante, aprimorar a experiência do jogador e definir o padrão para o futuro dos jogos eletrônicos”, disse John Linden, cofundador e diretor executivo da Mythical Games. “Muitas vezes, os desenvolvedores divulgam recursos como ‘perfeitos’ e ‘integrados’ ao discutir jogos eletrônicos ou projetos de metaverso. Na realidade, estas soluções ainda são muito complicadas e não são feitas para jogadores. Mas com estes passos monumentais, a Mythical irá fornecer aos usuários uma experiência que oferece ambos.”

O Marketplace 2.0 dará suporte aos ativos NFL Rivals e Nitro Nation World Tour, com planos de expansão para todos os títulos Mythical na Mythical Chain. Os ativos na Mythical Chain serão totalmente regidos por contratos inteligentes com lógica de propriedade e comércio aplicada em um registro digital distribuído e seguro.

“Os novos horizontes do espaço de jogos eletrônicos sempre foram o foco principal da DMarket. Estamos empolgados por fazer parte do trabalho da Mythical Games para reduzir as barreirasàentrada de desenvolvedores de jogos eletrônicos inovadores e novas economias prósperas”, disse Vlad Panchenko, cofundador e diretor executivo da DMarket. “Compartilhamos uma visão de como o setor irá evoluir e como todos podemos contribuir para trazer mais diversãoàcomunidade de jogos eletrônicos em todo o mundo.”

O escritório da DMarket em Kiev, na Ucrânia, passa a fazer parte da Mythical East, com sede em Lisboa, Portugal. Seus cofundadores, Vlad Panchenko e Tamara Slanova, farão parte da equipe de liderança executiva da Mythical, com foco particular na criação da melhor e mais fácil tecnologia de mercado para o setor de jogos eletrônicos.

A DMarket também adotou a Mythical Chain para seu mercado existente, que continuará operando fora do Mythical Marketplace. O DMarket.com irá manter a experiência familiar com compras em USD na experiência de web; contudo, todas as trocas serão registradas na Mythical Chain para proporcionar total transparênciaàcomunidade.

Para mais informação sobre o Marketplace 2.0 da Mythical Games, acesse http://mythical.market.

Sobre a Mythical Platform

A Mythical Platform pode ser adicionada a economias de jogos pré-existentes ou incorporada ao design de um novo jogo eletrônico desde o início, que permite o gerenciamento de negociações de ativos digitais, pagamentos, usuários e gestão de inventários, tornando possível a compradores e vendedores de produtos digitais ativos negociar com confiança em um ambiente baseado em transparência, segurança, confiança e valor. O Mythical Marketplace proporciona integração perfeita com o inventário de jogos e oferece proteção contra fraudes, otimização de taxas e, em breve, agrupamento de ativos, além de recomendações de preços para compradores e vendedores. As parcerias míticas também terão acesso a inteligência proprietária, design de mercado e ferramentas de intervenção no mercado, que permitem transações de ativos digitais fáceis e seguras.

Sobre a Mythical Games

Reconhecida pela Forbes’ Disruptive Technology Companies to Watch em 2019 e Fast Company’s World Changing Ideas em 2021, a Mythical é uma empresa de tecnologia de jogos eletrônicos de última geração que cria um ecossistema de jogos, ao aproveitar ativos digitais negociáveis para ferramentas que permitem que jogadores, criadores, artistas, marcas e desenvolvedores de jogos se tornem partes interessadas e proprietários em novas economias de jogos eletrônicos com foco no criador.

Liderada por veteranos do setor de jogos, a equipe é especializada em criar jogos em torno da economia de jogadores e ajudou a desenvolver grandes franquias, incluindo Call of Duty, World of Warcraft, Guitar Hero, DJ Hero, Marvel Strike Force e Skylanders.

Sobre a DMarket

A DMarket é o maior mercado para negociação de ativos digitais de jogos eletrônicos e esportes eletrônicos. Com base no relatório Newzoo, também um dos três principais mercados baseados em blockchain em todo o mundo. A empresa foi fundada em 2017 pelos empreendedores em série Vlad Panchenko e Tamara Slanova. As parcerias e clientes da DMarket incluem Darewise, GSC Game World, a equipe de e-sports Na’Vi, Unity, Xsolla e outros.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230124006128/pt/

Contato:

Nate Nesbitt

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE