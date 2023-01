Rosario Ochoa nomeada Gerente Geral da Nikkiso ACD do Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group

* Por: DINO - 25 de janeiro de 2023.

TEMECULA, Califórnia, Jan. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — O Clean Energy & Industrial Gases Group (“Grupo”) da Nikkiso Cryogenic Industries, parte do grupo de empresas da Nikkiso Co., Ltd (Japão), tem o prazer de anunciar que Rosario Ochoa entrou para o Grupo para o cargo de Gerente Geral da Nikkiso ACD no dia 16 de janeiro de 2023.

Rosie tem mais de 15 anos de experiência em produção, manufatura enxuta, engenharia de sustentação, desenvolvimento de novos produtos, saúde e segurança ambiental, bem como conformidade de qualidade com normas como ISO 9001, AS9100, ISO/TS1949. Ela é formada em Engenharia Eletrônica pelo Mexicali Institute of Technology, México, e tem um certificado ISO 9001:2008 de Auditora Líder da AQS Management Systems, Inc. Ela tem uma sólida experiência em operações de fabricação, qualidade e six sigma, engenharia, excelência organizacional e transformação cultural.

A Nikkiso ACD, Santa Ana, Califórnia, juntamente com a Nikkiso Cryo (Las Vegas) faz parte da Unidade de Bombas Criogênicas do Grupo. Como Gerente Geral, Rosie impulsionará a excelência operacional em toda a Unidade de Bombas Criogênicas, bem como em toda a organização, liderando as equipes multifuncionais para o aprimoramento da presteza e eficiência da empresa. Ela se reportará a Jim Estes, Diretor Executivo da Nikkiso ACD.

“No seu cargo, Rosie contribuirá com uma ampla gama de habilidades e experiência. Sob sua liderança, estou confiante de que a ACD continuará a crescer e atenderàdemanda dos nossos clientes pela melhor qualidade e confiabilidade das bombas criogênicas”, disse Jim Estes, Diretor Executivo da Nikkiso ACD. “Rosie irá dar suporte tambémànossa missão de fornecer equipamentos, tecnologias e serviços inovadores através do nosso grupo global de empresas para que nossos clientes possam fazer diferença.

Rosie também é membro da organização Vistage: a maior organização de coaching de CEOs e consultoria de pares do mundo para líderes empresariais.

SOBRE A CRYOGENIC INDUSTRIES

A Cryogenic Industries, Inc. (agora parte da Nikkiso Co., Ltd.) fabrica e presta serviços para equipamentos de processamento de gás criogênico projetados (bombas, turboexpansores, trocadores de calor, etc.) e plantas de processamento de Gases Industriais, Liquefação de Gás Natural (GNL), Liquefação de Hidrogênio (LH2) e Ciclo Rankine Orgânico para Recuperação de Calor de Resíduos. Fundada há mais de 50 anos, a Cryogenic Industries é a empresa controladora da ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne e Cryoquip, e de um grupo comumente controlado de aproximadamente 20 entidades operacionais.

Para mais informação, visite www.nikkisoCEIG.com e www.nikkiso.com.

CONTATO COM A MÍDIA:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

[email protected]





GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 8736160)