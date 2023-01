Webinar sobre carreiras de TI em Portugal reúne especialistas em inovação

Os caminhos para a internacionalização profissional na área da tecnologia da informação a partir de Portugal serão apresentados por especialistas em mobilidade internacional e recrutamento de talentos. O webinar “Portugal de portas abertas aos profissionais de TI: saiba como construir seu futuro na Europa” terá as participações de Joana Oliveira, territory manager da Amazon Web Service (AWS) e Fernando Belezas, diretor executivo do Instituto Empresarial do Tâmega (IET), centro de inovação, negócios e incubação de empresas na região norte portuguesa.

Organizado pela Move, empresa especializada em mobilidade internacional com soluções em recrutamento e regularização de profissionais estrangeiros em Portugal, o evento é gratuito e está com inscrições abertas. No dia 9 de fevereiro, a programação se iniciará às 19h30, no horário do Brasil (22h30, em Portugal), com a apresentação “Qual perfil profissional almejado pelas corporações europeias? Com a territory manager da Amazon Web Service (AWS), Joana Oliveira. A especialista falará sobre a atuação da AWS, o perfil dos profissionais na corporação e como acontece o processo de contratação.

Em seguida, o diretor-executivo do IET, Fernando Belezas, apresentará o potencial das cidades do interior de Portugal no desenvolvimento tecnológico e na geração de novas oportunidades de trabalho para profissionais de tecnologia. Segundo ele, é importante que os profissionais de TI, que têm interesse em construir uma carreira na União Europeia, conheçam as regiões portuguesas, seus projetos inovadores e comparem o custo e qualidade de vida antes de escolherem as oportunidades. Belezas destaca que na região do Tâmega, por exemplo, há mais de 200 vagas abertas neste momento. A procura por profissionais de tecnologia é crescente na Europa, há estudos que apontam para a escassez de cerca de 800 mil profissionais de TI no continente.