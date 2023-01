A Arábia Saudita Reafirma Seu Compromisso em Superar as Divisões Globais, Impulsionando Transição de Energias, Crescimento Econômico Inclusivo no WEF 23

* Por: DINO - 26 de janeiro de 2023.

A Arábia Saudita reiterou seu compromisso em criar pontes entre as divisões geopolíticas e econômicas na reunião anual do WEF 2023 em Davos, Suíça na semana passada.

Sua alteza Príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, Ministro de Assuntos Estrangeiros, liderou a delegação de nove ministros e funcionários de alto nível, e disse ao mundo que a estabilidade geopolítica é a chave da segurança de energia, e o Reino tornou-se “o lugar de encontro entre o Oriente e o Ocidente.”

Durante essa semana, a Arábia Saudita promoveu um diálogo intitulado “Rumo a um Nexo de Recursos Urbanos Resilientes”, com os principais investidores internacionais do setor público e privado, de organizações regionais e globais, discutindo a sustentabilidade das futuras cidades.

Suas Altezas: Príncipe Faisal, Princesa Reema, Sua Excelência: Alkhorayef e Alibrahim participaram de uma reunião multilateral com a liderança do WEF, Klaus Schwab, Fundador e Presidente Executivo, e BØrge Brende, Presidente, para explorar áreas de interesse mútuo.

Durante a reunião, Sua Excelência Alswaha, Presidente do Conselho da Cidade do Rei Abdulaziz para Ciência e Tecnologia (KACST) e Presidente do Conselho da Autoridade de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (RDIA) e Brende, assinaram Carta de Intenção (LOI) para estabelecer um novo programa acelerador que possa implantar a inovação na Arábia Saudita.

Os representantes Sauditas destacaram o papel do Reino como Sócio Pioneiro na Aldeia de Colaboração Global do Fórum, que alavancará o Metaverso para serviràcomunidade global.

Separadamente, o Ministério de Investimento, em coordenação com o Ministério da Energia e o da Indústria e Recursos Minerais, organizaram um diálogo de alto nível para executivos dos setores de energia, petroquímicas e mineração, para discutir o impacto da transições de energia, o papel de indústria petroquímicas e investimentos necessários para alcançar zero líquido até 2060.

Entretanto, o Ministério Saudita de Economia e Planejamento – em colaboração com a plataforma de inovação aberta UpLink do WEF, lançou um desafio de colaboração coletiva em busca de soluções transformadoras para alimento seguro em países afetados pela baixa pluviosidade, seca e desertificação.

Os Ecossistemas de Alimento e o Desfio de Climas Áridos é uma chamada global para os empreendedores de alimento, iniciantes, empreendimentos sociais e PMEs para lançarem soluções que incorporem altas ou baixas tecnologias ou respostas ancestrais.

Também durante a semana, a Arábia Saudita representada pelo Ministro de Economia e Planejamento, juntou-se ao Consórcio de Empregos WEF, uma coalizão de CEOs, IOs, ministros e outros líderes com um objetivo comum de promover um futuro melhor para todos, possibilitando a criação e a transições de empregos.

A delegação Saudita também se envolveu em ampla gama de reuniões bilaterais, diálogos com líderes globais, ministros e CEOs e pela primeira vez, sessões de painéis públicos como parte do Fórum Aberto de WEF. Estes incluíram discussões com representantes de público de alto nível do setor publico e privado de vários países e representaram uma oportunidade para compartilhar a visão do Reino explorando potenciais parcerias e áreas de colaboração.

