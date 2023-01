Dia da Gula acende alerta sobre compulsão alimentar

Compartilhe Facebook

26 de janeiro de 2023.

Dia 26 de janeiro é conhecido mundialmente como o Dia da Gula. Além da data ser comemorada por algumas pessoas, ela serve principalmente para alertar a respeito da compulsão alimentar, um distúrbio que acomete uma parcela da população que consome grande quantidade de comida de forma desequilibrada.

A gula pode desencadear alguns problemas de saúde, como a obesidade e o aumento do colesterol que, por sua vez, podem provocar problemas cardíacos e respiratórios, por exemplo. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), estima-se que mais de 70 milhões de pessoas no mundo sejam afetadas por algum tipo de transtorno alimentar, podendo ser bulimia, anorexia, compulsão alimentar, entre outros.

Segundo o Dr. Rizzieri Gomes, médico cardiologista e especialista em mudança da qualidade de vida, questões relacionadas ao psicológico estão entre os principais gatilhos que desencadeiam episódios de compulsão. “É de conhecimento de todos que comer em grande quantidade, sem ter nenhum controle do que está sendo ingerido, faz muito mal à saúde. Podemos comer por insegurança, ansiedade, estresse, como forma de compensação”, afirma.

Outra data importante, que tem como objetivo exclusivo a conscientização sobre o tema, é o Dia Mundial de Ação dos Transtornos Alimentares, comemorado em 2 de junho. Segundo informações da ABP para a Agência Brasil, o tratamento para esse tipo de condição deve ser multiprofissional e, quando tratado precoce e corretamente, têm importante taxa de recuperação. No Brasil, considerando todos os transtornos alimentares, conjuntamente, há uma prevalência em 3% a 4% da população, segundo dados da ABP.

Além do auxílio com profissionais, a compulsão também pode ser controlada com hábitos do dia a dia. O Dr. Rizzieri Gomes deixa algumas dicas:

Ingerir alimentos que estejam ligados ao aumento da serotonina, pois eles ajudarão a dar uma sensação de felicidade. São eles: queijo, frango, peru, ovos, salmão, banana, abacate, abacaxi, couve-flor, brócolis, batata, beterraba, ervilhas, nozes, amendoim, caju, castanha do Brasil, soja e derivados, cacau, canela e outros; Outra dica essencial para controlar a gula é beber bastante água e consumir alimentos com fibras, pois eles trazem a sensação de saciedade; Evitar ficar muito tempo sem comer, pois pode causar hipoglicemia (queda de açúcar no sangue), e, em alguns casos, acarretar uma compulsão por alimentos mais calóricos; Saborear os alimentos e prestar atenção no que está sendo ingerido, facilitando o controle de exageros; Praticar atividade física regular, planejar as refeições e dormir bem são mais algumas estratégias usadas para controlar a compulsão alimentar.

O médico salienta ainda que todo e qualquer tratamento deve ser monitorado por profissionais de saúde capacitados. “O acompanhamento adequado faz parte do processo de melhora e pode influenciar nos resultados. É muito mais importante manter-se na reeducação alimentar 85% do tempo por um longo período, do que seguir 100% da dieta por um curto tempo”, recomenda o Dr. Rizzieri.