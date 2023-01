Empresas que usam tecnologia para inovar serão as que mais crescerão, aponta IDC

* Por: DINO - 26 de janeiro de 2023.

Análises da International Data Corporation (IDC) apontam que empresas que investirem em tecnologia para inovar estarão entre as cinco principais de cada setor até o ano de 2024. Segundo a consultoria, a inovação tecnológica será a chave para enfrentar crises globais como recessão ou interrupção da cadeia de suprimentos, como as causadas pela pandemia da Covid-19 e a guerra entre Rússia e Ucrânia, dois exemplos recentes.

Em seu documento “FutureScape: Previsões sobre o futuro mundial da inovação mundial 2023”, a IDC aponta também que até 2026, 75% das empresas líderes de mercado terão programas e investimentos de inovação digital estruturados e sistêmicos, que apoiam a inovação interativa contínua, permitindo crescimento, escala, agilidade e resiliência.

No Brasil, a terceira edição da pesquisa “Sondagem sobre Transformação Digital” nas empresas brasileiras, realizada pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e Fundação Getulio Vargas (FGV), apontou que durante dois trimestres consecutivos de 2022, as organizações dos setores da Indústria, Comércio e Serviços aumentaram os investimentos na digitalização de seus negócios. O indicador geral, criado pelos pesquisadores para definir o grau de evolução na transformação digital das empresas, incluindo todos os setores, avançou 4,3 pontos no terceiro trimestre de 2022, alcançando 125,4 pontos.

Com 20 anos de experiência em vendas em multicanais, o gerente comercial Marcos Vinicius Oliveira Luzia atesta que o investimento em tecnologia, especialmente em ferramentas de gestão, ajudam o administrador a otimizar tarefas do dia a dia, enquanto as equipes focam em melhorar qualidade dos produtos ou serviços e em atrair mais clientes.

“Muitas empresas ainda usam planilhas tradicionais ou algumas soluções básicas on-line para monitorar todas as tarefas. Este é um grande erro, pois hoje existem várias outras soluções e ferramentas para gestão do negócio. Os empresários devem investir na implementação da digitalização total e aplicar soluções mais confiáveis, que economizam tempo e são mais inteligentes”, destaca, acrescentando que “não há melhor maneira de colocar os processos de negócios em ordem do que usar algum sistema integrado capaz de gerenciar todos esses processos com facilidade”.

Marcos Luzia atesta também que a automatização de tarefas rotineiras de funcionários garantirá mais tempo para que eles desenvolvem seu lado criativo, o que só traz vantagem para a empresa. “É isso que as ferramentas de gestão de negócios permitem: com a ajuda deles, a gestão pode alcançar um alto nível de eficiência de fluxo de trabalho, controle de tempo, finanças, recursos humanos e vendas”, ressalta.

A automação dos processos exige o investimento em softwares adequados à realidade da empresa

Na experiência do gerente comercial Marcos Luzia, para que os investimentos em digitalização e automação do negócio tragam os resultados esperados é preciso apostar em softwares voltados para o gerenciamento e que atendam às demandas do dia a dia da organização.

“Um software de gestão empresarial é um programa separado ou um conjunto de vários programas (ferramentas) com o objetivo de apoiar, automatizar e melhorar todos os processos empresariais essenciais. Pode realizar diferentes atividades, como coletar dados, gerar relatórios, encontrar e corrigir erros, concluir certas tarefas de rotina, verificar e atualizar as informações necessárias, entre outras”, explica ele.

Ele explica também que a utilização de softwares de gestão, como a Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM, na sigla em inglês) e ERP (Planejamento dos Recursos da Empresas), entre outras, permite manter todos os processos da organização sobre controle, evitando que os gestores percam tempo monitorando dados armazenados em outros dispositivos.

“Soluções como CRM, ERP e várias ferramentas e sistemas de gestão são essenciais para as empresas modernas. Eles ajudam a manter tudo sob controle, tomar decisões baseadas em dados, melhorar o atendimento ao cliente e o desempenho de cada funcionário separadamente”, conclui.