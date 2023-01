Implantes dentários substituem raízes dos dentes

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 26 de janeiro de 2023.

Conforme guia publicado pelo Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CRO-SP), o implante dentário é um pino de titânio que substitui a raiz de um dente. Esta é a primeira etapa para o que virá cerca de 3 a 6 meses depois, com a região já cicatrizada e o implante ósseo integrado.

Ainda de acordo com o guia, a próxima etapa será a colocação da coroa de porcelana. Esta coroa, pode ser cimentada ou parafusada, ficará firme no lugar do dente natural. Durante o período de ósseointegração o paciente poderá ficar com um provisório dentário nessa região.

Durante a cirurgia e após o procedimento cirúrgico, o paciente não sentirá dor. A cirurgia deve ser feita em bloco cirúrgico específico para cirurgias. O procedimento deve ser feito sob anestesia local, que é a mesma anestesia utilizada para extração dentária, por exemplo.

Caso o paciente não queira vivenciar o ato cirúrgico, pode-se optar por fazer o procedimento com sedação sob supervisão de médico anestesiologista, durante a sedação o paciente adormece e acorda após todo o procedimento, explica o cirurgião dentista Dr. Paulo Coelho Andrade, mestre e especialista em implantodontia e odontologia estética.

O profissional alerta que quando um dente está acometido por doença periodontal, fraturas radiculares, presença de cistos, focos de infecção, as bactérias podem cair na corrente sanguínea e podem provocar problemas sistêmicos, tal como a endocardite bacteriana, que pode levar ao infarto do miocárdio. Sendo assim deve-se remover os dentes acometidos por doenças graves e imediatamente substituir por implantes dentários. Também a ausência de dentes pode provocar perdas ósseas aos dentes vizinhos à falha e mobilidade dental desses dentes, esclarece Dr. Paulo Coelho Andrade.

O dentista observa que a coroa de porcelana permite ao paciente voltar a consumir alimentos normalmente. Para isso, é recomendada uma visita ao dentista entre quatro a seis meses para realizar a manutenção e verificar o estado da saúde bucal como um todo, inclusive com exame clínico e tomográfico dos dentes e implantes.

“O que é importante o paciente entender é que o procedimento é indolor, é excepcional a saúde bucal e, ao mesmo tempo, tem impacto na sua autoestima. Os dentes ficam super semelhantes aos dentes naturais e com as mesmas funcionalidades”, aponta o cirurgião dentista. Os pacientes que realizam o implante dentário, ficam extremamente satisfeitos, afinal podemos considerar o implante a terceira dentição.