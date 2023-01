  Dawex junta-se à comunidade de Global Innovators do Fórum Económico Mundial

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 26 de janeiro de 2023.

A Dawex, a empresa líder em tecnologia de troca de dados, mercado de dados e hub de dados, anunciou hoje que se juntouàcomunidade de Global Innovators do Fórum Económico Mundial. Como membro da plataforma Data Policy dedicada a “Moldar o futuro da política de dados”, a Dawex contribui ativamente para o grupo de trabalho Data Policy que visa aproveitar o valor dos dados para todos através do aumento da colaboração, elaboração de políticas e reforço de ações nos ambientes de dados.

A Comunidade de Global Innovators é um grupo apenas por convite constituído pelas empresas em arranque e em expansão mais promissoras do mundo que estão na vanguarda da inovação e têm uma abordagem ética em matéria de tecnologia e modelo de negócios, que fornece novas ideias para contribuir para a proteção das sociedades, comunidades e indústrias em todo o mundo.

“Os desafios que as organizações enfrentam atualmente, quer sejam climáticos, alimentares, sanitários, económicos, ambientais, quer sejam sociais, tornaram-se tão complexos que é agora impossível uma empresa ou um governo resolvê-los sozinhos.”, afirmou Fabrice Tocco, co-CEO da Dawex. “Um melhor acesso e utilização de dados de várias fontes, organizados nos ambientes de dados, podem responder de forma eficaz aos problemas mais prementes do mundo.”

Distinguida como Pioneiro Tecnológico pelo Fórum Económico Mundial, convidada a fazer parte do Conselho do Futuro Global do Data Policy e participar na Reunião Anual do ano passado do Fórum em Davos sobre “Reforçar a confiança nas trocas de dados público-privadas””, a Dawex mantém o seu compromisso em partilhar a sua visão e experiência sobre o futuro das trocas e ambientes de dados, apoiando o trabalho abrangente realizado pelo grupo Data Policy do Fórum Económico Mundial para agilizar a circulação de dados para o bem comum.

“A troca de dados é um motor de inovação que permite aproveitar o potencial dos dados, redefinindo assim a forma como as organizações públicas e privadas colaboram. A Dawex orgulha-se de se juntaràcomunidade de Global Innovators e continuar o seu compromisso com o Fórum Económico Mundial contribuindo para os trabalhos em matéria de políticas de dados e assim, permitir às organizações públicas e privadas aproveitar as oportunidades oferecidas pelas trocas de dados. Os ambientes de dados desempenham um papel fundamental na economia e tornaram-se um grande desafio na competitividade das empresas e na soberania económica.”, declarou Fabrice Tocco.

Sobre a Dawex

Na atual economia em que os dados se tornaram num produto com um potencial ilimitado, que tem um valor próprio e gere novas fonte de receitas, a tecnologia da Dawex permite às organizações criar novos ambientesàvolta de plataformas de troca de dados que cumprem os requisitos regulamentares e respondem aos desafios de rastreabilidade e segurança. A Dawex é uma empresa líder em tecnologia de plataformas de troca de dados, mercado de dados e hub de dados que permite estruturar a obtenção, a distribuição e a troca de dados. Distinguida com o prémio “Pioneiro Tecnológico” pelo Fórum Económico Mundial, a Dawex é membro ativo da Gaia-X. Fundada em 2015, a Dawex é uma empresa francesa cuja atividade comercial está em expansão na Europa, Ásia, Estados Unidos e Médio Oriente.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230126005469/pt/

Contato:

Contacto para a imprensa

Isabelle Joulot



Vice-Presidente de Comunicação e Marketing

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE