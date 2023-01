Como anúncios no Google impactam a visibilidade de empresas?

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 27 de janeiro de 2023.

Todos os dias, o algoritmo do Google processa um grande volume de buscas de seus usuários por produtos e serviços, notícias e informações, localizações de estabelecimentos comerciais, entre outras dúvidas. Pesquisa feita pela plataforma Cuponation mostrou que, no quarto trimestre de 2020, o Brasil foi o segundo país do mundo que mais gerou tráfego de buscas no Google, ficando atrás apenas da Índia, que possui mais de 1 bilhão de habitantes.

Além de ser “ponto de encontro” dos brasileiros na hora de interagir em redes sociais e de fazer pesquisas em buscadores, o ambiente digital também tem sido muito usado no país para fazer compras em e-commerces. O 46° Relatório Webshoppers da NielsenIQ|Ebit, em parceria com a Bexs Pay, mostrou que os brasileiros fizeram compras on-line que somaram mais de R$118,6 bilhões só no primeiro semestre de 2022.

Esse volume de pesquisas e de compras têm atraído cada vez mais a atenção de empresas que querem interagir com os usuários do Google para apresentarem seus produtos e serviços, prospectarem clientes e, claro, faturarem com vendas. Por meio de campanhas de anúncios criadas na plataforma Google Ads, é possível atrelar um produto ou serviço a uma ou mais palavras-chave pesquisadas por usuários e, assim, ter um anúncio exibido no topo da página de resultados quando um usuário faz uma busca relacionada de alguma forma ao que uma marca oferta.

“Quando uma empresa anuncia seus produtos ou serviços na página de resultados do Google, ela consegue visibilidade e reconhecimento de marca entre o público-alvo, favorecendo o fluxo de visitas em seu site e, consequentemente, expandindo a base de clientes potenciais alcançados”, afirma Rodrigo Gomes, sócio fundador da Agência de Marketing Digital Tupiniquim, especializada em criar campanhas de tráfego pago no buscador.

O segredo para o sucesso de uma campanha publicitária on-line no maior site de buscas do mundo é o planejamento e o conhecimento sobre o que um negócio oferece para resolver problemas e facilitar o dia a dia de quem esteja fazendo perguntas e consultas na barra de pesquisas do buscador.

Ainda segundo Gomes, contar com a assistência de uma agência especializada na elaboração e no acompanhamento do desempenho de anúncios on-line pode significar um salto nos resultados alcançados: “É importante estudar de forma aprofundada o que a empresa faz de melhor e como isso pode ser traduzido em buscas de usuários no Google para que, assim, o anúncio seja a ponte entre quem quer comprar e quem quer vender no site de buscas”, afirma o CEO da agência de marketing digital sediada em São Paulo.