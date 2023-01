Congresso de Odontologia reúne profissionais e entidades do setor em São Paulo

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de janeiro de 2023.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O Conselho preparou um estande interativo para atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo de colocar em pauta os avanços e novidades do mercado odontológico aos profissionais da área. Os participantes terão acesso a estandes, cursos, workshops, palestras e programação científica que, de forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do setor e promovem um contato e aperfeiçoamento técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano, a grade científica será 100% gratuita e estará composta por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas odontológicas, com temas atuais ministrados por professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu em meio a um processo de readaptação e, portanto, não se manteve fiel ao local e a data costumeira do evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte, em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão participar do Congresso, o CROSP terá um estande com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados diversos serviços. Os profissionais que desejarem se inscrever ou regularizar a sua situação junto ao Conselho, por exemplo, poderão realizar os procedimentos de forma presencial e receber as orientações necessárias, além de receber informações sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões, dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço instagramável, pensado e elaborado para o evento.

“É fundamental destacar a importância de participar de um evento como este, que reúne a família da Odontologia com todas as profissões presentes aqui no CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da área, que trazem palestras e pesquisas de diversos estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que o evento conta com a participação de 250 expositores nacionais e internacionais organizados em uma área de mais de 56 mil m²“, pontuou o presidente do CROSP, Dr. Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a apresentação do livro “Sorriso que transforma vidas”, do Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra “Odontologia À TÍPICA”, da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara Técnica da Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos “MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia”, do membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP, Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e “O Dente à imagem do homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia”, de autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às 18h30, nos auditórios e abordarão temas como: Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias Integrativas e Complementares, gestão & marketing, biossegurança, tecnologias que permeiam a Odontologia, tratamento de pacientes com envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos, mitos em clareamento dental, próteses digitais, distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre muitos outros temas que serão discutidos durante os quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O atendimento será das 12 às 16h, mediante a apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do Congresso.