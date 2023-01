Pismo e Sumsub fazem parceria para verificação avançada de identidade

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de janeiro de 2023.

O gerenciamento de riscos de compliance é desafiador. Crimes de identidade e tentativas de fraude aumentaram 36% em 2021 em relação a 2020, de acordo com o Identity Theft Resource Center. À medida que as regulamentações globais e a tecnologia ampliam o acesso dos clientes aos serviços digitais, também crescem os riscos de compliance.

Para garantir operações seguras e oferecer uma integração rápida para seus usuários globais, a Pismo, provedora de infraestrutura bancária e de pagamentos que vem experimentando rápido crescimento, estabeleceu uma parceria com a Sumsub, uma plataforma tudo-em-um para verificação de identidade.

A Pismo é uma plataforma para serviços financeiros nativa da nuvem. Ela oferece todas as funcionalidades básicas para serviços bancários e processamento de pagamentos – fornecendo tecnologia para que bancos, fintechs e instituições não financeiras também possam oferecer produtos financeiros para seus clientes globais.

De acordo com Vishal Dalal, CEO da Pismo na América do Norte, Ásia/Pacífico, Europa, Oriente Médio e África, a plataforma gerencia 70 milhões de contas e processa 2,2 bilhões de transações por ano. “As tecnologias de inteligência artificial e aprendizado de máquina oferecidas pela Sumsub nos permitem gerenciar identidades e prevenir fraudes na velocidade que os negócios exigem. Essa parceria contribui para elevar ainda mais o nível de segurança da nossa plataforma, impactando positivamente na qualidade dos serviços que prestamos aos nossos clientes”.

Plataforma de know-your-client (KYC), know-your-business (KYB), know-your-transaction (KYT) e prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) com maior número de clientes globais (> 2.000) nos setores de fintechs, criptomoeda, mobilidade compartilhada, comércio e jogos, a Sumsub ajuda empresas em todo o mundo a integrar usuários e a combater fraudes, evitando mais de 50 mil tentativas de golpes por mês. Fazendo uso de inteligência artificial, o objetivo da empresa é tornar os serviços financeiros mais seguros, com soluções de monitoramento de transações e verificação de negócios.

Andrew Sever, cofundador e CEO da Sumsub, se mostra satisfeito com a parceria – principalmente em oferecer a plataforma de verificação tudo-em-um para um provedor global de infraestrutura financeira como a Pismo, permitindo que serviços bancários e pagamentos tenham um impacto positivo na vida das pessoas. “Com soluções KYC, KYB, PLD e de monitoramento de transações, é mais fácil para as empresas expandirem para mercados internacionais e aumentarem suas bases de clientes, estando em conformidade com as regulamentações, além de proteção antifraude”.

Fundada em 2016 no Brasil, a Pismo está expandindo sua atuação globalmente. Com escritórios em São Paulo, Bristol (Reino Unido), Austin (EUA), Cingapura e Bangalore (Índia) – e mais de 450 funcionários – a empresa administra 70 milhões de contas e processa US$ 195 bilhões em transações anuais.

Sobre a Pismo

A Pismo é uma empresa de tecnologia que fornece uma plataforma de processamento completa para serviços bancários, emissão de cartões e infraestrutura de mercado financeiro. Grandes bancos, marketplaces e fintechs usam a plataforma de microsserviços nativa da nuvem – permitindo que os clientes migrem seus sistemas legados para uma tecnologia avançada. Além disso, a empresa capacita seus clientes para construir e lançar novos produtos e serviços rapidamente. A plataforma permite escalar os sistemas na medida do crescimento dos negócios, mantendo padrões de segurança e disponibilidade.

Sobre a Sumsub

A Sumsub é uma empresa de tecnologia internacional que tem uma plataforma de verificação tudo-em-um para detecção de fraude, garantindo total conformidade com os regulamentos globais de KYC/KYB/KYT/PLD. Com atuação em 220 países e territórios e mais de 2.000 clientes, a Sumsub alcança elevadas taxas de conversão no setor (91,64% nos EUA, 95,86% no Reino Unido e 90,98% no Brasil) enquanto verifica usuários em menos de 50 segundos, em média. Suas ferramentas antifraude orientadas por Inteligência Artificial (IA) tornam a integração do usuário rápida, segura e transparente, ajudando as empresas a escalar para mercados internacionais com facilidade. No Brasil, a Sumsub já está totalmente alinhada com a legislação e a documentação brasileira.