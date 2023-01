SLB anuncia resultados do quarto trimestre e do ano completo de 2022

* Por: DINO - 27 de janeiro de 2023.

A SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje os resultados do quarto trimestre e do ano completo de 2022.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230118006024/pt/

The exterior of the SLB corporate headquarters, Houston. (Photo: Business Wire)

Resultados do quarto trimestre

(Expresso em milhões, exceto os valores das ações) Três meses com término em Variação 31 de dezembro de

2022 30 de setembro de

2022 31 de dezembro de

2021 Sequencial Ano a ano Receita $7.879 $7.477 $6.225 5% 27% Lucro antes dos impostos – base PCGA $1.347 $1.134 $755 19% 78% Margem do lucro antes dos impostos – base PCGA 17,1% 15,2% 12,1% 192 bps 495 bps Lucro líquido atribuívelàSLB – base PCGA $1.065 $907 $601 17% 77% LPA diluído – base PCGA $0,74 $0,63 $0,42 17% 76% EBITDA ajustado* $1.921 $1.756 $1.381 9% 39% Margem do EBITDA ajustado* 24,4% 23,5% 22,2% 89 bps 219 bps Lucro operacional dos segmentos antes dos impostos* $1.557 $1.400 $986 11% 58% Margem operacional dos segmentos antes dos impostos* 19,8% 18,7% 15,8% 104 bps 393 bps Lucro líquido atribuívelàSLB, excluindo encargos e créditos* $1.026 $907 $587 13% 75% LPA diluído, excluindo-se encargos e créditos* $0,71 $0,63 $0,41 13% 73% Receita por área geográfica Internacional $6.194 $5.881 $4.898 5% 26% América do Norte 1.633 1.543 1.281 6% 27% Outros 52 53 46 n/s n/s $7.879 $7.477 $6.225 5% 27% *Essas métricas financeiras são fora dos PCGA. Veja as seções “Encargos e créditos”, “Divisões” e “Informações adicionais” para obter detalhes. n/s = não significativo

(Expresso em milhões) Três meses com término em Variação 31 de dezembro de

2022 30 de setembro de

2022 31 de dezembro de

2021 Sequencial Ano a ano Receita por Divisão Digital e Integração $1.012 $900 $889 12% 14% Desempenho de Reservatórios 1.554 1.456 1.287 7% 21% Construção de Poços 3.229 3.084 2.388 5% 35% Sistemas de Produção 2.215 2.150 1.765 3% 26% Outros (132) (113) (104) n/s n/s $7.879 $7.477 $6.225 5% 27% Lucro operacional antes dos impostos por Divisão Digital e Integração $382 $305 $335 25% 14% Desempenho de Reservatórios 282 244 200 16% 41% Construção de Poços 679 664 368 2% 85% Sistemas de Produção 238 224 159 6% 49% Outros (24) (37) (76) n/s n/s $1.557 $1.400 $986 11% 58% Margem operacional antes dos impostos por Divisão Digital e Integração 37,7% 33,9% 37,7% 386 bps -2 bps Desempenho de Reservatórios 18,2% 16,7% 15,5% 146 bps 265 bps Construção de Poços 21,0% 21,5% 15,4% -50 bps 564 bps Sistemas de Produção 10,8% 10,4% 9,0% 32 bps 173 bps Outros n/s n/s n/s n/s n/s 19,8% 18,7% 15,8% 104 bps 393 bps n/s = não significativo

O CEO da SLB, Olivier Le Peuch, comentou: “Tivemos resultados fortes no quarto trimestre e concluímos um ano extraordinário para a SLB, com grande sucesso. A receita cresceu em todas as Divisões e áreas geográficas, com vendas robustas no final do ano na divisão digital e, particularmente, sólida atividade de serviços offshore e no Oriente Médio, onde vimos uma curva significativaàmedida que os projetos de expansão de capacidade foram mobilizados.

“Sequencialmente, a receita do quarto trimestre cresceu 5%; o LPA, excluindo-se encargos e créditos, aumentou para $0,71; e as margens de EBITDA ajustado aumentaram para 24,4% — 219 pontos base (bps) mais altos do que o mesmo trimestre no ano passado, excedendo nossa taxa de saída-alvo. Mais importante, as margens operacionais dos segmentos antes dos impostos e o LPA foram os mais altos desde 2015, o que reflete nossa capacidade e potencial aprimorados de ganhos,àmedida que o ritmo do crescimento de atividades é sustentado para os próximos anos.

Um ano excelente de sucesso com ventos favoráveis significativos

“Concluímos o ano com um crescimento de 23% em receitas; 70% de crescimento em LPA, excluindo-se encargos e créditos; aumento de 152 bps da margem de EBITDA ajustado; fluxo de caixa de $3,7 bilhões oriundo de operações; e RCE (retorno sobre o capital empregado) de 13%, o maior nível desde 2014.

“No geral, 2022 foi um ano transformador para a SLBàmedida que estabelecemos novas referências em termos de segurança, operações e desempenho para nossos clientes e fortalecemos nossa posição no mercado tanto internacionalmente quanto na América do Norte. Lançamos uma nova identidade ousada da nossa marca, reforçando nossa posição de liderança em tecnologia, mundo digital e sustentabilidade, e demonstramos nossa capacidade de entregar lucros superiores nessa fase inicial de uma renovação estrutural em energia.

“Na América do Norte, aproveitamos o ciclo de crescimento durante todo o ano, aumentamos nossas margens operacionais antes dos impostos para perto de 600 bps e quase dobramos nosso lucro operacional antes dos impostos. Aproveitamos efetivamente nosso portfólio orientado a um novo foco, tecnologia adequadaàbacia e diferenciação de desempenho para se obter maior acesso de mercado e melhor preço, particularmente nos mercados de perfuração, onde superamos significativamente o crescimento de sondas em operação. Hoje, temos um dos serviços em campo petrolífero de mais alta qualidade do setor, além de negócios de equipamentos na América do Norte por meio da implementação da nossa estratégia com foco em retornos.

“Nos mercados internacionais, após a primeira metade do ano, que foi impactada por conflito geopolítico e afunilamentos na cadeia de suprimentos, a atividade começou a declinar visivelmente na segunda metade do ano, resultando em um crescimento de receita de 20% no ano todo e uma expansão da margem de mais de 150 bps. Construímos o alicerce para um maior crescimento e expansão das margens por meio de melhoria nos preços e de um pipeline sólido de novos contratos incrementais. No Oriente Médio, a SLB está bem posicionada para ser uma beneficiária importante dessa visível expansão de mercado, e esperamos que níveis recordes de investimento upstream por parte de empresas petrolíferas nacionais continuem nos próximos anos. Durante o ano, asseguramos uma parcela considerável de licitações na região, impulsionados por nosso desempenho diferenciado, tecnologia adequada ao propósito e o melhor conteúdo local da categoria. Similarmente, em bacias offshore, continuamos consolidando nossa posição de vantagem com a assinatura de novos contratos, particularmente na América Latina e África.

“Nesse contexto, nossos investimentos em capex e estoque aumentaram, terminando o ano apoiando novas mobilizações de projetos internacionais e offshore. Estes fatores, combinados com cobranças de final de ano menores do que o esperado, resultaram na redução do fluxo de caixa livre para $ 0,9 bilhões no quarto trimestre. Apesar desses efeitos, continuamos fortalecendo nosso balanço patrimonial durante o trimestre com a redução dos débitos líquidos e brutos. @@@

“Além dos nossos resultados financeiros, fizemos um progresso significativo em nossas iniciativas de sustentabilidade durante o ano. Reduzimos a intensidade das nossas emissões de carbono de Escopo 1 e 2 e lançamos várias novas Tecnologias de Transição* de forma a apoiar a descarbonização de petróleo e gás. A receita do nosso portfólio de Tecnologias de Transição cresceu mais de 30% ano a ano, e projetamos que irá ultrapassar a marca de $1bilhão em 2023.

“Por fim, iniciamos maiores retornos aos acionistas, demonstrando confiança na nossa estratégia, nosso desempenho financeiro superior e nosso compromisso com retornos superiores. Aumentamos nosso dividendo em 40% em abril de 2022, seguido de mais um aumento de 43% hoje, e retomamos nosso programa de recompra de ações neste mês.

“Estou extremamente orgulhoso dos nossos resultados para o ano completo, e gostaria de expressar meus agradecimentos a toda a equipe por seu desempenho excelente.”

Preparados para fortes crescimentos e retornos: uma nova fase distinta em upcycle

Le Peuch afirmou: “O quarto trimestre confirmou uma nova fase distinta no upcycle. No Oriente Médio, a receita aumentou em dois dígitos sequencialmente, com um crescimento na Arábia Saudita, no Iraque e nos Emirados Árabes Unidos em períodos sólidos, confirmando a tão antecipada aceleração da atividade na região. A atividade offshore continuou se fortalecendo, parcialmente compensada pela sazonalidade no hemisfério norte. Na América do Norte, as sondas em terra nos EUA permanecem em níveis robustos, embora o ritmo de crescimento esteja moderado. Além disso, o preço continua a seguir uma tendência favorável, estendendo-se para além da América do Norte e abrangendo regiões internacionais, com o apoio de nova tecnologia e uma capacidade de serviços e equipamentos muito restrita em certos mercados.

“Essas dinâmicas de atividade, melhor preço e nosso sucesso comercial, particularmente no Oriente Médio, offshore e nos mercados norte-americanos, se combinam, construindo um alicerce muito forte para um desempenho superior em 2023.

“Para o futuro, acreditamos que o cenário macro e os fundamentos do mercado que sustentam um forte upcycle plurianual para a energia permanecerão muito atraentes no que diz respeito a petróleo e gás e recursos energéticos com baixa emissão de carbono. Primeiro, a previsão da demanda por petróleo e gás feita pela International Energy Agency (IEA, Agência Internacional de Energia) é de um crescimento de 1,9 milhões de barris por dia em 2023, apesar das preocupações com relação a uma potencial desaceleração econômica em certas regiões. Em paralelo, os mercados continuam muito bem abastecidos. Em segundo lugar, a segurança energética está gerando um senso de urgência para que se faça mais investimentos a fim de garantir a ampliação da capacidade e a diversificação da oferta. E, em terceiro lugar, as tendências seculares do mundo digital e da descarbonização devem acelerar com os avanços significativos em tecnologia digital, apoio favorável a políticas governamentais e maior gasto em iniciativas e recursos com baixo teor de carbono.

“Com base nesses fatores, as projeções globais com gastos de produção continuam a ter uma tendência positiva. Espera-se que o crescimento das atividades tenha uma base ampla, marcada por uma aceleração em bacias internacionais. Essas dinâmicas de atividades positivas serão amplificadas por um preço mais alto nos serviços e uma capacidade mais restrita do setor de serviços. O impacto do afrouxamento das restrições referentesàCOVID-19 e a reabertura da China mais cedo do que o esperado podem sustentar ainda mais um potencial vantajoso ao longo de 2023.

“No geral, a combinação desses efeitos resultará em um mix muito favorável para a SLB, com oportunidades de crescimento significativas nos nossos negócios Núcleo, Digital e de Nova Energia. Esperamos outro ano de crescimento muito forte e expansão das margens. Temos uma estratégia clara, um portfólio vantajoso e a equipe certa para impulsionar nosso negócio. Estou na expectativa de outro ano de sucesso para nossos clientes e acionistas.”

Outros eventos

Em 26 de outubro de 2022, a SLB anunciou que fechou um acordo para adquirir a Gyrodata Incorporated, uma empresa global especializada em posicionamento giroscópico de poços e tecnologia de pesquisa. A aquisição integrará as tecnologias de posicionamento de poços e pesquisa da Gyrodata no negócio de Construção de Poços da SLB para levar aos clientes soluções de perfuração inovadoras. A transação está sujeita a aprovações regulatórias, e espera-se que seja concluída no primeiro trimestre de 2023.

Em dezembro de 2022, a SLB recomprou $804 milhões das suas notas em circulação, consistindo em $395 milhões de 3,75% de notas bancárias devidas em 2024 e $409 milhões de 4,00% de notas bancárias devidas em 2025.

Em 19 de janeiro de 2023, o Conselho de Administração da SLB aprovou um aumento de 43% em dividendos da SLB pagos em dinheiro trimestralmente de $0,175 por ação ordinária em circulação para $0,25 por ação, começando com o dividendo a pagar em 6 de abril de 2023, para acionistas registrados em 8 de fevereiro de 2023.

Receita do quarto trimestre por área geográfica

(Expresso em milhões) Três meses com término em Variação 31 de dezembro de

2022 30 de setembro de

2022 31 de dezembro de

2021 Sequencial Ano a ano América do Norte $1.633 $1.543 $1.281 6% 27% América Latina 1.619 1.508 1.204 7% 34% Europa/CEI/África 2.067 2.039 1.587 1% 30% Oriente Médio e Ásia 2.508 2.334 2.107 7% 19% Eliminações e outros 52 53 46 n/s n/s $7.879 $7.477 $6.225 5% 27% Internacional $6.194 $5.881 $4.898 5% 26% América do Norte $1.633 $1.543 $1.281 6% 27% n/s = não significativo

Internacional

A receita de $1,6 bilhões na América Latina aumentou 7% sequencialmente devido a uma maior receita na divisão Construção de Poços oriunda de maior atividade de perfuração e melhor preço, principalmente no México e no Brasil. Um maior número de vendas na divisão Sistemas de Produção no Brasil e maior atividade do projeto APS no Equador também contribuíram para o crescimento sequencial da receita. Ano a ano, a receita aumentou 34% devido a uma maior atividade de perfuração e aumento de preço em toda a área. Maior atividade no projeto APS no Equador, maior atividade de estímulo e perfuração na Argentina e um número maior de vendas na divisão Sistemas de Produção e perfuração no Brasil também contribuíram para o crescimento da receita ano a ano.

Na Europa/CEI/África, a receita de $2,1 bilhões aumentou 1% sequencialmente devido a uma forte atividade em todas as Divisões na África, principalmente em Angola, África Central e Oriental, e maior atividade de intervenção e avaliação de reservatórios no Cáspio, Azerbaijão e Turquemenistão. Esses aumentos, entretanto, foram quase totalmente compensados por declínios de atividades na Rússia, Escandinávia e Europa devido ao desenvolvimento de efeitos sazonais. Comparada com o mesmo trimestre no ano anterior, a receita cresceu 30% devido a uma forte atividade em Construção de Poços e melhor preço em toda a área, aumento do número de vendas na divisão Sistemas de Produção na Europa e Escandinávia e aumentos das atividades na África em todas as Divisões.

A receita de $2,5 bilhões no Oriente Médio e na Ásia aumentou 7% sequencialmente, principalmente devido a um crescimento de dois dígitos em todo o Oriente Médio, especialmente na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos, no Iraque e no Qatar, a partir de uma forte atividade liderada pelas divisões Construção de Poços e Sistemas de Produção. A Ásia permaneceu sequencialmente estável, já que o aumento da receita no Leste da Ásia, na Índia e na Austrália foi compensado por declínios na Indonésia e na China, nesta última devido ao desenvolvimento de efeitos sazonais. Ano a ano, a receita aumentou 19% devidoàmaior atividade em todas as Divisões na Ásia e maior atividade oriunda de novos projetos no Oriente Médio, notavelmente maior atividade de perfuração e estímulo na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos, no Iraque e no Qatar.

América do Norte

Na América do Norte, a receita de $1,6 bilhões aumentou 6% sequencialmente, impulsionada pelas fortes vendas de licenciamento de dados de exploração no final do ano no Golfo do México americano, estimulando a receita offshore na América do Norte. A receita em terra nos EUA aumentou sequencialmente devido ao crescimento de receita de perfuração, que superou o crescimento das sondas. Comparada com o mesmo trimestre no ano anterior, a receita na América do Norte cresceu 27%. Todas as Divisões tiveram crescimento significativo de receita ano a ano, liderado pelas divisões de Construção de Poços e Sistemas de Produção.

Resultados do quarto trimestre por Divisão

Digital e Integração

(Expresso em milhões) Três meses com término em Variação 31 de dezembro de

2022 30 de setembro de

2022 31 de dezembro de

2021 Sequencial Ano a ano Receita Internacional $723 $671 $624 8% 16% América do Norte 288 229 263 26% 9% Outros 1 – 2 n/s n/s $1.012 $900 $889 12% 14% Lucro operacional antes dos impostos $382 $305 $335 25% 14% Margem operacional antes dos impostos 37,7% 33,9% 37,7% 386 bps -2 bps n/s = não significativo

A receita da divisão Digital e Integração aumentou 12% sequencialmente, impulsionada pelas vendas de licenciamento de dados de exploração no final do ano no Golfo do México e na África, aumento da atividade do projeto APS no Equador, e maior número de vendas digitais na Europa, África e América Latina.

Ano a ano, o aumento de 14% da receita foi motivado primariamenteàmaior receita do projeto APS no Equador e número maior de vendas digitais e de dados de exploração tanto na América do Norte quanto internacionalmente.

A margem operacional antes dos impostos de 38% da divisão Digital e Integração expandiu 386 bps sequencialmente devidoàmaior lucratividade nas soluções digitais e de licenciamento de dados de exploração. Ano a ano, a margem operacional antes dos impostos ficou basicamente estável.

Desempenho de Reservatórios

(Expresso em milhões) Três meses com término em Variação 31 de dezembro de

2022 30 de setembro de

2022 31 de dezembro de

2021 Sequencial Ano a ano Receita Internacional $1.430 $1.335 $1.194 7% 20% América do Norte 123 119 92 3% 33% Outros 1 2 1 n/s n/s $1.554 $1.456 $1.287 7% 21% Lucro operacional antes dos impostos $282 $244 $200 16% 41% Margem operacional antes dos impostos 18,2% 16,7% 15,5% 146 bps 265 bps n/s = não significativo

A receita de $1,6 bilhões da divisão Desempenho de Reservatórios aumentou 7% sequencialmente devido a novos projetos de estímulo e intervenção e ganhos nas atividades no Oriente Médio, principalmente na Arábia Saudita; atividade de intervenção no Cáspio; e maior atividade de avaliação de exploração como resultado da adoção de nova tecnologia na Europa e na África, primariamente em offshore na Escandinávia, Angola e Costa do Marfim.

Ano a ano, o aumento de receita de 21% foi amplo, com um crescimento de dois dígitos em todas as áreas devido a um aumento de atividade. O crescimento de receita foi liderado pelo Oriente Médio e Ásia, que cresceu 22%. Os serviços de intervenção e estímulo passaram por um crescimento de dois dígitos, tanto em terra quanto offshore.

A margem operacional antes dos impostos de 18% na divisão Desempenho de Reservatórios expandiu 146 bps sequencialmente. A lucratividade foi impulsionada por uma maior atividade offshore e de exploração, principalmente na África, e forte atividade de desenvolvimento, particularmente em terra nos EUA e no Oriente Médio e Ásia. Ano a ano, a margem operacional antes dos impostos expandiu 265 bps, com melhora da lucratividade tanto em avaliação quanto em intervenção, e melhora em termos geográficos na Ásia, em terra nos EUA, na África e na América Latina.

Construção de Poços

(Expresso em milhões) Três meses com término em Variação 31 de dezembro de

2022 30 de setembro de

2022 31 de dezembro de

2021 Sequencial Ano a ano Receita Internacional $2.522 $2.406 $1.901 5% 33% América do Norte 652 621 441 5% 48% Outros 55 57 46 n/s n/s $3.229 $3.084 $2.388 5% 35% Lucro operacional antes dos impostos $679 $664 $368 2% 85% Margem operacional antes dos impostos 21,0% 21,5% 15,4% -50 bps 564 bps n/s = não significativo

A receita de $3,2 bilhões da divisão Construção de Poços aumentou 5% sequencialmente, superando o crescimento global de sondas devidoàforte atividade oriunda de novos projetos e melhoras sólidas do preço em nível internacional, particularmente no Oriente Médio e Ásia e na América Latina. O crescimento de receita no Oriente Médio foi particularmente forte na Arábia Saudita e no Qatar, enquanto na América Latina, a atividade de perfuração aumentou principalmente no Brasil e no México. Europa/CEI/África mantiveram-se estáveis, visto que o forte crescimento na África, principalmente em Angola, Gabão, Namíbia e África do Sul, foi compensado pelos efeitos sazonais no hemisfério norte. Na América do Norte, o crescimento da receita sequencial ultrapassou o aumento de sondas em terra nos EUA. Todas as linhas de negócios, que incluíram medição, perfuração, fluídos e equipamentos, tiveram aumentos sequenciais, com um crescimento de dois dígitos em equipamentos durante o trimestre.

De um ano ao outro, o crescimento de receita de 35% foi motivado por uma forte atividade e sólidas melhorias em preço, lideradas pela América Latina, que cresceu 54%, e pela América do Norte, onde o aumento foi de 48%. A receita na Europa/CEI/África aumentou 29%, enquanto o aumento de receita no Oriente Médio e Ásia foi de 24% ano a ano. Alto crescimento de dois dígitos foi registrado em todas as linhas de negócios da Divisão, liderado por fluidos de perfuração e medições, tanto em terra quanto offshore.

A margem operacional antes dos impostos de 21% da divisão Construção de Poços reduziu 50 bps sequencialmente, visto que a maior lucratividade oriunda de atividade crescente no Oriente Médio e Ásia, América do Norte e América Latina foi mais do que compensada pelo desenvolvimento de efeitos sazonais no hemisfério norte. Ano a ano, a margem operacional antes dos impostos expandiu 564 bps, com aumento da lucratividade em todas as áreas, impulsionado por maior atividade e melhor preço.

Sistemas de Produção

(Expresso em milhões) Três meses com término em Variação 31 de dezembro de

2022 30 de setembro de

2022 31 de dezembro de

2021 Sequencial Ano a ano Receita Internacional $1.638 $1.569 $1.278 4% 28% América do Norte 575 578 484 -1% 19% Outros 2 3 3 n/s n/s $2.215 $2.150 $1.765 3% 26% Lucro operacional antes dos impostos $238 $224 $159 6% 49% Margem operacional antes dos impostos 10,8% 10,4% 9,0% 32 bps 173 bps n/s = não significativo

A receita de $2,2 bilhões na divisão Sistemas de Produção aumentou 3% sequencialmente devido ao aumento das vendas internacionais de elevação artificial, conclusões e sistemas de produção midstream, parcialmente compensadas por menores vendas de válvulas e sistemas de produção submarinos. A receita internacional foi impulsionada por um crescimento de dois dígitos no Oriente Médio e Ásia, particularmente na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos, no Iraque, no Leste da Ásia e na Austrália; e, na América Latina, principalmente no Brasil, no México e na Guiana.

Ano a ano, os 26% de crescimento de receita de dois dígitos foi impulsionado por novos projetos e por maior número de entregas de produtos, principalmente na Europa/CEI/África, América do Norte e América Latina.

A margem operacional antes dos impostos de 11% da divisão Sistemas de Produção no trimestre expandiu 32 bps sequencialmente devido a um mix de receita mais favorável. Ano a ano, essa mesma margem expandiu 173 bps, impulsionada por um maior número de vendas e eficiência de execuçãoàmedida que as restrições logísticas e de cadeia de suprimento diminuíram.

Destaques trimestrais

NÚCLEO

Novos contratos

Enquanto o forte ciclo de crescimento em petróleo e gás avança, a SLB continua assegurando novos contratos na América do Norte e internacionalmente, particularmente em bacias offshore e no Oriente Médio. Durante o trimestre, a SLB garantiu os seguintes projetos notáveis:

A Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) fechou um acordo-quadro com a SLB de $1,4 bilhões para serviços integrados de fluidos de perfuração para apoiar a produção onshore e offshore nos próximos cinco anos. Os serviços incluem fluidos de perfuração, planta de lodo líquido, quadro de funcionários e gestão de resíduos. O acordo se baseia nas contribuições existentes da SLBàvisão da ADNOC de expandir a produção com menores custos e menos emissão de carbono e apoia a aceleração da sua meta de capacidade de produção de cinco milhões de barris de petróleo por dia até 2027.

Na Malásia, Sarawak Shell Berhad fechou um contrato integrado de serviços de perfuração de longo prazo (LTIDS, long-term integrated drilling services) com a SLB para exploração e desenvolvimento de poços offshore. O LTIDS proporcionará soluções por meio de tecnologia, sinergia e simplificação de processos em várias linhas de negócios, com um escopo contratual que abrange serviços de perfuração e produtos de perfuração e medição, rede fixa elétrica, fluidos de perfuração, controle de sólidos, cimentação, perfuração de revestimentos, brocas, registro de lodo e gestão de subcontratos terceirizados. A SLB potencializará seu portfólio de sustentabilidade para ajudar a Shell a obter operações de poços mais limpas em ambientes complexos.

No offshore em Angola, a Azule Energy fechou um contrato com a SLB para conclusões integradas no Bloco 15/06, incluindo os poços do campo de petróleo Agogo. Esse plano de desenvolvimento completo utiliza um design de conclusão para esses poços de produção e injeção que inclui tecnologias adequadas ao propósito em águas profundas, como as telas para peneira de areia Alternate Path ®† , válvulas de isolamento premium FORTRESS*, compressores de produção BluePack*, medidores de teste de pressão permanente de alta temperatura e alta pressão Metris Extreme* e válvula de segurança carregada com tubulação profunda recuperável TRC-II*.

, válvulas de isolamento premium FORTRESS*, compressores de produção BluePack*, medidores de teste de pressão permanente de alta temperatura e alta pressão Metris Extreme* e válvula de segurança carregada com tubulação profunda recuperável TRC-II*. No Reino Unido, a Equinor estendeu o contrato com a SLB por quatro anos para continuar apoiando o desenvolvimento do campo Mariner no Mar do Norte. O contrato de serviços integrados de perfuração e poços inclui perfuração, medição, registro de rede fixa elétrica, fluidos de perfuração e conclusões, controle de sólidos, cimentação, conclusões e sistemas de bombeamento elétrico submersível, junto com gestão de engenharia e projetos. Incluindo a entrega de mais de 20 poços durante os quatro anos, a extensão do contrato é baseada na colaboração entre a Equinor e a SLB e na implementação de tecnologias de construções de poços e soluções digitais que possibilitaram maiores conquistas em segurança, desempenho e sustentabilidade no campo Mariner.

No offshore em Trinidade e Tobago, a bp fechou um contrato grande com a Subsea Integration Alliance para seu projeto Cypre, um tieback de gás natural líquido de duas fases. O escopo do contrato abrange a engenharia, compra, construção e instalação (EPCI, Engineering, Procurement, Construction, and Installation) dos sistemas de produção submarinos e oleodutos submarinos. Esse é o primeiro contrato único e completamente integrado de EPCI entre a Subsea Integration Alliance e a bp, e o primeiro desenvolvimento da aliança na nação caribenha.

Na Índia, a Cairn Oil & Gas, Vedanta Limited fechou um contrato de $400 milhões com a SLB para fornecer serviços integrados em seu bloco no Rajastão durante um período de cinco anos. O escopo do trabalho abrange 14 serviços providos por todas as quatro Divisões da SLB, com o objetivo de melhorar a eficiência na intervenção e o espaço de recondicionamento, impulsionando, assim, a produção no bloco.

Descarbonização de petróleo e gás, nova tecnologia e desempenho

A SLB continua desenvolvendo e empregando tecnologias inovadoras que reduzem as emissões operacionais e o impacto ambiental na avaliação de reservatórios, construção de poços, produção e operações integradas para clientes globalmente. A adoção da tecnologia da SLB por parte dos clientes está acelerando e continua impactando significantemente o desempenho, levando a operações mais eficientes, emissões de carbono mais baixas e retornos mais altos aos nossos clientes. Entre os destaques notáveis estão:

Na Bacia de Midland nos EUA, a Pioneer Natural Resources empregou com sucesso a nova tecnologia de pasta sem cimento da SLB em uma campanha de teste em campo com 18 poços. Esse teste realizado na América do Norte resultou na eliminação completa do cimento Portland nas criações de pastas, oferecendo uma oportunidade única para a indústria petrolífera diminuir substancialmente as emissões de CO 2 relacionadas com a construção de poços. Além de se alinhar com o objetivo da Pioneer de liderar em gestão ambiental por meio de medidas proativas, os testes em campo validaram a capacidade da tecnologia de se adequar aos fluxos de trabalho padrão de cimentação de campos petrolíferos sem grandes alterações ao processo de design, execução no local ou avaliação pós-trabalho. Essa solução inovadora da SLB estará disponível aos clientes ainda este ano para ajudar a reduzir as emissões nas operações dos campos petrolíferos e alcançar os objetivos de emissão líquida zero.

relacionadas com a construção de poços. Além de se alinhar com o objetivo da Pioneer de liderar em gestão ambiental por meio de medidas proativas, os testes em campo validaram a capacidade da tecnologia de se adequar aos fluxos de trabalho padrão de cimentação de campos petrolíferos sem grandes alterações ao processo de design, execução no local ou avaliação pós-trabalho. Essa solução inovadora da SLB estará disponível aos clientes ainda este ano para ajudar a reduzir as emissões nas operações dos campos petrolíferos e alcançar os objetivos de emissão líquida zero. O portfólio de tampões de fraturamento (frac plug) da SLB adequadosàbacia atingiu marcos significativos de adoção no mercado global. Os tampões FracXion Micro* totalmente de compósito isolaram 100.000 instalações. O portfólio completo de tampões totalmente dissolúveis ReacXion* (tecnologia de redução de pegada de carbono da SLB) atingiu 50.000 instalações e reduziu as emissões de CO 2 dos operadores por meio da redução do consumo de diesel em estimados 5,7 milhões de litros. Essas tecnologias representam como a SLB cria novas oportunidades de entender as necessidades dos clientes para intensificar nosso impacto de sustentabilidade e reduzir o custo de operação dos nossos clientes.

dos operadores por meio da redução do consumo de diesel em estimados 5,7 milhões de litros. Essas tecnologias representam como a SLB cria novas oportunidades de entender as necessidades dos clientes para intensificar nosso impacto de sustentabilidade e reduzir o custo de operação dos nossos clientes. Na Arábia Saudita, durante novembro de 2022 e trabalhando em colaboração com a Saudi Aramco Unconventional Resources, a equipe de serviços integrados de fraturamento da SLB excedeu em 19% os recordes anteriores da SLB no que diz respeitoàetapas e horas de bombeamento por mês. Isso foi conseguido através da aplicação das mais recentes tecnologias, melhores práticas em campo e colaboração estreita entre a Saudi Aramco e a SLB. Esse nível de eficiência se equipara ao das equipes de fraturamento mais eficientes da América do Norte. Além disso, a visibilidade de trabalho em tempo real e a digitalização das operações de manutenção da SLB aumentaram a eficiência dos ativos e a confiabilidade ao mesmo tempo em que reduziram a pegada de carbono.

No offshore na Noruega, a Well Intervention and Stimulation Alliance, composta pela Aker BP, StimWell Services e SLB, conduziu as primeiras operações autônomas de wireline e slickline de maneira bem-sucedida. Isso são exemplos das soluções autônomas SLB Neuro*, que oferecem tecnologias aprimoradas para melhor economia do poço com repetitividade, confiabilidade e redução de carbono. A tecnologia automática de transporte e enrolamento funciona sem a intervenção do usuário e corresponde ao desempenho alcançado por operadores com experiência para execução segura e eficiente. O sistema está agora integrado com sucesso nas operações rotineiras de wireline e slickline da Well Intervention and Stimulation Alliance.

DIGITAL

Os clientes estão cada vez mais escolhendo aproveitar o portfólio da SLB de produtos e serviços digitais para promover a transformação, melhorar a eficiência e aumentar a produtividade.

No Brasil, a Petrobras fechou um contrato de cinco anos com a SLB para empregar soluções digitais em fluxos de trabalho de E&P integrados em todo o quadro com IA e recursos de aprendizagem de máquina para mais de 500 usuários. Habilitada pelo ambiente cognitivo de E&P DELFI*, a aplicação digital levará a aumentos na eficiência, inovação e tomada de decisão mais rápida de modo a apoiar os planos agressivos de desenvolvimento da produção da Petrobras, ao mesmo tempo em que ajuda a diminuir as emissões de gases de efeito estufa com reduções comprovadas no tempo de processamento.

Na Noruega, a Equinor fechou um contrato com a SLB para empregar soluções digitais de detecção de vazamento e medição virtual de fluxos para a rede de produção multifásica durante a fase dois do campo de Johan Sverdrup. A solução da SLB é baseada no sistema OLGA Online* de gestão de produção, que foi selecionado pela Equinor por seus recursos técnicos. O sistema dará suporte aos fluxos de trabalho iniciais de detecção de vazamentos na tubulação e entregará soluções virtuais precisas de medição de fluxos em um desafiador ambiente técnico e regulatório. O campo de Johan Sverdrup é uma descoberta de petróleo offshore localizado na Plataforma Continental Norueguesa e, no ápice, o campo produzirá 720.000 barris de petróleo por dia.

A equipe de gestão da informação do Kuwait Oil Company (KOC) Innovation & Technology Group colaborou com a SLB na construção de um fluxo de trabalho digital integrado usando o ambiente cognitivo do E&P DELFI para monitorar continuamente a produção de água em um campo de produção petrolífera, possibilitando que o KOC evite potenciais perdas de 465.000 barris de petróleo. Abordagens convencionais não foram capazes de detectar rapidamente mudanças no corte de água, o que impediu que os engenheiros do KOC executassem ações em tempo hábil para evitar perdas de petróleo. Uma solução foi implementada usando a ciência de dados do DELFI, um pacote de soluções de IA e análise para fluxos de trabalho de energia que inclui a tecnologia integrada da Dataiku, a plataforma para IA do cotidiano. A solução oferece uma estimativa automatizada de corte de água e faz uma previsão que é 5.400 vezes mais rápida do que o método convencional. Isso permite a tomada de decisão impulsionada por dados para minimizar perda de petróleo com apenas poucos cliques simples e gerando resultados em segundos. Com base no sucesso desse projeto, o KOC recomendou a implementação completa dessa solução.

NOVA ENERGIA

O domínio e a experiência da SLB em industrialização tecnológica estão ajudando a liderar a transição energética. Continuamos trabalhando com parceiros em vários setores para inovar as soluções de energia limpa para um planeta balanceado.

A SLB e a Linde entraram em uma colaboração estratégica em projetos de captura, utilização e sequestro de carbono (CCUS, carbon capture, utilization and sequestration) para acelerar as soluções de descarbonização em todos os setores industriais e de energia. A colaboração combinará décadas de experiência em captura e sequestro de CO 2 ; portfólios de tecnologias inovadoras; expertise em desenvolvimento e execução de projetos; e recursos de engenharia, compras e construção (EPC, engineering, procurement, and construction). O CO 2 é encontrado ou produzido em muitas aplicações industriais e de energia. Essa colaboração terá como foco a produção de hidrogênio e amônia, na qual o CO 2 é um subproduto, e em processamento de gás natural. Os projetos de CCUS diminuem as emissões geradas por essas indústrias que fazem uso intensivo de energia, criando novos produtos e fontes de energia com baixo carbono. Usando o impacto global da SLB e da Linde em vários setores e indústrias, a colaboração expandirá o alcance aos clientes e se concentrará na concepção de modelos de negócios e operacionais que maximizam o valor a todas as partes interessadas.

; portfólios de tecnologias inovadoras; expertise em desenvolvimento e execução de projetos; e recursos de engenharia, compras e construção (EPC, engineering, procurement, and construction). O CO é encontrado ou produzido em muitas aplicações industriais e de energia. Essa colaboração terá como foco a produção de hidrogênio e amônia, na qual o CO é um subproduto, e em processamento de gás natural. Os projetos de CCUS diminuem as emissões geradas por essas indústrias que fazem uso intensivo de energia, criando novos produtos e fontes de energia com baixo carbono. Usando o impacto global da SLB e da Linde em vários setores e indústrias, a colaboração expandirá o alcance aos clientes e se concentrará na concepção de modelos de negócios e operacionais que maximizam o valor a todas as partes interessadas. A Genvia, empreendimento de tecnologia de hidrogênio limpo da SLB, a CEA da França e parceiros, foram selecionados pela Comissão Europeia como parte do Importante Projeto de Interesse Comum Europeu pelo programa de tecnologia de hidrogênio (IPCEI-Hy2Tech). A Genvia receberá até 200 milhões de euros do fundo França 2030 do governo francês como parte do programa. A verba será usada para acelerar o tempo ao mercado da tecnologia de eletrolisador de alto desempenho da Genvia.

do governo francês como parte do programa. A verba será usada para acelerar o tempo ao mercado da tecnologia de eletrolisador de alto desempenho da Genvia. A SLB está colaborando com o Ministério de Energia e Minerais de Omã e com a Autoridade de Investimentos de Omã na construção de uma estratégia nacional para desenvolver o potencial dos recursos geotérmicos do país. Isso segue a conclusão de um projeto extensivo para avaliar os dados de mais de 7.000 poços de petróleo, gás e água, com o objetivo de mapear pontos ideais para prospecções geotérmicas no país. A próxima fase incluirá a avaliação da viabilidade econômica do desenvolvimento de potenciais recursos geotérmicos. Essa colaboração entre o Ministério de Energia e Minerais, a Autoridade de Investimentos de Omã e a SLB se alinha com os esforços do Omã de descarbonizar o setor de energia, alcançar sua meta de emissão líquida zero e implementar a Visão do Omã 2040 .

. A Celsius Energy, empreendimento do negócio de Nova Energia da SLB com foco em soluções de aquecimento e refrigeração para construções, fechou um contrato para um dos 10 maiores projetos de geoenergia na Europa, onde a demanda por baixo carbono e energia de origem local está em ascensão. Esse projeto, baseado na região leste da França, fornecerá aquecimento e refrigeração a dezenas de prédios, por meio da combinação de geoenergia e calor residual do maior acelerador de partículas do mundo. A tecnologia, de propriedade da Celsius Energy, permitirá que o projeto seja concluído com uma área limitada de perfuração de 174 furos e aproveitará o recurso patenteado de modelamento e controle digital para otimização inteligente do desempenho da rede.

TABELAS FINANCEIRAS

Resultados do ano completo (Expresso em milhões, exceto os valores das ações) Doze meses com término em 31 de dezembro de 2022 31 de dezembro de 2021 Variação Receita $28.091 $22.929 23% Lucro antes dos impostos – base PCGA $4.271 $2.374 80% Margem de lucro antes dos impostos – base PCGA 15,2% 10,4% 485 bps Lucro líquido atribuívelàSLB – base PCGA $3.441 $1.881 83% LPA diluído – base PCGA $2,39 $1,32 81% EBITDA ajustado* $6.462 $4.925 31% Margem do EBITDA ajustado* 23,0% 21,5% 152 bps Lucro operacional dos segmentos antes dos impostos* $5.011 $3.365 49% Margem operacional dos segmentos antes dos impostos* 17,8% 14,7% 316 bps Lucro líquido atribuívelàSLB, excluindo encargos e créditos* $3.138 $1.831 71% LPA diluídos, excluindo encargos e créditos* $2,18 $1,28 70% Receita por área geográfica Internacional $21.895 $18.295 20% América do Norte 5.995 4.466 34% Outros 201 168 n/s $28.091 $22.929 23% *Estas métricas financeiras são fora dos PCGA. Veja as seções “Encargos e créditos”, “Divisões” e “Informações adicionais” para detalhes. n/s = não significativo

Demonstração consolidada e condensada dos resultados (Expressa em milhões, exceto os valores das ações) Quarto trimestre Doze meses Períodos com término em 31 de dezembro 2022 2021 2022 2021 Receita $7.879 $6.225 $28.091 $22.929 Participações e outras receitas, líquidas (1) 174 57 610 148 Despesas Custo de receita 6.308 5.136 22.930 19.271 Pesquisa e engenharia 178 145 634 554 Geral e administrativo 99 109 376 339 Juros 121 137 490 539 Lucro antes dos impostos(1) $1.347 $755 $4.271 $2.374 Despesa fiscal(1) 264 144 779 446 Lucro líquido(1) $1.083 $611 $3.492 $1.928 Lucro líquido atribuível a participação societária não controladora 18 10 51 47 Lucro líquido atribuívelàSLB (1) $1.065 $601 $3.441 $1.881 Ganhos diluídos por ação da SLB (1) $0,74 $0,42 $2,39 $1,32 Média de ações em circulação 1.420 1.403 1.416 1.400 Média de ações em circulação assumindo diluição 1.442 1.430 1.437 1.427 Depreciação e amortização incluídas nas despesas(2) $549 $532 $2.147 $2.120

(1) Veja a seção “Encargos e créditos” para detalhes. (2) Inclui depreciação de propriedade, planta e equipamentos e amortização de ativos intangíveis, custos de dados de exploração e investimentos no projeto APS.

Balanço patrimonial consolidado e condensado (Expresso em milhões) 31 de dezembro de 31 de dezembro de Ativos 2022 2021 Ativos circulantes Investimentos em dinheiro e de curto prazo $2.894 $3.139 Contas a receber 7.032 5.315 Estoques 3.999 3.272 Outros bens e direitos 1.078 928 15.003 12.654 Investimentos em empresas afiliadas 1.581 2.044 Ativos imobilizados 6.607 6.429 Aviamento 12.982 12.990 Bens intangíveis 2.992 3.211 Outros ativos 3.970 4.183 $43.135 $41.511 Passivos e patrimônio líquido Passivo circulante Contas a pagar e despesas a pagar $9.121 $8.382 Passivo estimado para imposto sobre a renda 1.002 879 Empréstimos de curto prazo e parcela atual de passível exigível a longo prazo 1.632 909 Dividendos a pagar 263 189 12.018 10.359 Passível exigível a longo prazo 10.594 13.286 Benefícios pós-aposentadoria 165 231 Outros passivos 2.369 2.349 25.146 26.225 Patrimônio líquido 17.989 15.286 $43.135 $41.511

Liquidez

(Expresso em milhões) Componentes de liquidez 31 de dezembro de

2022 30 de setembro de

2022 31 de dezembro de

2021 Investimentos em dinheiro e de curto prazo $2.894 $3.609 $3.139 Empréstimos de curto prazo e parcela atual da dívida a longo prazo (1.632) (899) (909) Passível exigível a longo prazo (10.594) (12.452) (13.286) Dívida líquida (1) $(9.332) $(9.742) $(11.056) Detalhes das alterações na liquidez: Doze Quarto Doze meses trimestre meses Período com término em 31 de dezembro 2022 2022 2021 Lucro líquido $3.492 $1.083 $1.928 Encargos e créditos, líquidos de impostos(2) (303) (39) (50) 3.189 1.044 1.878 Depreciação e amortização(3) 2.147 549 2.120 Despesa com remuneração em ações 313 77 324 Variações do capital circulante (1.709) 105 (45) Restituição de imposto federal americano – – 477 Outros (220) (161) (103) Fluxo de caixa oriundo de operações 3.720 1.614 4.651 Despesas de capital (1.618) (572) (1.141) Investimentos no APS (587) (167) (474) Dados de exploração capitalizados (97) (20) (39) Fluxo de caixa livre (4) 1.418 855 2.997 Dividendos pagos (848) (248) (699) Produtos de planos de compra de ações em favor dos empregados 222 51 137 Aquisições de empresas e investimentos, líquidos de dinheiro adquirido mais dívida assumida (58) (13) (103) Produto da venda de ações da Liberty 732 218 109 Produto da venda de ações da ADC 223 223 – Produto da venda de bens imobiliários 120 – – Produto de títulos Blue Chip Swap (259) (259) – Produto da venda de títulos Blue Chip Swap 111 111 – Impostos pagos sobre gratificações por remuneração em ações liquidadas (93) (1) (24) Outros (105) 14 (81) Diminuição da dívida líquida antes do impacto das mudanças nas taxas cambiais 1.463 951 2.336 Impacto das mudanças nas taxas cambiais sobre a dívida líquida 261 (541) 488 Diminuição da dívida líquida 1.724 410 2.824 Dívida líquida, início do período (11.056) (9.742) (13.880) Dívida líquida, fim do período $(9.332) $(9.332) $(11.056)

(1) “Dívida líquida” representa a dívida bruta menos dinheiro e investimentos de curto prazo. A gerência acredita que a dívida líquida fornece informações úteis sobre o nível de endividamento por refletir o dinheiro e os investimentos que poderiam ser usados para repagar dívidas. A dívida líquida é uma métrica financeira fora dos PCGA que deve ser considerada em adiçãoàdívida total, não como substituta dela nem superior a ela. (2) Veja a seção “Encargos e créditos” para obter detalhes. (3) Inclui depreciação de propriedade, planta e equipamentos, e amortização de bens intangíveis, custos de dados de exploração e investimentos no APS. (4) O “fluxo de caixa livre” representa o fluxo de caixa de operações menos as despesas de capital, investimentos no APS e custos de dados de exploração capitalizados. A gerência acredita que o fluxo de caixa livre é uma métrica de liquidez importante para a empresa e que é útil para os investidores e para a gerência como uma métrica da capacidade da SLB de gerar caixa. Uma vez cumpridas as necessidades e obrigações do negócio, esse caixa pode ser usado para reinvestir na empresa para crescimento futuro ou como retorno aos acionistas através de pagamentos de dividendos ou recompra de ações. O fluxo de caixa livre não representa o fluxo de caixa residual disponível para gastos discricionários. O fluxo de caixa livre é uma métrica financeira fora dos PCGA que deve ser considerado em adição ao fluxo de caixa oriundo de operações, não como substituto dele nem superior a ele.

Encargos e créditos

Além dos resultados financeiros determinados de acordo com os princípios contáveis geralmente aceitos (PCGA) dos EUA, essa divulgação dos ganhos do quarto trimestre e do ano completo de 2022 também inclui métricas financeiras fora dos PCGA (conforme definido no Regulamento G do SEC). Além das métricas financeiras fora dos PCGA discutidas em “Liquidez”, o resultado líquido, excluindo-se encargos e créditos, bem como as métricas derivadas dela (incluindo LPA diluído, excluindo-se encargos e créditos; o lucro líquido da SLB atribuívelàSLB, excluindo-se encargos e créditos; alíquota efetiva, excluindo-se encargos e créditos; e EBITDA ajustado) são métricas fora dos PCGA. A gerência acredita que a exclusão de encargos e créditos dessas métricas financeiras permite avaliar as operações da SLB com maior eficiência período a período e identificar as tendências operacionais que poderiam, de outra forma, ser mascaradas pelos itens excluídos. Essas métricas também são usadas pela gerência como métricas de desempenho para a determinação de certos incentivos de remuneração. As métricas financeiras fora dos PCGA anteriores devem ser consideradas como um adicional, não como substitutas ou superiores a outras métricas de desempenho financeiro preparadas de acordo com os PCGA. A seguir encontra-se uma conciliação de certas métricas fora dos PCGA com as métricas PCGA comparáveis. Para uma conciliação do EBITDA ajustado com a métrica PCGA comparável, consulte a seção “Informações adicionais” (Pergunta 10).

(Expresso em milhões, exceto os valores das ações) Quarto trimestre de 2022 Antes dos impostos Impostos Participações

não controladoras Líquido LPA

diluído Lucro líquido atribuívelàSLB (base PCGA) $1.347 $264 $18 $1.065 $0,74 Ganho sobre investimento em patrimônio líquido da ADC (107) (3) – (104) (0,07) Ganho sobre a venda de ações da Liberty (84) (19) – (65) (0,05) Ganho sobre a recompra de títulos (11) (2) – (9) (0,01) Perda em operações de Blue Chip Swap 139 – – 139 0,10 Lucro líquido atribuívelàSLB, excluindo encargos e créditos $1.284 $240 $18 $1.026 $0,71 Quarto trimestre de 2021 Antes dos impostos Impostos Participações

não controladora Líquido LPA

diluído Lucro líquido atribuívelàSLB (base PCGA) $755 $144 $10 $601 $0,42 Ganho sobre a venda de ações da Liberty (28) (4) – (24) (0,02) Repagamento antecipado de títulos(1) 10 – – 10 0,01 Lucro líquido atribuívelàSLB, excluindo encargos e créditos $737 $140 $10 $587 $0,41

(Expresso em milhões, exceto os valores das ações) Doze meses 2022 Antes dos impostos Impostos Participações



não controladoras Líquido LPA



diluído * Lucro líquido atribuívelàSLB (base PCGA) $4.271 $779 $51 $3.441 $2,39 Quarto trimestre Ganho sobre investimento em patrimônio líquido da ADC (107) (3) – (104) (0,07) Ganho sobre a venda de ações da Liberty (84) (19) – (65) (0,05) Ganho sobre a recompra de títulos (11) (2) – (9) (0,01) Perda em operações de Blue Chip Swap 139 – – 139 0,10 Segundo trimestre Ganho sobre a venda de ações da Liberty (215) (14) – (201) (0,14) Ganho sobre a venda de certos bens imobiliários (43) (2) – (41) (0,03) Primeiro trimestre Ganho sobre a venda de ações da Liberty (26) (4) – (22) (0,02) Lucro líquido atribuívelàSLB, excluindo encargos e créditos $3.924 $735 $51 $3.138 $2,18 Doze meses 2021 Antes dos impostos Impostos Participações



não controladoras Líquido LPA



diluído Lucro líquido atribuívelàSLB (base PCGA) $2.374 $446 $47 $1.881 $1,32 Quarto trimestre Ganho sobre a venda de ações da Liberty (28) (4) – (24) (0,02) Repagamento antecipado de títulos(1) 10 – – 10 0,01 Terceiro trimestre Ganhos não realizados sobre títulos negociáveis (47) (11) – (36) (0,03) Lucro líquido atribuívelàSLB, excluindo encargos e créditos $2.309 $431 $47 $1.831 $1,28

* Não adicionado devido a arredondamento. A menos que informado de outra forma, todos os Encargos e créditos são contabilizados em Participações e outras receitas, líquidas na Declaração consolidada e condensada dos resultados. (1) Contabilizado em Juros na Declaração consolidada e condensada dos resultados.

Divisões

(Expresso em milhões) Três meses com término em 31 de dezembro de 2022 30 de setembro de 2022 31 de dezembro de 2021 Receita Lucro

antes

dos impostos Receita Lucro

antes

dos impostos Receita Lucro

antes

dos impostos Digital e Integração $1.012 $382 $900 $305 $889 $335 Desempenho de Reservatórios 1.554 282 1.456 244 1.287 200 Construção de Poços 3.229 679 3.084 664 2.388 368 Sistemas de Produção 2.215 238 2.150 224 1.765 159 Eliminações e outros (131) (24) (113) (37) (104) (76) Lucro operacional dos segmentos antes dos impostos 1.557 1.400 986 Corporativo e outros (169) (155) (140) Juros ativos(1) 14 8 14 Juros passivos(1) (118) (119) (123) Encargos e créditos(2) 63 – 18 $7.879 $1.347 $7.477 $1.134 $6.225 $755

(Expresso em milhões) Ano completo de 2022 Receita Lucro

antes

dos impostos Depreciação

e

amortização(3) Juros

ativos,

líquido(4) EBITDA

ajustado (5) Investimentos

de capital (6) Digital e Integração $3.725 $1.357 $504 $11 $1.872 $689 Desempenho de Reservatórios 5.553 881 386 (34) 1.233 478 Construção de Poços 11.397 2.202 524 (25) 2.701 687 Sistemas de Produção 7.862 748 311 (11) 1.047 346 Eliminações e outros (446) (177) 271 (1) 95 102 5.011 1.996 (60) 6.948 2.302 Corporativo e outros (637) 151 (486) Juros ativos(1) 27 Juros passivos(1) (477) Encargos e créditos(2) 347 $28.091 $4.271 $2.147 $(60) $6.462 $2.302

(Expresso em milhões) Ano completo de 2021 Receita Lucro

antes

dos impostos Depreciação

e

amortização(3) Juros

passivos,

líquido(4) EBITDA

ajustado (5) Investimentos

de capital (6) Digital e Integração $3.290 $1.141 $446 $13 $1.600 $516 Desempenho de Reservatórios 4.599 648 415 – 1.063 348 Construção de Poços 8.706 1.195 537 1 1.733 424 Sistemas de Produção 6.710 634 302 – 936 267 Eliminações e outros (376) (253) 269 (1) 15 99 3.365 1.969 13 5.347 1.654 Corporativo e outros (573) 151 (422) Juros ativos (1) 31 Juros passivos(1) (514) Encargos e créditos(2) 65 $22.929 $2.374 $2.120 $13 $4.925 $1.654

(1) Exclui valores que estão incluídos nos resultados dos segmentos. (2) Veja a seção “Encargos e créditos” para obter detalhes. (3) Inclui depreciação de propriedade, planta e equipamentos, e amortização de bens intangíveis, APS e custos de dados de exploração. (4) Exclui juros ativos e juros passivos registrados no nível corporativo. (5) O EBITDA ajustado representa o lucro antes dos impostos, excluindo depreciação e amortização, juros ativos, juros passivos e encargos e créditos. (6) Os investimentos de capital incluem gastos de capital, investimentos no APS e custos de dados de exploração capitalizados.

(Expresso em milhões) Doze meses com término em 31 de dezembro de 2022 31 de dezembro de 2021 Variação Receita Digital e Integração $3.725 $3.290 13% Desempenho de Reservatórios 5.553 4.599 21% Construção de Poços 11.397 8.706 31% Sistemas de Produção 7.862 6.710 17% Outros (446) (376) n/s $28.091 $22.929 23% Lucro operacional do segmento antes dos impostos Digital e Integração $1.357 $1.141 19% Desempenho de Reservatórios 881 648 36% Construção de Poços 2.202 1.195 84% Sistemas de Produção 748 634 18% Outros (177) (253) n/s $5.011 $3.365 49% Margem operacional do segmento antes dos impostos Digital e Integração 36,4% 34,7% 177 bps Desempenho de Reservatórios 15,9% 14,1% 177 bps Construção de Poços 19,3% 13,7% 560 bps Sistemas de Produção 9,5% 9,5% 6 bps Outros n/s n/s n/s 17,8% 14,7% 316 bps EBITDA ajustado Digital e Integração $1.872 $1.600 17% Desempenho de Reservatórios 1.233 1.063 16% Construção de Poços 2.701 1.733 56% Sistemas de Produção 1.047 936 12% Outros 95 15 n/s $6.948 $5.347 30% Corporativo e outros (486) (422) n/s $6.462 $4.925 31% Margem de EBITDA ajustado Digital e Integração 50,3% 48,6% 165 bps Desempenho de Reservatórios 22,2% 23,1% -91 bps Construção de Poços 23,7% 19,9% 380 bps Sistemas de Produção 13,3% 14,0% -63 bps Outros n/s n/s n/s 24,7% 23,3% 141 bps Corporativo e outros n/s n/s n/s 23,0% 21,5% 152 bps n/s = não significativo

Área geográfica

(Expresso em milhões) Ano completo de 2022 Receita Lucro

antes dos

impostos Depreciação

e

amortização(3) Juros

ativos,

líquido(4) EBITDA

ajustado (5) Internacional $21.895 $4.063 $1.433 $(71) $5.425 América do Norte 5.995 1.106 353 12 1.470 Eliminações e outros 201 (158) 210 (1) 53 5.011 1.996 (60) 6.948 Corporativo e outros (637) 151 (486) Juros ativos(1) 27 Juros passivos(1) (477) Encargos e créditos(2) 347 $28.091 $4.271 $2.147 $(60) $6.462

(Expresso em milhões) Ano completo de 2021 Receita Lucro

antes dos

impostos Depreciação

e

amortização(3) Juros

passivos,

líquido(4) EBITDA

ajustado (5) Internacional $18.295 $3.090 $1.353 $2 $4.445 América do Norte 4.466 561 343 12 916 Eliminações e outros 168 (286) 273 (1) (14) 3.365 1.969 13 5.347 Corporativos e outros (573) 151 (422) Juros ativos(1) 31 Juros passivos(1) (514) Encargos e créditos (2) 65 $22.929 $2.374 $2.120 $13 $4.925

(1) Exclui os valores incluídos nos resultados dos segmentos. (2) Veja a seção “Encargos e créditos” para obter detalhes. (3) Inclui depreciação de propriedade, planta e equipamentos, e amortização de bens intangíveis, APS e custos de dados de exploração. (4) Exclui juros ativos e juros passivos registrados no nível corporativo. (5) O EBITDA ajustado representa o lucro antes dos impostos, excluindo depreciação e amortização, juros ativos, juros passivos e encargos e créditos.

(Expresso em milhões) Doze meses com término em 31 de dezembro de 2022 31 de dezembro de 2021 Variação Receita América do Norte $5.995 $4.466 34% América Latina 5.661 4.459 27% Europa/CEI/África 7.201 5.778 25% Oriente Médio e Ásia 9.033 8.058 12% Outros 201 168 n/s $28.091 $22.929 23% Internacional 21.895 $18.295 20% América do Norte 5.995 4.466 34% Outros 201 168 n/s $28.091 $22.929 23% Lucro operacional do segmento antes dos impostos Internacional $4.063 $3.090 31% América do Norte 1.106 561 97% Outros (158) (286) n/s $5.011 $3.366 49% Margem operacional do segmento antes dos impostos Internacional 18,6% 16,9% 167 bps América do Norte 18,4% 12,6% 589 bps Outros n/s n/s n/s 17,8% 14,7% 316 bps EBITDA ajustado Internacional $5.425 $4.445 22% América do Norte 1.470 916 61% Outros 53 (14) n/s $6.948 $5.347 30% Corporativo e outros (486) (423) n/s $6.462 $4.925 31% Margem de EBITDA ajustado Internacional 24,8% 24,3% 47 bps América do Norte 24,5% 20,5% 404 bps Outros n/s n/s n/s 24,7% 23,3% 142 bps Corporativo e outros n/s n/s n/s 23,0% 21,5% 152 bps n/s = não significativo

Informações adicionais



Perguntas frequentes

1) Qual é a orientação para investimento de capital para o ano completo de 2023? Espera-se que o investimento de capital (composto de capex, custos de dados de exploração e investimentos no APS) para o ano completo de 2023 seja de aproximadamente $2,5 a $2,6 bilhões. O investimento de capital para o ano completo de 2022 foi de $2,3 bilhões. 2) Quais foram o fluxo de caixa oriundo de operações e o fluxo de caixa livre do quarto trimestre de 2022? O fluxo de caixa oriundo de operações do quarto trimestre de 2022 foi de $1,6 bilhões, e o fluxo de caixa livre foi de $0,9 bilhões. 3) Quais foram o fluxo de caixa oriundo de operações e o fluxo de caixa livre do ano completo de 2022? O fluxo de caixa oriundo de operações do ano completo de 2022 foi de $3,7 bilhões, e o fluxo de caixa livre foi de $1,4 bilhões. 4) O que estava incluído em “Participações e outras receitas, líquidas” no quarto trimestre de 2022? “Participações e outras receitas, líquidas” no quarto trimestre de 2022 foi de $174 milhões. Consistiu do seguinte (em milhões):

Ganho sobre investimento em ações da ADC* $107 Ganho sobre a venda de ações da Liberty* 84 Ganho sobre a recompra de títulos* 11 Receita de juros 33 Rendimentos de investimentos pelo método de equivalência patrimonial 78 Perda em operações de Blue Chip Swap* (139) $174 *Consulte a pergunta 12

5) Qual foi a variação de juros ativos e juros passivos no quarto trimestre de 2022? Os juros ativos de $33 milhões no quarto trimestre de 2022 aumentaram $1 milhão sequencialmente. Os juros passivos de $121 milhões reduziram $1 milhão sequencialmente. 6) Qual é a diferença entre a receita da SLB consolidada antes dos impostos e o lucro operacional dos segmentos antes dos impostos? A diferença consiste em itens corporativos, encargos e créditos e juros ativos e juros passivos não alocados aos segmentos, bem como despesa com remuneração em ações, despesa com amortização associada a certos bens intangíveis, certas iniciativas gerenciadas centralmente e outros itens não operacionais. 7) Qual foi a alíquota efetiva do quarto trimestre de 2022? A alíquota efetiva do quarto trimestre de 2022, calculada de acordo com os PCGA, foi de 19,6%, comparada com 18,9% do terceiro trimestre de 2022. Excluindo os encargos e créditos, a alíquota efetiva do quarto trimestre de 2022 foi de 18,7%. Não houve encargos e créditos no terceiro trimestre de 2022. 8) Quantas ações ordinárias estavam em circulação em 31 de dezembro de 2022, e como isso mudou em relação ao final do trimestre anterior? Havia 1,420 bilhões de ações ordinárias em circulação em 31 de dezembro de 2022, e 1,418 bilhões de ações em circulação em 30 de setembro de 2022.

(Expresso em milhões) Ações em circulação em 30 de setembro de 2022 1,418 Ações emitidas nos termos do plano de compra de ações em favor dos empregados – Ações emitidas para optantes, menos ações negociadas 1 Investimento em valor mobiliário não registrado 1 Ações em circulação em 31 de dezembro de 2022 1,420

9) Qual foi o número médio ponderado de ações em circulação durante o quarto trimestre de 2022 e o terceiro trimestre de 2022? Como isso se concilia com o número médio de ações em circulação, presumindo a diluição, usado no cálculo do lucro diluído por ação? O número médio ponderado de ações em circulação foi de 1,420 bilhões durante o quarto trimestre de 2022 e 1,418 bilhões durante o terceiro trimestre de 2022. A seguir está uma reconciliação da média ponderada das ações em circulação com o número médio de ações em circulação, presumindo a diluição, usada no cálculo do lucro diluído por ação.

(Expresso em milhões) Quarto trimestre

2022 Terceiro trimestre

2022 Média ponderada de ações em circulação 1,420 1,418 Valor mobiliário não registrado não investido 20 21 Exercício presumido de opções de compra de ações 2 – Média de ações em circulação, presumindo diluição 1,442 1,439

10) Qual foi o EBITDA ajustado da SLB no quarto trimestre de 2022, no terceiro trimestre de 2022, no quarto trimestre de 2021, no ano completo de 2022 e no ano completo de 2021? O EBITDA ajustado da SLB foi de $1.921 bilhões no quarto trimestre de 2022, $1.756 bilhões no terceiro trimestre de 2022 e $1.381 bilhões no quarto trimestre de 2021, e foi calculado da seguinte forma:

(Expresso em milhões) Quarto trimestre

2022 Terceiro trimestre

2022 Quarto trimestre

2021 Lucro líquido atribuívelàSLB $1.065 $907 $601 Lucro líquido atribuível a participações não controladoras 18 12 10 Despesa fiscal 264 215 144 Lucro antes dos impostos $1.347 $1.134 $755 Encargos e créditos (63) 0 (18) Depreciação e amortização 549 533 532 Juros passivos 121 122 127 Juros ativos (33) (33) (15) EBITDA ajustado $1.921 $1.756 $1.381

O EBITDA ajustado da SLB foi de $6.462 bilhões no ano de 2022 e $4.925 bilhões no ano completo de 2021, e foi calculado da seguinte forma:

(Expresso em milhões) 2022 2021 Lucro líquido (perda) atribuívelàSLB $3.441 $1.881 Lucro líquido atribuível a participações não controladoras 51 47 Despesa fiscal 779 446 Lucro antes dos impostos $4.271 $2.374 Encargos e créditos (347) (65) Depreciação e amortização 2.147 2.120 Juros passivos 490 529 Juros ativos (99) (33) EBITDA ajustado $6.462 $4.925

O EBITDA ajustado representa o lucro antes dos impostos, excluindo-se encargos e créditos, depreciação e amortização, juros passivos e juros ativos. A gerência acredita que o EBITDA ajustado é uma importante métrica de lucratividade para a SLB e permite aos investidores eàgerência avaliar com mais eficiência as operações da SLB período a período e identificar tendências operacionais que poderiam de outra forma estar mascaradas. O EBITDA ajustado também é usado pela gerência como uma métrica de desempenho na determinação de certos incentivos de remuneração. O EBITDA ajustado deve ser considerado em adição a outras métricas de desempenho financeiro preparadas de acordo com os PGCA, não como substituto delas nem superior a elas.

11) Quais foram os componentes das despesas de depreciação e amortização no quarto trimestre de 2022, no terceiro trimestre de 2022 e no quarto trimestre de 2021? Os componentes das despesas de depreciação e amortização no quarto trimestre de 2022, no terceiro trimestre de 2022 e no quarto trimestre de 2021 foram os seguintes:

(Expresso em milhões) Quarto trimestre

2022 Terceiro trimestre

2022 Quarto trimestre

2021 Depreciação de ativos imobilizados $347 $343 $345 Amortização de bens intangíveis 75 76 76 Amortização de investimentos no APS 102 96 71 Amortização de custos de dados de exploração capitalizados 25 18 40 $549 $533 $532

12) A que estavam relacionados os componentes dos créditos líquidos antes dos impostos de $63 milhões registrados durante o quarto trimestre de 2022? Os componentes dos créditos líquidos antes dos impostos foram os seguintes (em milhões):

Ganho sobre investimento em patrimônio líquido da ADC(a) $107 Ganho sobre a venda de ações da Liberty(b) 84 Ganho sobre recompra de títulos(c) 11 Perda em operações de Blue Chip Swap(d) (139) $63

(a) A SLB tem um investimento na Arabian Drilling Company (“ADC”), uma empresa de perfuração de plataformas de petróleo e gás onshore e offshore na Arábia Saudita, a qual a empresa contabiliza pelo método de equivalência patrimonial. Durante o quarto trimestre de 2022, a ADC concluiu uma oferta pública inicial (“OPI”). Em conexão com a OPI, a SLB vendeu uma parte da sua participação em uma oferta secundária que resultou no recebimento de receitas líquidas de $223 milhões por parte da SLB. Como resultado dessas transações, a participação acionária da SLB na ADC diminuiu de 49% para aproximadamente 34%. A SLB reconheceu um ganho de $107 milhões, representando o ganho sobre a venda de uma parte da sua participação, bem como o efeito da diluição acionária do seu investimento de capital devidoàOPI. Esse ganho é contabilizado em Participações e outras receitas, líquidas na Demonstração consolidada dos resultados. (b) Durante o quarto trimestre de 2022, a SLB vendeu 14,1 milhões das suas ações na Liberty e recebeu receitas líquidas de $218 milhões. Esse ganho é contabilizado em Participações e outras receitas, líquidas na Demonstração consolidada dos resultados. Em 31 de dezembro de 2022, a SLB tinha uma participação societária na Liberty de 5%. (c) Durante o quarto trimestre de 2022, a SLB recomprou $395 milhões das suas notas bancárias de 3,75% com vencimento em 2024 e $409 milhões das suas notas bancárias de 4,00% com vencimento em 2025 por $790 milhões, resultando em um ganho de $11 milhões após considerar a baixa das taxas de financiamento diferidas relacionadas e outros custos. Esse ganho é contabilizado em Participações e outras receitas, líquidas, na Demonstração consolidada dos resultados. (d) O Banco Central da Argentina mantém certos controles cambiais que limitam a capacidade da SLB de acessar dólares americanos na Argentina e remeter dinheiro das suas operações argentinas. Existe um mecanismo legal de câmbio indireto, na forma de transações no mercado de capitais, conhecido como Blue Chip Swaps, que efetivamente resulta em uma taxa de câmbio paralela do dólar americano. Essa taxa paralela, que não pode ser usada como base para remensurar os ativos monetários líquidos da SLB denominados em peso argentino em dólares americanos de acordo com o PCGA dos EUA, era aproximadamente 93% mais alta do que a taxa de câmbio oficial da Argentina em 31 de dezembro de 2022. Durante o quarto trimestre de 2022, a SLB iniciou as operações de Blue Chip Swap que resultaram em uma perda de $139 milhões. Essa perda é contabilizada em Participações e outras receitas, líquidas, na Demonstração consolidada dos resultados.

13) Como a empresa calcula o RCE (retorno sobre o capital empregado)? A SLB calcula o RCE como um índice, cujo numerador é (a) o lucro líquido, excluindo-se encargos e créditos mais (b) os juros passivos, líquidos, após impostos, e cujo denominador é (x) o patrimônio líquido, incluindo participações não controladoras (média no início e fim de cada trimestre do ano), mais (y) a dívida líquida (média no início e fim de cada trimestre do ano). O RCE é uma medida da eficiência do nosso capital empregado e um indicador abrangente do desempenho de longo prazo da empresa e da gerência.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa mundial de tecnologia que promove a inovação energética para um planeta equilibrado. Com presença internacional em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias em inovação de petróleo e gás, entregando tecnologia digital em escala, descarbonizando as indústrias e desenvolvendo e escalonando sistemas de nova energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com

*Marca da SLB ou de uma empresa da SLB. Os nomes de outras empresas, produtos e serviços são de propriedade dos seus respectivos proprietários.



†Alternate Path é uma marca comercial registrada da ExxonMobil Corp; tecnologia licenciaàSLB.

Informações sobre a teleconferência

Na sexta-feira, 20 de janeiro de 2023, a SLB fará uma teleconferência para discutir o comunicado de imprensa sobre os ganhos e as perspectivas de negócios. A teleconferência está programada para começar às 9h30, horário do leste dos EUA. Para participar da chamada, que será aberta ao público, contate a operadora de teleconferência no número +1 (844) 721-7241 na América do Norte ou +1 (409) 207-6955 fora da América do Norte, aproximadamente 10 minutos antes do horário programado de início, e forneça o código de acesso 8858313. Após a conclusão da teleconferência, uma gravação do áudio estará disponível até 20 de fevereiro de 2021, através do telefone +1 (866) 207-1041 na América do Norte ou +1 (402) 970-0847 fora da América do Norte, usando o código de acesso 5784911. A teleconferência será transmitida simultaneamente em www.slb.com/irwebcast apenas com áudio. A gravação dessa transmissão também estará disponível no mesmo website até 20 de fevereiro de 2023.

Este comunicadoàimprensa sobre os ganhos no quarto trimestre e no ano completo de 2020, bem como outras declarações que fazemos, contêm “declarações prospectivas” dentro do significado das leis federais de valores mobiliários, que incluem quaisquer declarações que não sejam fatos históricos. Tais declarações geralmente contêm palavras como “esperar”, “pode”, “acreditar”, “prever”, “planejar”, “potencial”, “projetado”, “projeções”, “precursor”, “previsão”, “perspectiva”, “expectativas”, “estimar”, “pretender”, “antecipar”, “ambição”, “meta”, “alvo”, “programado”, “pensar”, “deveria”, “poderia”, “iria”, “irá”, “ver”, “provavelmente” e outras palavras semelhantes. As declarações prospectivas tratam de assuntos que são, em vários graus, incertos, como declarações sobre nossas metas financeiras e desempenho e outras previsões ou expectativas sobre ou dependentes da nossa perspectiva de negócio; crescimento da SLB como um todo e em cada uma das suas Divisões (e para linhas de negócios, áreas geográficas ou tecnologias específicas dentro de cada Divisão); crescimento da produção e da demanda de gás natural e petróleo; preços do petróleo e gás natural; previsões ou expectativas sobre a transição energética e a mudança climática global; melhorias nos procedimentos operacionais e na tecnologia; despesas de capital por parte da SLB e da indústria de petróleo e gás; nossas estratégias de negócio, incluindo digitais e “adequadasàbacia”, bem como as estratégias dos nossos clientes; nossa alíquota efetiva; nossos projetos APS, empreendimentos conjuntos e outras alianças; nossa respostaàpandemia de COVID-19 e nossa prontidão para outras emergências difundidas na área da saúde; o impacto do conflito contínuo na Ucrânia no suprimento global de energia; acesso a matérias-primas; futuras condições econômicas e geopolíticas globais; liquidez futura; e futuros resultados de operações, como os níveis das margens. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, mas não se limitando a mudanças nas condições econômicas e geopolíticas globais; mudanças no gasto com exploração e produção por parte dos nossos clientes e mudanças no nível de exploração e desenvolvimento de petróleo e gás natural; os resultados das operações e a condição financeira dos nossos clientes e fornecedores; a incapacidade de atingir as metas financeiras e de desempenho e outras previsões e expectativas; a incapacidade de atingir nossas metas de emissões de carbono líquido zero ou as metas provisórias de redução de emissões; condições gerais da economia, geopolítica e dos negócios em regiões importantes do mundo; o conflito contínuo na Ucrânia; o risco do câmbio de moeda; inflação; pressão de preços; fatores climáticos e sazonais; efeitos desfavoráveis de pandemias na área da saúde; disponibilidade e custo de matérias-primas; modificações operacionais, atrasos ou cancelamentos; desafios na nossa cadeia de suprimentos; declínios na produção; a extensão de encargos futuros; a incapacidade de reconhecer eficiências e outros benefícios pretendidos das nossas estratégias e iniciativas de negócios, como digital ou Nova Energia da SLB; bem como nossas estratégias de redução de custo; mudanças nos regulamentos governamentais e requerimentos regulatórios, incluindo aqueles relacionados com a exploração offshore de petróleo e gás, fontes radioativas, explosivos, produtos químicos e iniciativas relacionadas ao clima; a incapacidade da tecnologia de atender aos novos desafios em exploração; a competitividade de fontes alternativas de energia e produtos substitutos; e outros riscos e incertezas detalhados neste comunicadoàimprensa e nos nossos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes arquivados ou fornecidosàComissão de Valores Mobiliários. Se um ou mais desses ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tais mudanças de desenvolvimento), ou se as suposições subjacentes se mostrarem incorretas, os resultados ou resultados reais podem variar significantemente daqueles refletidos nas nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas e outras declarações neste comunicadoàimprensa sobre nossos planos e metas ambientais, sociais e outros planos e metas de sustentabilidade não são uma indicação de que essas declarações são necessariamente significativas a investidores ou precisam ser divulgadas em nossos registros com o SEC. Ademais, declarações históricas, atuais e prospectivas, sociais e relacionadasàsustentabilidade podem ser baseadas em padrões de medição de progresso que ainda estão em desenvolvimento, controles e processos internos que continuam se desenvolvendo, e suposições que estão sujeitas a mudanças no futuro. As declarações nesse comunicadoàimprensa são feitas na data deste comunicado, e a SLB se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230118006024/pt/

