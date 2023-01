Setor de farmácia de manipulação expande e impulsiona empregos no Brasil

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de janeiro de 2023.

Conforme dados liberados pela Associação Nacional dos Farmacêuticas Magistrais (Anfarmag), veiculados no Panorama Setorial 2022, o Brasil terminou o ano de 2021 com 2,7 milhões de empregos com carteira assinada a mais, muitos gerados pelo nicho de farmácias de manipulação.

Já o mapeamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) informaram que o número de pessoas empregadas em farmácias aumentou de 7,2 para 7,5 em 2020, na média nacional.

Alta demanda por produtos manipulados gerou a contratação de mais de 60 mil pessoas

O ano de 2021 foi marcado pelo melhor saldo da série de seis anos de acompanhamento dos dados referentes às farmácias, que, por sua vez, tiveram de se reestruturar para atender à alta demanda por produtos manipulados. No saldo total, o ano acabou empregando cerca de 63 mil pessoas.

Ademais, o nicho de farmácias de manipulação ajudou na geração de até 350 mil empregos indiretos no país, evidenciando a importância desse mercado e a relevância para o setor da saúde e o cuidado com a população em geral.

Segundo a direção executiva da Anfarmag, tais dados apontam “a essencialidade do setor, que manteve as portas abertas e atendeu a sociedade em suas demandas por medicamentos durante a pandemia da Covid-19, especialmente as necessidades de pacientes hospitalizados e intubados, além do abastecimento de remédios descontinuados nas drogarias. Sem falar na alta demanda por suplementos para aumento da imunidade, por medicamentos para tratar algumas consequências da Covid, e por álcool gel. Então, a farmácia de manipulação tem sido bastante demandada, o que requer mão de obra”.

A direção da Anfarmag ainda complementa, mediante todos os parâmetros analisados pelo Panorama Setorial 2022, que é possível observar o quanto o setor evoluiu: “O mercado cresceu em número de farmácias, que também registram alta longevidade. Em 2021, 36,7% das empresas do setor tinham mais de 21 anos e 31,5%, entre 11 e 20 anos. O setor magistral não apenas abre mais empreendimentos, mas também tem a tendência de que estes permaneçam no mercado”.

O saldo de crescimento de praticamente 36% de crescimento do setor de farmácia de manipulação é muito superior quando comparado, por exemplo, ao PIB nacional do ano de 2021, que foi de 7,7%. “Isso mostra que estamos, de alguma maneira, beneficiando a sociedade, pois a cada ano que passa registramos mais lojas, com grande longevidade, aumento nas vendas e crescimento expressivo”, explica a Anfarmag.