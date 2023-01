Toyota Tsusho, IIJ, NEC e NTT Com assinam contrato com a Uzbektelecom para projeto de desenvolvimento de infraestrutura de telecomunicações

* Por: DINO - 27 de janeiro de 2023.

A Toyota Tsusho Corporation (“Toyota Tsusho”), a Internet Initiative Japan Inc. (“IIJ”), a NEC Corporation (“NEC”) e a NTT Communications Corporation (“NTT Com”) anunciaram, hoje, a conclusão de um contrato com a Uzbektelecom, uma operadora de telecomunicações estatal no Uzbequistão, para um projeto de desenvolvimento de infraestrutura de telecomunicações (o “Projeto”) para fornecer um data center e infraestrutura de telecomunicações para um sistema avançado de comunicação de dados (o “Sistema”).

A instalação do sistema está programada para começar em 2023 e espera-se que o lançamento sequencial das operações melhore significativamente o ambiente de comunicações do país situado na Ásia Central.

1. Contexto

Em respostaàcrescente demanda de comunicação de dados impulsionada pela digitalização de vários setores, o Uzbequistão está expandindo sua infraestrutura de telecomunicações com o objetivo de melhorar a qualidade das comunicações e acabar com a divisão digital entre as áreas urbanas e rurais. De acordo com esse panorama, o governo do país tomou a decisão de acelerar a transformação digital (DX) e introduzir as mais recentes tecnologias de informação para sua estratégia de digitalização “Digital Uzbekistan 2030”.

2. Visão geral

Para o Projeto, lançado na Digital Uzbekistan 2030, as quatro empresas fornecerão equipamentos e serviços de telecomunicações necessários para os data centers da Uzbektelecom em três grandes cidades (Tasquente, Bucara e Kokand), expansão das redes de dados e transporte de telecomunicações, bem como da rede internacional de comunicação de dados. Espera-se que isso aumente significativamente a velocidade, capacidade e qualidade da infraestrutura de telecomunicações e contribua para impulsionar a DX no Uzbequistão, facilitando assim a transição do país para uma economia digital no futuro.

O Projeto é financiado pelo Banco do Japão para a Cooperação Internacional (JBIC), pela Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) e pelo MUFG Bank, Ltd.

3. Perspectiva

Por meio do Projeto, as quatro empresas contribuirão para a realização de uma sociedade mais conveniente e confortável, bem como para o desenvolvimento sustentável de indústrias no Uzbequistão e em outros países da Ásia Central.

Papéis desempenhados pelas empresas participantes:

Toyota Tsusho



Como empresa contratada principal do Projeto, atuará como coordenadora geral, a fim de garantir o bom andamento do Projeto.

IIJ



Nos projetos de construção do centro de armazenamento e processamento de dados (data center), contribuirá para o desenvolvimento de uma infraestrutura digital sustentável no Uzbequistão, fornecendo seus módulos de TI “co-IZmo/I” tipo contêiner de alta qualidade, alta eficiência e energeticamente eficiente, criando a plataforma de nuvem e fornecendo treinamento para a equipe operacional do data center da Uzbektelecom.

NEC



No projeto de expansão da rede de transporte de telecomunicações e rede de dados da Uzbektelecom, contribuirá para a operação da infraestrutura nacional de telecomunicações, fornecendo equipamentos de comunicação de multiplexação de comprimento de onda de fibra óptica e treinamento para a equipe operacional da Uzbektelecom, aproveitando seus muitos anos de experiência no suporteàinfraestrutura de telecomunicações do Uzbequistão.

NTT Com



No projeto de expansão da rede internacional de comunicação de dados, contribuirá para a realização da DX no Uzbequistão por meio da expansão da rede internacional de comunicação de dados do país, fornecendo equipamentos para a rede de comunicação em larga escala e formação para a equipe operacional da Uzbektelecom.

Informações sobre a Toyota Tsusho Nome da empresa Toyota Tsusho Corporation Localização Cidade de Nagoya, Prefeitura de Aichi (Japão) Fundação 1º de julho de 1948 Capital 64,936 bilhões de ienes Representante Ichiro Kashitani – presidente e CEO Descrição do negócio Comércio nacional e internacional de mercadorias, exportação e importação de mercadorias, empreitada de construção civil, agentes de seguros, entre outros. Site oficial https://www.toyota-tsusho.com/english/

Informações sobre a IIJ Nome da empresa Internet Initiative Japan Inc. Localização Chiyoda, Tóquio (Japão) Fundação 3 de dezembro de 1992 Capital 23,023 bilhões de ienes Representante Eijiro Katsu – presidente, co-CEO e diretor de Operações Descrição do negócio Fornecimento de conectividadeàinternet e serviço WAN, serviços relacionadosàrede, construção civil, operação e manutenção de sistemas de rede, desenvolvimento e vendas de equipamentos de telecomunicações. Site oficial https://www.iij.ad.jp/en/

Informações sobre a NEC Nome da empresa NEC Corporation Localização Minato, Tóquio (Japão) Fundação 17 de julho de 1899 Capital 427,8 bilhões de ienes Representante Takayuki Morita – presidente e CEO (diretor representante) Descrição do negócio Fornecimento de soluções de TIC nas áreas de negócios de soluções públicas, negócios de infraestrutura pública, negócios corporativos, negócios de serviços de rede e negócios internacionais. Site oficial https://www.nec.com/

Informações sobre a NTT Com Nome da empresa NTT Communications Corporation Localização Chiyoda, Tóquio (Japão) Fundação 1999 Capital 230,9 bilhões de ienes Representante Toru Maruoka – presidente e CEO (membro representante da junta diretiva da empresa) Descrição do negócio Telecomunicações de longa distância no Japão, telecomunicações internacionais, negócios de soluções, serviços e soluções de TIC e negócios relacionados. Site oficial https://www.ntt.com/en/index.html

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

