Prática de exercícios em casa virou tendência

* Por: DINO - 27 de janeiro de 2023.

Mais de dois anos se passaram e alguns hábitos adquiridos ou reforçados durante a pandemia de Covid-19 permanecem em alta. É o caso da prática de atividades físicas em casa que figurava entre as 10 principais Tendências Fitness de 2022 e deve se manter nos próximos anos. A lista é publicada anualmente pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva (ACSM).

De acordo com o fitness coach Roberth Resende fazer exercícios em casa não é, necessariamente, uma novidade.

“Lá na década de 80, a TV e o videocassete já eram utilizados por quem queria ter aulas de ginástica sem precisar ir a uma academia. O que a pandemia e a internet fizeram foi aumentar a popularidade e tornar mais acessível esse tipo de treino”, observa.

Se, por um lado, a pandemia provocou um olhar mais atento à saúde e estimulou novos hábitos para algumas pessoas, para outras a reclusão agravou o sedentarismo. “Recebo vários relatos de gente que acabou se descuidando durante esse período e agora quer recuperar o atraso e perder os quilos a mais”, conta.

Há 5 anos o profissional de educação física treina pessoas em busca de emagrecimento saudável utilizando apenas o peso do próprio corpo em seus treinamentos. Roberth também criou um programa de exercícios intervalados de alta intensidade (HIIT), prática que vem conquistando cada vez mais adeptos, segundo o Colégio Americano de Medicina Esportiva.

Com o aumento de pessoas aderindo à modalidade, a quantidade de publicações científicas mostrando resultados favoráveis dos exercícios praticados em casa também cresceu. “Isso trouxe mais insumos aos profissionais da área e mais confiança aos praticantes. Mas não é só sair treinando. A orientação e a supervisão profissional são essenciais para garantir a eficácia e a segurança das atividades”, ressalta o fitness coach.

Treino em casa é para todos

Do iniciante ao mais avançado, Roberth garante que a prática de exercícios em casa é indicada para todos. “Não importa se o objetivo é emagrecer, perder a barriga ou tonificar os músculos. Com uma rotina de treinos adequada e orientada, com duração máxima de 15 minutos, todas as pessoas podem alcançar o resultado almejado, melhorando a saúde e a qualidade de vida”, afirma.