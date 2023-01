Admitad agora é “Mitgo” – empresa de TI projeta investimento de US$ 100 milhões até 2025

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 31 de janeiro de 2023.

Desde a sua fundação em 2009, a Admitad se tornou uma rede global de parceiros e líder no setor de marketing de afiliados. Em 2022, seus serviços e plataformas geraram mais de 130 milhões de pedidos para 35.000 marcas e comerciantes online e monetizaram mais de 100.000 afiliados.

Os últimos cinco anos foram um período de forte crescimento e aquisições aceleradas, com a empresa gastando mais de US$ 30 milhões na aquisição, investimento e lançamento de vários novos projetos.

Com muitos dos novos empreendimentos extrapolando o ambiente natural de marketing da Admitad, uma reestruturação da empresa era necessária.

O lançamento da Mitgo, nova holding do grupo, visa simplificar a atual estrutura da empresa, permitindo que suas unidades de negócio tenham liberdade para se desenvolverem de forma independente, crescerem em diferentes direções e criarem novas frentes em mercados emergentes.

Alexander Bachmann, CEO, fundador e proprietário da Admitad, assumirá o cargo de CEO da Mitgo.

“A economia mundial está mudando rapidamente. Ao desenvolver produtos próprios e investir em projetos promissores, a Mitgo contribui para o desenvolvimento de indústrias como e-commerce, AdTech e MarTech. O foco em inovação é a espinha dorsal da operação de negócios da Mitgo. Essa nova estrutura nos dará ainda mais liberdade para lançar empreendimentos, adquirir, investir – e atrair investimentos”, afirma Bachmann.

Como uma multinacional com ativos nos campos de inovação em MarTech, FinTech e TI, a Mitgo planeja desempenhar um papel importante no desenvolvimento dessas indústrias.

Essa mudança permitirá que a Mitgo explore novos segmentos. Como o de EdTech – onde o serviço Univibes, outra empresa do grupo, ajuda os alunos a escolher, candidatar-se e conseguir bolsas de estudo em universidades internacionais, ou ainda Smart Shopping, com a solução CheckRewards.

A Mitgo também atuará como uma incubadora de startups para fundadores e co-fundadores e como uma rede de investidores e empreendedores, apoiando e desenvolvendo novos negócios relevantes. Uma de suas principais prioridades é atrair fundadores de projetos fortes, coinvestidores ativos e novos membros de equipe em regiões de foco. Empreendedores brasileiros e projetos locais poderão aproveitar esse centro de investimentos e explorar também o pool de capital global.

A Admitad continua um dos principais negócios da Mitgo. A plataforma global de marketing de performance e provedora de soluções de TI já tem programado lançar uma série de novos produtos inovadores no decorrer de 2023.

As empresas da família Mitgo (participação de 100%) concentram-se em publicidade nativa (TakeAds), soluções de publicidade de cupons e vouchers (FairSavings), soluções de marketing de influenciadores (ConvertSocial), mercado EdTech (Univibes) e soluções de rastreamento de afiliados (Tapfiliate). As empresas dentro da extensão da família (participação parcial) incluem Letyshops, Sarafan, Booknet e Manganum. Várias desses negócios foram criados e desenvolvidos no próprio estúdio de inovação e aceleradora da Mitgo.

Com escritórios em mais de 10 países e uma equipe de mais de 800 profissionais especializados em diferentes regiões, da América LatinaàÁsia-Pacífico, a Mitgo oferece uma infraestrutura completa de relações comerciais locais de longa data nas principais economias do mundo.

No Brasil, em 2019, a empresa abriu escritório em São Paulo, trazendo as soluções da Admitad ao país. Atualmente o negócio cresceu mais de 300% em receita, é parceiro de 6 empresas do Top 10 e-commerces, ranking Conversion, além de trabalhar com mais de 300 programas na região.

A missão da Mitgo é criar, lançar e escalar novos negócios por meio de investimentos e aquisições. Para esse fim, a empresa planeja fazer mais investimentos, entre US$ 75 e US$ 100 milhões até 2025.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230130005798/pt/

Contato:

Leticia Cantusio

[email protected]



tel:+5519984088822

Fonte: BUSINESS WIRE