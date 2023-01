Agência de Marketing em Belém (PA) recebe selo Adventure Partners

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 31 de janeiro de 2023.

O Brasil registrou um saldo de mais de dois milhões de novas empresas apenas entre os meses de janeiro e novembro de 2022 e chegou a mais de 20 milhões de empreendimentos em atividade, conforme dados dos “Painéis do Mapa de Empresas” do Ministério da Economia. Segundo o levantamento, 3.624.827 milhões de negócios abriram as portas no país no período analisado.

Paralelamente, um estudo realizado pelo Mundo do Marketing em parceria com a TNS Research International apontou que 90% de todas as empresas do mundo investem em marketing digital, e a maior parte delas é brasileira. Segundo a “Pesquisa Marketing Visão 360º”, mais da metade (54%) dos negócios que entendem que o marketing digital é indispensável são de pequeno porte, com até 99 colaboradores. Entre as empresas entrevistadas, a maioria prefere terceirizar a atividade para especialistas e agências.

Para suprir a alta demanda gerada pelos negócios que, cada vez mais, passam a apostar no ambiente on-line, surgem iniciativas em todo o Brasil. Exemplo disso, a Único Marketing Digital foi uma das agências do segmento do Pará a ser selecionada para participar de uma imersão de três meses promovida pela Adventures em 2022.

A atividade é voltada a agências de publicidade e marketing que atendem PMEs (Pequenas e Médias Empresas) e buscam alavancar os negócios, gerar mais valor para os seus próprios clientes, aumentar o seu ticket médio e organizar a sua operação.

Luis Rudson de Souza Duarte, CEO da Único Marketing Digital, conta que a empresa, que surgiu em Belém (PA), em 2017, conquistou o selo “Partners Adventures” como acelerada adventures mediante capacitações, treinamentos e consultorias. Com a divulgação do resultado em dezembro do último ano, a agência paraense já iniciou o ano entre os negócios acelerados pela Adventures.

Duarte explica que a imersão pela qual a agência participou teve como objetivo compartilhar técnicas e experiências da área de marketing digital. “O projeto conecta especialistas que irão ajudar a acelerar e gerar resultados por meio de conhecimentos, metodologias e acompanhamento individualizado de profissionais”.

“Ao longo da pré-aceleração, passamos por capacitações, treinamentos e mentorias com especialistas como Edwin Junior, ex-CMO da Dominos”, acrescenta. “Além disso, passamos por uma avaliação final: uma apresentação diante de uma banca de avaliadores que realizaram a análise da Único, assim como do modelo de negócio da empresa e dos trabalhos entregues aos nossos clientes”, detalha.

Importância do selo Partners para as empresas atendidas pelas agências

De acordo com os organizadores, o programa de aceleração de agências de publicidade e marketing busca transformar o mercado de comunicação por meio do desenvolvimento de líderes que, por sua vez, possam melhorar a produtividade de seus times e gerar resultados com velocidade e qualidade para seus clientes.

Ainda segundo a Adventures, a imersão reúne conhecimentos e metodologias, além de acompanhamento individualizado de profissionais que “tocam” a empresa. A atividade oferece consultoria com PXS (Partner Experience Specialist), programa de treinamento, acesso a área de membros e networking com outros “partners”, mastermind e pitch partners – que consiste na venda de produtos entre as agências do programa.

“Com o reconhecimento, queremos mostrar que o marketing digital deve ser trabalhado com foco no resultado, nas vendas. E isso só se consegue com planejamento e experiência”, finaliza Duarte.

Para mais informações, basta acessar: https://unicomarketingdigital.com.br/