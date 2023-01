Com um investimento de CNY 100 mil milhões por cinco anos, EXEED construirá 300 laboratórios de Yaoguang

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 31 de janeiro de 2023.

Nos próximos cinco anos, o EXEED planeia investir 100 mil milhões yuans especificamente para a inovação tecnológica. A este respeito, os Laboratórios Yaoguang são uma importante plataforma para apoiar a inovação tecnológica, tornando-se assim o núcleo da competitividade do EXEED, e tal como planeado, 300 laboratórios de Yaoguang serão estabelecidos no futuro.

Os laboratórios de Yaoguang apoiam a investigação científica e tecnológica transfronteiriça, cobrindo quatro áreas nucleares como a Arquitetura de Marte, a Potência de Núcleo Estelar, a Tecnologia Leão e o Ecossistema Galáxia. Com base nisto, o EXEED fará todos os esforços para construir 13 tecnologias centrais incluindo arquitetura de plataforma, sistema de três potências, condução inteligente, plataforma de nuvem inteligente e parceiros ecológicos, compreendendo um total de mais de uma centena de tecnologias subdivididas.

Relativamenteàsecção de Arquitetura de Marte, os Laboratórios de Yaoguang formarão duas grandes direções de investigação: a plataforma de veículos e a arquitetura do EEA. Em termos de arquitetura veicular, inclui principalmente a plataforma eléctrica E0X, que suporta produtos da classe A-C de SUV/SD/CROSS/MPV com uma distância entre eixos de 2850-3100mm.

Relativamenteàarquitetura do EEA, o EXEED estabeleceu um sistema e capacidade de desenvolvimento de arquitetura electrónica completa, da qual a arquitetura EEA4,0 suporta modelos de combustível, híbridos e eléctricos, bem como a assistência avançadaàcondução e cabina inteligente, de modo a satisfazer as necessidades das normas internacionais. Quantoàfutura arquitetura EEA5.0, adoptará 3 centros informáticos + controladores regionais e uma arquitetura em camadas baseada em SOA orientada para o serviço em software para apoiar a rede inteligente e a condução inteligente avançada. Após a produção em massa em 2023, será a arquitetura central do EXEED no futuro. A arquitetura SOA de serviço atomiza as capacidades de todo o veículo e permite uma experiência funcional exclusiva através da combinação e orquestração de serviços. Por exemplo, se um utilizador quiser simplificar o horário de trabalho de um dia, depois de entrar no veículo com reconhecimento facial, o sistema solicitará o horário mais recente e planeará automaticamente a melhor viagem de acordo com o horário.

Para Potência de Núcleo Estelar, o EXEED apresenta um plano e classificação muito claros, que inclui secções centrais, tais como motores profissionais híbridos, transmissões híbridas DHT, acionamentos eléctricos e baterias. De facto, o EXEED possui uma vantagem única em termos de pesquisa e desenvolvimento de potência. Atualmente, o EXEED estabeleceu a sua potência estelar de 1,6T e 2,0T, e propôs criativamente a primeira tecnologia DHT do mundo de “3 fontes de potência, 3 gear, 9 modos e 11 velocidades”.

No futuro, com o apoio dos laboratórios de Yaoguang, o modelo equipado com a transmissão eléctrica de alta eficiência será lançado em 2023. Adopta a tecnologia de carboneto de silício de 800V, com a eficiência do sistema CLTC >91%, potência de pico até 265kW, torque de pico até 5000N.m, e densidade de motor superior a 6kW/kg; e subsequentemente, o EXEED lançará também motores duplos de controlo vectorial inteligente oito em um com potência de pico superior a 400kW e dois motores que conduzem de forma independente para lidar facilmente com cenários todo-o-terreno. Além disso, o EXEED lançará também a bateria de potência com uma resistência superior a 700 km e uma recarga rápida de 200 km em 10 minutos em 2023.

A secção Tecnologia Leão contém dois aspectos: cabine inteligente e condução automática. Em particular, a última cabine inteligente de voo introduzida pelos laboratórios de Yaoguang adopta a disposição exclusiva da cabine EXEED rodeada de nebulosas de dois lugares com distância entre eixos variável, e quando a cabine estiver na distância entre eixos máxima, o condutor estará nivelado com o banco traseiro e poderá interagir com os ocupantes traseiros, oferecendo aos utilizadores uma experiência de condução para além da imaginação. Além disso, a cabine também adopta a tecnologia de grande OLED, com uma espessura de apenas 7mm, rompendo problemas técnicos tais como grandes espessuras de instalação e falha na personalização da imagem do ecrã, o que pode trazer aos utilizadores uma experiência de controlo de condução mais colorida e inteligente. No futuro, os laboratórios de Yaoguang irão também lançar “Terceiro Espaço” 6,0 de cabine inteligente baseada em E0X, e alcançar “terceiro meta-universo espacial” através de avanços tecnológicos baseados na “plataforma de integração cabina-condutor”, que combina IA, VR etc.”.

Em termos de condução automática, o EXEED realizará gradualmente o estacionamento com memória e o estacionamento com manobrista, com base na APA e RPA existentes. Após 2025, o EXEED integrará também ativamente a tecnologia V2X para conseguir a colaboração veículo-veículo, veículo-estrada e veículo-nuvem, conseguindo assim, gradualmente, uma condução automática em toda a cena.

Quantoàsecção Ecossistema Galáxia, os quatro núcleos construídos pelos laboratórios de Yaoguang incluem “1+3+N”, dos quais “1” é o veículo; “3” é a ligação e extensão do veículo, incluindo a plataforma de nuvem inteligente, dados inteligentes e atualização inteligente; “N” são os parceiros ecológicos, que constroem um ecossistema aberto, co-criativo, continuamente atualizado e global baseado no valor do utilizador.

A atual transformação da indústria passou pelo processo de “0 a 1” de combustível para eléctrico, e “1 a 10” de eléctrico para inteligente, e o processo seguinte de “10 a 100” é estabelecer a ecologia, que é exatamente a intenção e missão original dos laboratórios de Yaoguang.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230128005009/pt/

Contato:

EXEED

https://www.exeedcars.com/

Bella Chen

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE