Como é o processo de aquisição de bolsas de estudos nos EUA?

* Por: DINO - 31 de janeiro de 2023.

Além de marcar o fim de um ciclo, a conclusão do Ensino Médio aponta para desafios ainda maiores para os jovens que, a esta altura da vida, já têm que fazer escolhas assertivas para a carreira que pretendem seguir. Carreira que, seja ela qual for, passa pela possibilidade de estudar fora do país – o que, para muitos, pode parecer um sonho distante por conta dos custos envolvidos.

É nesse panorama que, para Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University no Brasil, as bolsas de estudo são uma alternativa para estrangeiros que pretendem estudar nos Estados Unidos, inclusive brasileiros.

Ela conta que o processo de admissão para estudar nos Estados Unidos é bem diferente do que o que ocorre no Brasil, por matrícula, já que requer alguns processos burocráticos como visto. “Parte desse processo [de admissão estudantil] tem a ver com o que chamamos de scholarships, que são as bolsas disponíveis aos estrangeiros, oferecidas pelas universidades para que estes consigam estudar fora”.

Para esclarecer um pouco mais sobre as scholarships, Olival explica que existem alguns processos para que essas bolsas sejam parciais ou integrais.

“A aquisição de bolsas poderá depender de notas médias de todas as notas do Ensino Médio e, claro, da organização dos estudos para que essas notas fiquem altas, em todas as matérias”, afirma. e que seja “Dessa forma, é possível fazer os processos por completo, para que o aluno interessado seja admitido”, complementa.

A fim de exemplificar como algumas instituições de ensino dos Estados Unidos oferecem bolsas a estrangeiros, a Community Outreach Director da Full Sail University no Brasil apresenta algumas oportunidades da própria universidade nos tópicos a seguir:

A Creative Minds Scholarship – Oportunidade projetada para identificar alunos do último ano do ensino médio com talento para comunicação escrita e visual, com aptidão para carreiras em mídia e tecnologia de entretenimento. Os participantes qualificados do programa de bacharelado em ciências e em belas artes podem receber até US$ 25 mil (R$ 127,57 mil) para a mensalidade dos programas de graduação no campus da Full Sail University. Full Sail Global Achievement Scholarship – Bolsa projetada para incentivar e desenvolver futuros profissionais internacionais de entretenimento e mídia em todo o mundo. Com ela, os participantes podem receber até US$ 5 mil (R$ 25,52 mil) para a mensalidade de seu programa de graduação no campus Full Sail. STEM – Oportunidade para futuros profissionais internacionais que buscam carreiras em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Por meio desse programa de bolsas de estudo, os participantes podem receber até US$ 5 mil (R$ 25,52 mil) para a mensalidade de seu programa de graduação no campus da Full Sail University. Emerging Technology Scholarship – Esta é uma bolsa direcionada a estudantes com interesse por tecnologia emergente e proporciona o acesso a programas de bacharelado com foco em tecnologia selecionados na Full Sail. Intensive English Alumni Scholarship Program – O programa presta assistência a graduados da Full Sail University que buscam avançar em suas carreiras e educação na indústria de mídia de entretenimento. Bolsa de Apoio ao Aluno – Esta é uma bolsa disponível para estudantes matriculados em qualquer um dos programas de bacharelado do campus da Full Sail University e que atendam a todos os requisitos de elegibilidade. Os indicados serão enviados por um representante da Full Sail University Financial Aid. Bolsa Full Sail Alumni – O programa oferece assistência a ex-alunos com o objetivo de avançar em suas carreiras e educação na indústria de mídia de entretenimento. Os participantes elegíveis podem receber até US$ 3 mil (R$ 15,3 mil) para a mensalidade de qualquer programa de graduação do campus da Full Sail. Pathway Scholarship – O objetivo deste programa é ajudar indivíduos com foco em bacharelado em artes plásticas ou ciências. Por meio dele, os participantes podem receber fundos de bolsa de estudos se a necessidade for demonstrada. Bolsa Mulheres na Tecnologia – Oportunidade para os candidatos elegíveis para uma bolsa integral para programas de bacharelado com foco em tecnologia selecionados na Full Sail.

Para concluir, Olival destaca que para se candidatar a uma das oportunidades de bolsa de estudo oferecidas pela Full Sail University, os interessados devem atender aos requisitos mínimos de elegibilidade e realizar a inscrição pelo site da universidade.

“É necessário prestar a máxima atenção, pois cada bolsa de estudo requer um passo a passo específico e obrigatório, que os estudantes interessados devem seguir nos ‘guides’ presentes em nosso site”, ressalta.

Para mais informações, basta acessar: https://www.fullsail.edu/