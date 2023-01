Franchising no Brasil: setores preveem crescimento em 2023

Compartilhe Facebook

31 de janeiro de 2023.

Franquia, franchising ou franchise é um sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso da marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semiexclusiva de produtos ou serviços. A definição de acordo com a Lei de Franquia Empresarial (Lei nº 8.955/1994), diz que o franqueador também cede o direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício.

A ABF (Associação Brasileira de Franchising) divulga os números do franchising baseados nos resultados de pesquisas trimestrais de desempenho do setor de franquias em todo o país. O termo franchising é comumente utilizado para designar a estratégia de distribuição e comercialização de produtos e serviços. Os dados dos três trimestres disponíveis no site são referentes aos três primeiros períodos do ano passado, e denotam uma superação do período da pandemia do Covid-19.

Segundo os dados da ABF, as operações de franchising no Brasil representaram uma crescente de 173 mil no primeiro trimestre para 178 mil e 179 mil nas pesquisas seguintes. Em relação ao número de postos de trabalho no setor totalizou 1,41 milhão e 1,45 milhão nos primeiros levantamentos de 2022, e teve um aumento expressivo no terceiro período com aproximadamente 1,58 milhão de empregos diretos.

O setor prevê crescimento de franquias em 2023

Para a IstoÉ Dinheiro, Tom Moreira Leite, presidente da ABF, falou sobre o impacto das franquias para economia brasileira. “Somos uma indústria muito intensiva de mão de obra, com 1,6 milhão de brasileiros empregados nas franquias. A capacidade do franchising de gerar emprego, aliado a um entendimento de que a gente é capaz de atrair e formar as pessoas, é uma expectativa que tenho sobre o governo atual”.

De acordo com João Eustáquio, diretor de expansão da Odontoclinic, franquia de clínicas odontológicas, a tendência em alta no setor deve continuar nos próximos períodos. “Temos um cenário positivo de pessoas que se preocupam com a saúde bucal, além dos cuidados básicos. Outro fator interessante e isso tem muito da nossa realidade brasileira, aliás, é o fato da preocupação com o bem-estar”.

Ele reafirma que cuidar do sorriso aumenta a autoestima e os cuidados estéticos, e que essa preocupação vem crescendo ano a ano, reforçando um cenário positivo para a odontologia. “Mesmo com as oscilações econômicas que tivemos nos últimos anos, notamos que o setor de Odontologia conseguiu reagir muito bem”, diz.

Franchising é um bom empreendimento

Segundo o diretor de expansão da Odontoclinic, as perspectivas são positivas para 2023. “É um ano com diversos desafios, mas ao mesmo tempo com muitas oportunidades”, afirma. João Eustáquio comenta que o segmento de odontologia é mais resiliente às instabilidades e as condições para o crescimento estão bem sedimentadas. “Temos uma demanda muito forte no mercado que une a saúde e a estética, o que torna a franquia odontológica um negócio atrativo para quem deseja empreender”, completa.

A explicação para essa tendência de crescimento, para Eustáquio, são os investimentos em inovação, captação de novos clientes, juntamente com processos administrativos eficientes, treinamentos de equipes, direcionamento de recursos para o marketing, e especialmente a experiência do paciente bem trabalhada. Ele comenta que por conta dos fatores do mercado, os interessados em empreender com franchising viram a saúde como um segmento mais atrativo e, automaticamente, descobriram as franquias odontológicas e todas as suas vantagens.

Para se dar bem com franchising, o diretor de expansão aconselha que o empreendedor deve buscar uma franquia renomada. “É importante conhecer suas opções e escolher aquela que oferece mais apoio, que apresenta bom desempenho e tem franqueados de sucesso”. E assim, planejar bem seu investimento e investir na melhor equipe. “Lembre-se de contratar a equipe ideal para seu negócio. A qualidade do serviço e a confiança do público dependerá muito dos profissionais que atuam em sua clínica”, finaliza Eustáquio.

Para mais informações, basta acessar: https://franquiaodontoclinic.com.br