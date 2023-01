Gastos mundiais com TI crescerão 2,4% em 2023, prevê Gartner

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 31 de janeiro de 2023.

A última previsão divulgada pela consultoria Gartner Inc. aposta num crescimento de 2,4% em gastos mundiais com Tecnologia da Informação (TI) em 2023, em relação a 2022. A consultoria projeta os gastos chegarão a US$ 4,5 trilhões neste ano. Apesar do número positivo, a previsão está abaixo do que foi projetado no trimestre anterior, em que era aguardado um crescimento de 5,1%.

Segundo a Gartner, a expectativa de gastos no setor é menor por conta da inflação alta que atinge vários países e corroem o poder de compra do consumidor. Ainda assim, as empresas continuarão investindo forte em tecnologia. Entre os segmentos que receberão mais atenção neste ano, os de software e serviços têm projeção de crescimento de 9,3% e 5,3%, respectivamente. Já o segmento de dispositivos deve ter queda de 5,1%, uma vez que consumidores e empresas vêm prolongando os ciclos de atualização desses dispositivos.

Com mais de sete anos de experiência como gestor de projetos de TI, Rafael Santos Mello explica que o mercado mundial ainda sente os impactos da pandemia da Covid-19, da guerra entre Rússia e Ucrânia, sem contar a previsão de recessão que deve afetar a economia global neste ano. Por isso, com gastos mais modestos, ainda que maiores que os do ano passado, boa parte das empresas vão apostar em tecnologias que vêm sendo apontadas como tendências para 2023.

Uma dessas tendências, segundo Mello, são os investimentos em cibersegurança, que nunca perde espaço e sempre oferece oportunidades para profissionais da área que investirem em formação nesse nicho. Segundo informações da Security Report, houve alta de 37% no número de ciberataques no terceiro trimestre de 2022. Esse percentual coloca o país como o segundo alvo preferencial de hackers nas Américas, atrás somente dos Estados Unidos.

“Esse é um mercado em franca expansão, mesmo com todas as condicionantes atuais. O motivo é simples: As atividades criminosas digitais continuam ocorrendo, independente das crises econômicas globais. De fato, a área de cyber é uma das áreas de tecnologia que mais teve expansão de mercado desde o início dos anos 20, e continuará assim por um bom tempo”, diz ele.

Outra tendência será o investimento em Inteligência Artificial (AI, na sigla em inglês) e Aprendizado de Máquina (Machine Learning), tecnologias que armazenam e transformam dados em informações valiosas para um negócio. Rafael Mello explica que o uso de AI vai desde os chatbots (atendimento automatizado ao cliente) até a construção de imagens, transcrição de áudio e textos, análises preditivas, entre outros exemplos.

“Recentemente fomos surpreendidos com o lançamento do chatGPT, uma AI dotada de Machine Learning e carregada de dados, capaz de responder absolutamente qualquer dúvida, com dados até o fim de 2021, de uma forma similar à linguagem humana. É literalmente como se estivesse conversando em um bar com os amigos, porém com uma AI dotada de uma grande capacidade de informação e capaz de gerar respostas a diversas perguntas e até códigos de programação em questões de segundos”, comenta o profissional.

Migração para Nuvem e Investimento em Dados em alta

A migração de dados e serviços para nuvem – também conhecida na área de tecnologia como “cloud” – é um caminho sem volta, afirma o especialista em TI Rafael Mello. Segundo ele, essa é uma das tecnologias que mais se expandiram nos últimos cinco anos. Isso acontece porque a redução de custos, a médio e longo prazo, vale a pena.

“Investir em cloud é planejar redução de custos, uma vez que nesse ambiente você só vai pagar por aquilo que utiliza, irá reduzir exponencialmente os gastos de operação de servidores e equipamentos, assim como mão de obra responsável pela manutenção da infraestrutura interna. Do microempreendedor até às grandes empresas, os serviços em cloud oferecem vantagens competitivas, além da portabilidade, segurança e, especialmente, redução de custos, dado os valores praticados pelos provedores desse serviço”, informa.

A quarta tendência de investimento para 2023, na experiência do profissional, são os investimentos em Análise de Dados e geração de informação (Big Data e Data Lake para Armazenamento de Geração de Dados), além de softwares de Business Intelligence para análise e geração de informação que ajudam os gestores a tomarem decisões e planejar os passos da empresa.

“Há muito que se ouve dizer que dados e informações são o petróleo do século XXI. Todos já sabem e conhecem o poder de ter uma informação correta no momento de tomada de decisão, porém, como saber a informação que necessito em meio a pentabytes de informações que são geradas todos os dias? É por isso que as empresas têm investido pesado em Data Lakes e Business Intelligence”, enfatiza o gestor de TI.