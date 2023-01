Marketplaces promovem crescimento para negócios brasileiros

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 31 de janeiro de 2023.

Os marketplaces, portais de e-commerce que agregam produtos de diferentes marcas e empresas, ganharam evidência no Brasil com o advento da pandemia de Covid-19, período em que foi registrado um aumento no consumo realizado pelo meio digital no país. No primeiro ano de crise sanitária, em 2020, para se ter uma ideia deste avanço, os marketplaces representaram 51% do faturamento total no comércio on-line no Brasil, ante 35% do ano anterior, segundo uma pesquisa realizada em 2021 pela Abcomm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico).

Mais recentemente, com a pandemia de Covid-19 caminhando para o fim no Brasil e no mundo, a Americanas Marketplace, em parceria com o E-Commerce Brasil, realizou uma pesquisa entre lojistas, que apontou que 79,3% deles acreditam que seus negócios cresceram quando entraram nos marketplaces.

Dados do estudo mostram que 75,6% dos pequenos e médios empresários vendem em marketplaces há mais de um ano e 11% estão nas plataformas no mesmo período. A pesquisa também aponta que 53,7% dos lojistas contam com uma equipe para cuidar das vendas da empresa no marketplace e 69,5% dos entrevistados acham que é importante ter uma equipe específica para as vendas online.

Segundo o relatório Webshoppers, 84% dos lojistas brasileiros, por sua vez, fazem vendas em sites como Mercado Livre, Magalu, Americanas e Amazon.

As perspectivas para o e-commerce em tempos vindouros, ademais, segundo um levantamento realizado recentemente pelo MCC-ENET- que estuda tendências de consumo, é de que, no Brasil, o setor cresça 56% até 2024.

Para Rodrigo Cardoso, CEO da LAB2U – agência e consultoria em gestão para marketplaces -, a utilização dessas plataformas pelos lojistas ocorre devido ao acesso a um enorme público disposto a comprar, gerando assim mais possibilidades de vendas e visibilidade, aumentando também a autoridade da marca.

“O marketplace oferece diversos recursos para os vendedores como facilidade em logística, marketing e proximidade com o consumidor, demandando um investimento menor por parte da loja, gerando, assim, mais ideias e muitas oportunidades de crescimento do negócio”, ressalta.

Cardoso destaca que a importância dessa ferramenta está principalmente na facilidade que ela oferece a pessoas e empresas. Dessa maneira, participar desse mercado virtual com outras lojas faz com que, segundo ele, a marca acabe ganhando força e reconhecimento.

“Os benefícios como segurança, aumento de receita, comunicação entre cliente e loja, marketing foram os fatores mais importantes para a popularização dos marketplaces”, ressalta o CEO da LAB2U.

