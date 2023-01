Novo jogo de MMORPG da Wemade, MIR M: Vanguard & Vagabond, é lançado mundialmente

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 31 de janeiro de 2023.

A Wemade lançou oficialmente nesta terça-feira, 31 de janeiro de 2023, seu mais novo MMORPG “MIR M: Vanguard & Vagabond” (MIR M) em mais de 170 países.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230131005539/pt/

Wemade’s New MMORPG ‘MIR M: Vanguard & Vagabond’ Launches Worldwide. (Graphic: Wemade)

MIR M é um Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (ou “jogo de representação de papéis online, multijogador em massa”) que serve como sucessor de The Legend of Mir 2, a propriedade intelectual representativa da Wemade que recebeu muita atenção de jogadores do mundo inteiro e liderou a mania dos K-games. O MIR M maximiza o desempenho estratégico único do jogo original com campos de batalha no estilo “grid” que aumentam a diversão das investidas táticas e “quarter-views” que permitem aos usuários identificar facilmente a composição da batalha.

Ele também possui um novo sistema de crescimento com alto grau de liberdade chamado Mandala, que permite aos usuários ativar diferentes estados e personalizar personagensàsua maneira. “Hidden Valley Capture” e “Sabuk Castle Siege” permitem aos usuários competir por recompensas econômicas e poder.

O token de jogo “DRONE” e o token de governança “DOGMA” foram adicionados ao MIR M para criar uma economia entre jogos com o MIR4. No futuro, também será lançado o serviço de negociação NFT (Non-Fungible Token) para personagens e itens do jogo.

A Wemade está planejando vários eventos para comemorar o lançamento oficial do MIR M. O estúdio sul-coreano realizará eventos especiais como “Party Dungeons” e “Dungeon Raids”, distribuirá vários bilhetes de invocação e outros itens por meio de eventos diários e muito mais. Depois que o “DOGMA” e o “DRONE” forem adicionados ao “Fusion depot” por meio do “Featured IMO” após o lançamento oficial, os tokens serão entregues aos proprietários de “Reflect” por meio de eventos de airdrop.

O MIR M, que conta com um total de 12 idiomas, pode ser baixado no Google Play, na App Store da Apple e no site oficial do estúdio.

Mais informações sobre o MIR M estão disponíveis no site oficial.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230131005539/pt/

Contato:

Wemade Co., Ltd. (112040: KOSDAQ)

Yeonghyun Lee, gerente de RP

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE