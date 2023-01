Ovos: rede social ensina cinco receitas diferentes para aprimorar as refeições

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 31 de janeiro de 2023.

Com a alta nos preços das carnes, os ovos são a alternativa favorita dos brasileiros para garantir uma dieta balanceada. De acordo com Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), durante um ano estima-se que cada pessoa consuma em média 257 ovos – valor que representa mais que o dobro se comparado a 15 anos atrás, quando se consumia 131 ovos, em média, por habitante. Esse número também supera a média mundial atual, de 230. Pensando nisso, o DeliRec, separou cinco receitas com essa proteína para os usuários inovarem no dia a dia.

Apesar de o ovo ser um ótimo substituto, fonte de proteína, cálcio, zinco e vitaminas, entre outros, o motivo da queda no consumo de carne de 45% dos brasileiros em 2022 foi provocado pelo aumento do preço. Já para os 36% dos consumidores, o real motivo da diminuição é para melhorar a saúde, segundo dados do levantamento do The Good Food Institute Brasil (GFI Brasil).

“O ovo está longe de ser coadjuvante nas casas dos brasileiros, pois está presente em receitas culinárias, nas refeições e em muitas criações gastronômicas. Fonte de proteína e com valor mais acessível, as pessoas acabam consumindo mais que carnes e frango”, comenta Claudio Gandelman, CEO e fundador do DeliRec.

A seguir estão algumas receitas que podem ser feitas com ovos e que estão disponíveis no DeliRec: Shakshuka, Strogonoff de ovos , Ovos al purgatório, Ovos recheados e Moqueca de ovo.