PayRetailers nomeia Philippe Laranjeiro como Diretor Comercial – para dirigir uma estratégia ambiciosa de crecimento

* Por: DINO - 31 de janeiro de 2023.

PayRetailers, a principal provedora de tecnologia de pagamento tudo-em-um da LATAM, anunciou a nomeação de Philippe Laranjeiro como Diretor Comercial (CCO). Ele se reportará ao CEO Juan Pablo Jutgla, supervisionando as operações comerciais da empresa, apoiando o rápido crescimento e aumentando a participação de mercado – enquanto acelera a otimização do serviço.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230126005028/pt/

Philippe Laranjeiro, Director Comercial (Photo: PayRetailers)

Fintech liderança de crescimento

Laranjeiro se juntaàPayRetailers, com sede na Espanha, com um histórico impressionante no setor de tecnologia de pagamentos de alto crescimento, com mais de 20 anos de experiência no cultivo e dimensionamento de equipes inclusivas, equitativas e de alta performance. Um veterano de fintech e pagamentos, ele já trabalhou em cargos de liderança para várias empresas do Vale do Silício, incluindo Atchik, Netsize, VISA e Citcon.

Sua nomeação apoia a atual estratégia de crescimento da PayRetailers em um ano que viu a empresa expandir sua presença de sete para onze escritórios, mais do que dobrar seu número de funcionários para mais de 200 e adquirir a Paygol no Chile e a Pago Digital na Colômbia.

O fundador e CEO da PayRetailers, Juan Pablo Jutgla, disse: “Estamos entusiasmados em adicionar alguém do calibre de Philippeànossa equipe de liderança. Ele é um líder de fintech profundamente experiente e excepcionalmente qualificado que possui uma mentalidade clara de que o cliente está em primeiro lugar. Sua experiência e conhecimento em liderança comercial serão inestimáveisàmedida que continuamos a nos concentrar no crescimento, na melhoria da lucratividade e no desempenho dos negócios.”

Liderando as transformações digitais da LATAM

Um especialista em alinhar a estratégia de talentos ao crescimento dos negócios, Laranjeiro liderará o setor de vendas, parcerias, engajamento do cliente e estratégia de sucesso da PayRetailers.

Philippe Laranjeiro disse: “Estou animado por me juntaràequipe da PayRetailers,àmedida que implantamos nossas tecnologias inovadoras para capacitar as transformações digitais dos comerciantes e otimizar novos fluxos de receita”.

Para mais informações sobre a PayRetailers, visite https://payretailers.com.

Sobre a PayRetailers

Fundada em 2017, a PayRetailers é uma provedora de serviços de pagamentos online líder no mundo com DNA latino. Por meio de uma API direta, uma plataforma de tecnologia e um contrato, PayRetailers oferece aos comerciantes globais mais de 250 opções de pagamento sem a necessidade de uma entidade local.

A plataforma PayRetailers oferece às empresas a capacidade de gerenciar seu sistema de pagamentos, analisar dados e simplificar a experiência do cliente por meio de soluções totalmente integradas.

A PayRetailers está sediada na Espanha com escritórios regionais na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México Costa Rica, Paraguai e Peru.

Website:https://www.payretailers.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pay-retailers/

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230126005028/pt/

Contato:

Press Media Department

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE