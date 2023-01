Pesquisa traz esperança para pacientes com Câncer Colorretal com metástases

* Por: DINO - 31 de janeiro de 2023.

O resultado de um novo estudo sobre câncer colorretal metastático foi apresentado no dia 21 de janeiro, no congresso da ASCO GI, em São Francisco, nos Estados Unidos. A pesquisa envolveu 492 pacientes e confirmou que a associação de dois medicamentos – o quimioterápico oral Trifluridina + cloridrato de tipiracila (FTD/TPI) – com o anticorpo monoclonal bevacizumabe (Bev), que inibe a formação de vasos sanguíneos que alimentam o tumor, produziram resultados encorajadores em pacientes que progrediram após 2 linhas de tratamentos anteriores.

O estudo global de fase 3 SUNLIGHT recrutou pacientes maiores de 18 anos com câncer colorretal, tratados com 1 a 2 regimes de quimioterapia anteriores. Os pacientes foram randomizados (1:1) para receber FTD/TPI (35 mg/m2 duas vezes ao dia nos dias 1–5 e 8–12 de cada ciclo de 28 dias) sozinho ou em combinação com bevacizumabe (5 mg/kg nos dias 1 e 15). Os pesquisadores queriam saber qual seria a eficácia da combinação do bevacizumabe ao FTP/TPI nesse perfil de pacientes.

O estudo demonstrou uma redução de risco de morte de 39% nos pacientes tratados com a combinação de medicamentos, comparado ao uso do tratamento tradicional, com uma sobrevida global de quase 11 meses.

Outra descoberta importante foi o fato de que a associação dos dois medicamentos tem um bom perfil de segurança e, nos pacientes estudados, não mostrou um importante aumento de eventos adversos graves. “O objetivo principal do estudo era a sobrevida global, isto é, prolongar a vida do paciente com qualidade e o resultado foi positivo. O estudo mostrou ainda que essa combinação é mais efetiva e isso configura uma nova opção de tratamento”, comemora Rachel Riechelmann, Presidente do Grupo Brasileiro de Tumores Gastrointestinais e Diretora de Oncologia do AC Camargo Cancer Center.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), para o Brasil, estimam-se, para o ano de 2023, aproximadamente 45,6 mil novos casos de câncer colorretal.