ZEISS reúne gerentes das óticas ZEISS Vision Center para convenção em Petrópolis

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 31 de janeiro de 2023.

Especializada na produção de lentes oftálmicas, a ZEISS reunirá mais de 100 gerentes das óticas ZEISS VISION CENTER de todo o Brasil para um evento de treinamento na fábrica da multinacional alemã, em Petrópolis (RJ). A convenção com os profissionais franqueados será realizada de segunda (30) a quarta-feira, dia 01 de fevereiro, e contará com a presença do Diretor de Marketing da ZEISS na América Latina, Marcelo Frias, e de outros executivos da companhia para uma série de palestras sobre a marca e o setor óptico. Atualmente, o Brasil é responsável por mais de um terço das lojas da ZEISS VISION CENTER no mundo, com mais de 100 unidades em 19 estados.

Durante os três dias de evento, os participantes vão acompanhar uma série de palestras e conteúdos sobre vendas, fidelização de clientes, gestão de pessoas, inovação e experiência do consumidor, entre outros assuntos. Além dos workshops e treinamentos, a programação da convenção também envolve premiações e homenagens aos consultores que mais se destacaram no último ano, além de jantares temáticos e outras atividades.

“O encontro é uma oportunidade para reforçar a nossa visão estratégica e analisar as diferentes etapas da jornada de compra do consumidor, além de compartilhar boas práticas entre os profissionais da marca”, afirma Marcelo Frias, Diretor de Marketing da ZEISS na América Latina.

Com foco no segmento de alta renda, as lojas franqueadas da ZEISS VISION CENTER contam com a tecnologia da empresa alemã, que também é especializada na fabricação de equipamentos ópticos, sendo o país considerado pela marca um dos países com grande potencial para o mercado de luxo. Ao todo, são 270 lojas espalhadas por 37 países, com as unidades administradas por investidores alinhados ao perfil da companhia.

“Para ter sucesso no mercado de luxo é preciso ter uma cultura centrada no cliente e encantar o consumidor desde o primeiro contato. Sabemos dos desafios do setor e por isso buscamos ter relação bastante próxima e transparente com os nossos consultores ópticos, oferecendo todas as ferramentas para que eles possam se desenvolver e ter sucesso atuando no setor”, afirma Débora Izzo, Gerente de Desenvolvimento da ZEISS VISION CENTER no Brasil.