Dia do Farmacêutico: profissão segue em constante evolução

* Por: DINO - 31 de janeiro de 2023.

O Dia do Farmacêutico foi comemorado em 20 de janeiro no Brasil, quando se celebra o aniversário da Associação Brasileira de Farmacêuticos (ABF), fundada em 1916. Uma data de fundamental importância e reconhecimento destes profissionais que promovem diariamente, juntamente com outros profissionais de saúde, grandes feitos à saúde pública e bem-estar social.

O medicamento é o principal elo entre o farmacêutico e a sociedade. Pois a indústria farmacêutica é a plataforma que viabiliza em grande escala a disponibilização destes produtos no mercado. Em toda concepção, produção, controle, garantia de qualidade, regulação e logística, temos farmacêuticos que são fundamentais na composição das áreas e consequentemente no dia a dia de operação dentro da indústria farmacêutica.

Rafael Fernandes Costa, farmacêutico e gerente de desenvolvimento tecnológico do Laboratório Teuto, contextualiza que desde o início do nascimento de um novo produto até a chegada para o paciente na prateleira ou no leito de um hospital, são vários anos. “Após a aprovação em viabilidade econômica, temos em média de 5 a 7 anos de trabalho intenso e de muita perseverança da empresa e dos profissionais que atuam nesta área”, explica. Rafael conta que os medicamentos genéricos foram um grande marco na política de saúde pública no Brasil e desde 1998 e 1999, com a lei dos genéricos e a criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), respectivamente, este mercado foi revolucionado e a população passou a ter acesso a medicamentos de alta qualidade com preços mais justos e acessíveis.

O farmacêutico lembra que a indústria farmacêutica foi uma das pioneiras em medicamentos genéricos e escreveu na história do país uma marca de qualidade, segurança e eficácia de seus produtos. Ao longo de seus 76 anos, a companhia possui grande participação de mercado em diversos produtos (com mais de 50% em muitos casos).

Nos últimos 5 anos, o gerente conta que o Laboratório Teuto vem escrevendo uma nova página em sua história. “Uma página que em um futuro muito próximo será de grande relevância para a sociedade: o aumento de desenvolvimento de medicamentos genéricos complexos, o início de operação com medicamentos biológicos e o início das inovações em diversos produtos, por meio de formas farmacêuticas diferenciadas e produtos de alto grau de complexidade técnica”, finaliza.