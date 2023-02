A Mondee adquire a Orinter, empresa brasileira líder em viagens B2B, fortalecendo sua posição global como um Marketplace moderno de conteúdo de viagens e experiências na economia global

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 1 de fevereiro de 2023.

AUSTIN, Texas, Feb. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Mondee Holdings, Inc. (Nasdaq: MOND) (“Mondee” ou a “Empresa”), um marketplace de próxima geração impulsionado por tecnologia que permite crescimento em um segmento de US$ 1 trilhão no setor de viagens, anunciou hoje a aquisição da Orinter, uma empresa de alto crescimento no setor de viagens B2B com forte presença no Brasil e na América Latina.

A Mondee já é líder de mercado na América do Norte. O Brasil, o maior e um dos mais dinâmicos mercados da América do Sul, oferece uma oportunidade natural de expansão. A Orinter é uma empresa de alto crescimento em um mercado em franca expansão, evidenciado pelo crescimento médio anual de 38% em sua receita líquida entre 2019 -2022 (CAGR), mesmo considerando os dois anos de pandemia.

A Orinter, com sua posição de liderança no segmento B2B nos mercados de hotéis, pacotes e transporte terrestre apresenta um take-rate de aproximadamente 13% e margem EBITDA pós-pandemia de mais de 30%, com EBITDA de 2022 de US$ 9,3 milhões. A aquisição, avaliada em aproximadamente US$ 40 milhões, é composta por dinheiro e ações ordinárias da Mondee (MOND), além de um earnout vinculado a metas de crescimento no EBITDA.

Atualmente, a Orinter atende a 4.800 agências de viagens, cuja integração por meio dessa aquisição expande a presença geográfica da Mondee ao mercado brasileiro de viagens nacionais e internacionais. Além disso, os relacionamentos diretos da Orinter com os hotéis latino-americanos fornecerão valiosas oportunidades de vendas cruzadas para a Mondee.

Adicionalmente, a aquisição permitiráàMondee ampliar a distribuição do conteúdo de viagens da Orinter por meio de seus 50.000 afiliados de viagens e acesso a 125 milhões de membros de grupos fechados. A Mondee também planeja alavancar sua plataforma de tecnologia proprietária e implementar melhorias de receita, como FinTech e soluções auxiliares, ao mesmo tempo em que otimiza as despesas para obter sinergias significativas de receita e lucro.

O Chairman, CEO e fundador da Mondee, Prasad Gundumogula, declarou: “estamos entusiasmados em dar as boas-vindasàexperiente equipe de gestão da Orinter na família Mondee e iniciar nossa atividade de fusões e aquisições em 2023 adquirindo um negócio tão complementar e sinérgico, que expande a presença geográfica e de produtos da Mondee, ao mesmo tempo em que adiciona conteúdo desenvolvido por especialistas.”

A CEO da Orinter, Ana Maria Berto, disse: “toda a nossa equipe na Orinter está entusiasmada em fazer parte do modelo de negócios de viagens de última geração da Mondee e ansiosa para destravar o potencial de crescimento de nossas capacidades combinadas no Brasil e em outros mercados”.

Mondee foi assessorada por Lacaz Martins, Pereira Neto, Gurevich & Schoueri e Grant Thornton Brasil. A Orinter foi assessorada por Deschamps, Grutzmacher Advogados Associados e Actus Auditores.

*Os resultados financeiros de 2022 da Orinter foram convertidos com base no câmbio de 1 BRL para 0,19 USD

Conference Call Information

A Mondee realizará uma teleconferência amanhã às 5h30 (PT) / 7h30 (CT) / 8h30 (ET) para discutir a aquisição da Orinter e a Mondee Affiliate Network com a comunidade de investimentos. Um webcast ao vivo do evento estará disponível no site Mondee em http://investors.mondee.com. Uma discagem ao vivo está disponível localmente em (844) 200-6205 e internacionalmente em +1 (929) 526-1599, senha 971613.

Um replay do webcast estará disponível no site Mondee Investor Relations e um replay de áudio estará disponível domesticamente em (866) 813-9403 ou internacionalmente em +44 (204) 525-0658, senha 382559, até meia-noite (ET) de 23 de fevereiro , 2023.

Para obter informações adicionais, visite: https://www.mondee.com.

SOBRE A MONDEE

Fundada em 2011, a Mondee é uma empresa de tecnologia de viagens e um moderno marketplace de viagens com sede em Austin, Texas. A empresa opera 17 escritórios nos Estados Unidos e no Canadá e tem operações na Índia, Tailândia e Grécia. A Mondee está impulsionando mudanças nos setores de lazer e viagens corporativas por meio de sua ampla gama de soluções inovadoras. A plataforma da empresa processa mais de 50 milhões de buscas diárias e gera um volume transacional substancial anualmente. Sua rede inclui mais de 50.000 agentes de viagens, mais de 500 companhias aéreas e mais de um milhão de hotéis e aluguéis de temporada. A empresa também oferece pacotes de soluções e ofertas auxiliares que atendem a uma base global de clientes. Em 19 de julho de 2022, Mondee tornou-se publicamente negociada na Nasdaq sob o símbolo MOND. Para mais informações, visite: https://www.mondee.com.

