American Burrs em novo endereço foca em expansão

* Por: DINO - 1 de fevereiro de 2023.

O ano de 2023 começou agitado com a instalação da American Burrs no prédio do Inaitec (Parque Tecnológico e Incubadora de Empresas). A empresa atua no segmento de produtos odontológicos e trouxe toda a sua área executiva para o endereço na Cidade Pedra Branca, Palhoça (SC).

Agora localizados no quarto andar, em uma área de 470 m2, a American Burrs busca expandir seu mercado de exportação participando do programa PEIEX, oferecido pela ApexBrasil através do Inaitec. A iniciativa tem como objetivo auxiliar empresas da região, fomentando a cultura exportadora e o acesso a mercados internacionais por meio de orientações e qualificações técnicas em comércio exterior.

“Na American Burrs Nails, o projeto está focado em brocas para alongamentos de unhas. Entre nós do Inaitec, a marca é conhecida como inovadora e vem servindo como modelo e laboratório para todos os nossos incubados”, declara Diego Chierighini, diretor executivo do Inaitec.

A American Burrs é uma indústria importadora e exportadora da área odontológica. A marca é líder de vendas em materiais para corte, preparo, acabamento, polimento e brilho final de todos os materiais da área odontológica e protética.

“A odontologia é a nossa grande paixão e o sorriso é o nosso negócio”, Ramiro Lopes, CEO da American Burrs. Com o objetivo de impulsionar o setor odontológico com novos produtos e soluções, atualmente a Amercian Burrs conta com mais de 400 distribuidores em todo o Brasil e seus executivos acreditam que, juntos com bons parceiros, podem transformar a odontologia em um setor proativo.

Sendo assim, incentivam novas atitudes como a odontologia social e a preservação de recursos naturais. Possuem uma política da qualidade que busca atender às necessidades dos clientes, fornecendo produtos e serviços em acordo com as demandas exigidas pelo setor.

A American Burrs é indicada em 90% das faculdades de Odontologia e cursos de especialização em prótese e dentística, bem como cursos técnicos de TPD (técnico em Prótese Dentária).