Espaços instagramaveis são a nova tendencia de branding e arquitetura

* Por: DINO - 1 de fevereiro de 2023.

Hoje em dia está cada vez mais comum entrar em um bar ou restaurante e se deparar com um espaço lúdico, perfeito para registrar aquele momento. O espaço se torna tão marcante que ao ver uma foto de algum conhecido já se sabe que foi tirada em determinado local, mesmo que na foto não tenha o nome do local. A palavra ‘instagramável’ vem da tendência crescente de compartilhar as melhores fotos no Instagram, e da ideia das marcas de criar o ambiente perfeito para essas fotos.

A arquitetura instagramável é a união da arquitetura com o brand, reforçando aos clientes os valores da marca através do logo ou da utilização da paleta de cores, criando-se assim uma forma orgânica de publicidade: as fotos nas redes sociais. Esse tipo de projeto atrai o olhar de novos clientes, que querem conhecer o espaço que tem sido tão fotografado. O desejo de pertencimento faz com que quanto mais fotografado e compartilhado nas mídias sociais, mais gente queira fazer parte disso.

Para o sucesso deste tipo de espaço é indispensável contar com um bom projeto de iluminação, para garantir as melhores fotos, além de elementos estéticos marcantes que conversem com a identidade que a marca deseja passar. Como por exemplo o uso de folhagens e flores (naturais ou sintéticas), painéis ripados, letreiros neon, frases que reforçam a identidade da marca, balanços, pelúcias, a imaginação como sempre é uma aliada.

O espaço instagramável pode estar em apenas uma parede, ou fazer parte de todo o ambiente, como é o caso da esmalteria Espaço Brilhante, onde a arquiteta Flora Barros criou um cenário que conta com uma árvore de flores rosa, cor principal da marca, que permeia o espaço, integrando ambientes e até a fachada.

O orçamento para esse tipo de projeto não precisa ser alto. Algumas taticas simples podem ser usadas para baratear os custos, como explica a arquiteta responsável pelo projeto da esmalteria: ”usamos uma pintura diferenciada, mais orgânica, para ter um revestimento com custo-benefício, e móveis planejados com mais de uma função dentro do ambiente, o que ajudou a criar um layout que extrai o máximo do potencial do espaço”. O papel de parede com textura ou efeito 3D é uma alternativa para esses casos.

Porém, nem todo ambiente está apto a entrar na modalidade instagramável. Algumas empresas criam espaços divertidos para o bem-estar de seus funcionários, que apesar de usar projetos diferenciados, não têm como finalidade tornar o ambiente fotografável para redes sociais.

Já para espaços residenciais, há quem preze por ter um espaço instagramável para fazer vídeos e fotos, principalmente no caso de profissionais que trabalhem online e queiram que o ambiente de seus vídeos conte uma história, mais uma vez utilizando a arquitetura em conjunto com a necessidade de reforçar a marca, mesmo que seja uma marca pessoal. Para quem deseja ter esse tipo de projeto em casa, o melhor caminho é criar um projeto de interiores com um profissional de confiança especialista na área de ambientes personalizados.