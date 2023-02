Lipoaspiração é a cirurgia estética mais realizada no mundo

Compartilhe Facebook

1 de fevereiro de 2023.

Os procedimentos estéticos cirúrgicos e não cirúrgicos tiveram um aumento global de 19,3% em 2021, segundo dados recém-publicados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS, na sigla em inglês). O relatório destaca a recuperação e crescimento do setor, após dois anos consecutivos de declínio relacionado à pandemia de Covid-19, e a lipoaspiração como o procedimento cirúrgico estético mais comum – antes o posto era ocupado pela cirurgia de aumento dos seios.

Mais de 1,9 milhão de procedimentos de lipoaspiração foram registrados em todo o mundo em 2021, um salto de 24,8%. Além deste, os quatro procedimentos cirúrgicos mais populares continuam sendo o aumento dos seios, a cirurgia de pálpebras, a rinoplastia e a abdominoplastia.

Afunilando a lupa somente para o Brasil, que figura em segundo lugar no ranking de países que mais realizam cirurgias plásticas, os procedimentos mais realizados no corpo foram: abdominoplastia, seguido por aumento de nádegas, elevação de glúteos e lipoaspiração.

Nota-se, dessa forma, que houve um aumento dos procedimentos cirúrgicos relacionados ao chamado “contorno corporal”. Também conhecida como body lifting, a técnica consiste em alterar a forma e o tônus dos tecidos subjacentes que sustentam gordura e pele.

“A lipoaspiração é para tratar gordura localizada, a abdominoplastia é para tratar a flacidez da pele, sendo também possível a associação desses procedimentos”, explica o Dr. André Melo, cirurgião plástico. Além da área abdominal, a cirurgia de contorno corporal pode ser feita no glúteo, virilha e coxa.

Com a escalada dos procedimentos cirúrgicos, as inovações tecnológicas também estão evoluindo. O Dr. Melo lista algumas novas técnicas disponíveis: a lipoaspiração ultrassônica (que usa ondas de ultrassom para remover a gordura por aspiração), o uso de um funil para implante de prótese (que evita a manipulação da prótese, reduzindo os riscos de contaminação), o tratamento com renuvion (tecnologia de radiofrequência e gás hélio para flacidez) e o crisalix (simulador 3D para cirurgia plástica).

Para realizar uma cirurgia de contorno corporal é preciso antes passar por avaliação médica. “O público mais adequado é formado por pessoas que tenham bons hábitos de alimentação e atividade física, assim como também estejam dentro de uma faixa de peso adequada”, pontua o médico.

Ainda segundo o ISAPS, estima-se que os Estados Unidos e o Brasil tenham o maior número de cirurgiões plásticos, com mais de 30% do total mundial. Em seguida vêm os países asiáticos, com a China em terceiro lugar, o Japão em quarto lugar, e a Coreia do Sul em quinto lugar.