Marca gaúcha une influenciadores e empresas em prol da causa animal

* Por: DINO - 1 de fevereiro de 2023.

Em média, 30 milhões de animais vivem em situação de abandono no Brasil – cerca de 20 milhões de cães e 10 milhões de gatos, conforme estimativas da OMS (Organização Mundial de Saúde). Segundo uma projeção publicada pelo Portal da Alego (Assembleia Legislativa do Estado de Goiás), há um cachorro para cada cinco habitantes de uma cidade grande. Destes animais, 10% estão abandonados.

A situação sensibiliza ONGs (Organizações Não Governamentais) e protetores de animais, que atuam de forma voluntária a fim de cuidar dos pets. O problema é que, segundo Brunner Giacomin e Diego Bedin, diretores da Joias PetMom – e-commerce de joias e semijoias dedicado a petlovers, os últimos anos têm sido difíceis para esses voluntários em função da pandemia de Covid-19.

“Atenta a este cenário, a PetMom iniciou em dezembro uma campanha que visa chamar a atenção para ONGs e protetores individuais que atuam em prol da causa animal no Brasil”, reporta. A ação citada por Brunner irá entregar dez combos com diferentes prêmios, entre eles 300Kg de ração, doação mensal de R$ 500 pela Joias PetMom até janeiro de 2024, além de itens que vão de kits das marcas, doações em dinheiro, banhos por um ano e campanhas de divulgação.

Além disso, um dos combos ainda inclui a entrega de uma camiseta oficial do São Paulo Futebol Clube autografada por todos os jogadores, doação realizada pelo repórter e influenciador Julinho Casares. “As entidades e cuidadores beneficiados podem escolher o que fazer com os presentes, que poderão ser convertidos em valores para suprir as necessidades mais urgentes”, explica Brunner.

Campanha ganha engajamento on-line

Com o mote “a beleza está nas diferenças”, a PetMom fez um convite à reflexão em suas redes sociais digitais em dezembro, quando lançou uma embalagem especial ilustrada pela artista Roberta Fázio, especialista em temperamentos, onde cinco animais representam cada temperamento humano: colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático e supino.

Desde sua fundação, em 2018, o e-commerce destina parte do valor das vendas para ONGs, instituições ou protetores de animais independentes. “A gente sabe que muitos lembram dessas entidades nas festas, mas que, a partir de janeiro, período de férias, elas ficam meio esquecidas. Por isso, pensamos em uma dinâmica que começou em dezembro de 2022 e se estenderá até fevereiro de 2023”, explica a diretora da PetMom.

Com base nas ilustrações de Natal, a empresa fez um convite para marcas da área pet e influenciadores que se identificam com a causa: promover a união das diferenças – tanto de produto, como de pensamentos e serviços.

Os convidados receberam um presente simbólico da PetMom e puderam indicar uma ONG ou protetor individual para participar do sorteio, além de se comprometerem com o envio de um presente para a instituição beneficiada. “A adesão foi imediata e bem recebida. O movimento, que começou de forma despretensiosa, ganhou força com padrinhos e madrinhas engajados, que vão desde pet influencers a grandes marcas”, comemora Brunner.

Marcela Bantle é uma das idealizadoras da campanha, publicitária e responsável pelo relacionamento da Joias PetMom com ONGs, protetores individuais e influenciadores. Ela conta que, de forma conjunta, os participantes da ação somam mais de 2.5 milhões de seguidores. “Estamos na reta final. Agora, é aguardar o sorteio para ver quem serão as ONGs que receberão o incentivo para continuar o trabalho, tão necessário para a sociedade”, diz ela.

“Foram 20 ONGs e Protetores Individuais indicados. Estamos felizes em conseguir presentear metade deles. Mesmo os que não forem contemplados nesta ação, com certeza terão divulgado seus nomes para esse público, podendo ganhar mais seguidores e visibilidade, em busca de apoio para essa causa tão essencial”, finaliza.

Para mais informações, basta acessar https://www.joiaspetmom.com.br/ ou https://www.instagram.com/joiaspetmom/