Mavenir comprova tecnologia da AMD em seu portfólio de rádio com Open RAN OpenBeam™ e Converged Packet Core

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 1 de fevereiro de 2023.

A Mavenir, provedora de software de rede que está construindo o futuro das redes com software nativo de nuvem executado em qualquer nuvem, anunciou hoje novas iniciativas em colaboração com a AMD para ajudar os provedores de serviços de comunicação (CSPs, Communication Service Providers) na sua transição a redes de telecomunicação nativa de nuvem.

Primeiro, a Mavenir e a AMD vêm colaborando em Open RAN para construir a tecnologia de rádio líder da indústria. A Mavenir incorporou os dispositivos Zynq™ Ultrascale+™ RFSoC da AMD ao portfólio de rádio OpenBeam™ da Mavenir e, por meio dessa parceria, ambas as empresas seguem trabalhando juntas para introduzir novas funcionalidades, recursos e capacidades aos clientes.

Em segundo lugar, a solução Converged Packet Core da Mavenir foi validada nas CPUs AMD EPYC™. Isso significa que a solução Converged Packet Core (4G e 5G) virtualizada, totalmente conteinerizada e nativa de nuvem da Mavenir pode agora ser implementada nas CPUs AMD EPYC para fornecer aos CSPs mais opções para implementar funções de rede virtual em centros de dados na nuvem.

Entre os elementos validados estão as funções de rede AMF, SMF, UPF, UDSF, NRF, NSSF, AUSF, UDM e UDR. Além disso, as funções de rede PCF, NEF, BSF, MME, SecGw, PCRF, MME e SGSN também serão validadas nos próximos meses.

“O compromisso da Mavenir com possibilitar que redes construídas com softwares executados em qualquer nuvem gira em torno de dar aos CSPs a capacidade de usar os melhores componentes que satisfaçam suas necessidades específicas na torre ou no centro de dados”, afirmou Bejoy Pankajakshan, vice-presidente executivo e diretor de tecnologias e estratégias da Mavenir. “A Mavenir e a AMD estão trabalhando em conjunto para dar várias opções aos CSPs e ajudá-los a otimizar o consumo de energia, a eficiência de rede e o custo total de propriedade no acesso por rádio, bem como na rede central.”

“As redes de telecomunicações nativas de nuvem capacitam os CSPs com sistemas que oferecem flexibilidade, menor custo operacional, facilidade de gestão de sistemas e um ecossistema mais amplo para valor agregado, inovação e capacidades de upgradeàmedida que os requerimentos da rede aumentam”, afirmou Salil Raje, vice-presidente sênior e gerente geral do Data Center and Communications Group da AMD. “Temos muito orgulho da nossa colaboração estreita com a Mavenir para ajudar a fornecer TCO (custo total de propriedade) excepcional e escalabilidade previsível junto com soluções de alto desempenho e eficiência energética aos operadores de telecomunicações, potencializando os produtos para centro de dados da AMD.”

O inovador portfólio de rádio OpenBeam da Mavenir foi especificamente criado para as necessidades crescentes dos CSPs por rádios ágeis, inteligentes e com bom custo-benefício para atender às demandas críticas da rede agora eàmedida que ela muda e se expande. As soluções de rádio podem ser usadas para uma grande variedade de casos de uso, incluindo cobertura básica em todas as bandas de frequência, células pequenas de uso externo, para redes públicas e privadas que atendem a negócios e a serviços de consumo em ambientes urbanos e rurais.

O portfólio Converged Packet Core de ponta a ponta da Mavenir é totalmente conteneirizado e oferece suporte multigeracional para modernizar redes móveis existentes ao passo em que proporciona um caminho rentável rumo ao 5G. Sua arquitetura nativa de nuvem, com aplicações e serviços personalizados para o modelo na nuvem, oferece escalonamento fácil, desacoplamento de hardware, agilidade, portabilidade e resiliência em nuvens públicas, privadas e híbridas. Sua arquitetura de microsserviço granular em web-scale atende aos requerimentos a nível de operadora, tal como alta disponibilidade, segurança e desempenho.

Para saber mais sobre essa colaboração conjunta, visite a Mavenir (salão 2, stand 2H60) e a AMD (salão 2, stand 2M61) no Mobile World Congress (Congresso Móvel Mundial) 2023 em Barcelona (27 de fevereiroa 2 de março).

A AMD, o logo em formato de seta da AMD, EPYC™, Zynq™ e Ultrascale+™ e todas as combinações relacionadas são marcas registradas da Advanced Micro Devices, Inc. Outros nomes são para fins de informação e podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Sobre a Mavenir:

A Mavenir está construindo o futuro das redes e sendo pioneira em tecnologia avançada, com foco na visão de uma única rede automatizada com base em software executado em qualquer nuvem. Por ser a única provedora de software de rede nativo de nuvem de ponta a ponta do setor, a Mavenir está focada em transformar a maneira como o mundo se conecta, acelerando a transformação das redes de software para mais de 250 empresas e provedores de serviços de comunicação em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes em todo o mundo. www.mavenir.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230201005151/pt/

Contato:

Contato de Relações Públicas:



[email protected]

Maryvonne Tubb (EUA)

Emmanuela Spiteri (EMEA)

Fonte: BUSINESS WIRE