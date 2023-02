PABX em Nuvem favorece atendimento humanizado

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 1 de fevereiro de 2023.

Gestores que atualmente estão migrando para o atual sistema PABX Cloud, também conhecido como PABX em Nuvem, afirmam ter observado melhora no relacionamento com seus clientes.

A nova plataforma, que adota ferramentas automatizadas em conformidade com as novas tecnologias do atual cenário mercadológico, tem evidenciado destaque no ramo de telecomunicações. “Podemos perceber que a rotina de atendimento está cada vez mais humanizada com o uso do PABX em Nuvem”, afirma Paulo Henrique Silva, gerente comercial da Conectel Telecom Multioperadora.

De acordo com pesquisa realizada pela CX Trends 2022, 62% dos consumidores desistem da negociação se a experiência no atendimento é ruim, o que evidencia que os resultados obtidos são positivos partir dessas novas implementações, por atribuírem humanização aliada a automatização, com dispositivos adicionais como a URA, Unidade de Resposta Audível, e os discadores automatizados.

No atual processo de telecomunicação em que o uso do PABX Cloud é adotado, mecanismos adicionais como o Call Center, o SAC, as televendas e a URA acrescentam dinâmica mais rápida e intimista entre empresas e seus interlocutores, tornando mais fluida a relação com os clientes e o feedback na comunicação por parte das organizações.

Para maiores informações, é possível acessar o portal www.conectel.com.br