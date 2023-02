Tanium designa Dan Streetman como diretor executivo

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 1 de fevereiro de 2023.

A Tanium, empresa líder em operações de TI e gerenciamento de segurança além de principal fornecedor de gerenciamento convergente de terminais (XEM), anunciou hoje a designação de Dan Streetmanàfunção de diretor executivo. Orion Hindawi, que é o co-fundador e atual diretor executivo da Tanium, irá assumir o cargo de presidente executivo. Nesta nova função, Orion continuará conduzindo a visão estratégica e a inovação técnica na Tanium, bem como manterá seu compromisso com as parcerias estratégicas e clientes da Tanium. David Hindawi, co-fundador da Tanium, fará a transição para presidente emérito.

Em sua nova função, Streetman continuará reforçando o compromisso da Tanium em proteger empresas, organizações e seus funcionários, ao mesmo tempo em que fortalece e desenvolve operações direcionadas ao cliente, a estratégia de parcerias, a estratégia de produtos e o desenvolvimento da empresa.

Streetman irá aproveitar o forte impulso do mercado que a Tanium verificou, incluindo um ano fiscal recorde em termos de receita e crescimento de novos clientes, lançamentos de novos produtos impactantes e a rápida adoção da plataforma de gerenciamento convergente de terminais da Tanium.

Streetman traz uma extensa e adequada experiênciaàTanium. Mais recentemente, atuou como diretor executivo da Allvue Systems; antes disto, atuou como diretor executivo da TIBCO Software Inc. Em sua carreira anterior, Streetman supervisionou transformações significativas orientadas a dados na BMC, Salesforce e C3.ai.

“A Tanium é uma empresa direcionadaàmissão cujo compromisso em satisfazer às necessidades dos clientes é insuperável”, disse Streetman. “À medida que a transformação digital continua criando complexidade e alterando o panorama de segurança cibernética, as organizações precisam de uma plataforma abrangente de gerenciamento de terminais que proteja suas organizações e seus funcionários, os ajudando a interromper o ciclo de proliferação de produtos pontuais que, infelizmente, deixou os clientes ainda menos seguros. É uma enorme oportunidade liderar a Tanium e estou profundamente comprometido em promover sua missão de oferecer certeza em tempos incertos.”

“Fundar e liderar a Tanium como seu diretor executivo foi uma honra, tanto pessoal como profissionalmente”, disse Orion Hindawi. “O que começou como uma ideia para ajudar a proteger as empresas diante da crescente dependência digital e ataques cibernéticos, se transformou em uma liderança no setor de gerenciamento de terminais. Dan é um líder que compartilha nossos valores e estou orgulhoso de que esteja conosco para ajudar a escrever o próximo capítulo da história da Tanium. Tenho total confiança em sua visão e em sua capacidade de nutrir com responsabilidade o crescimento de nossa organização.”

Hoje, com sua plataforma de gerenciamento convergente de terminais (XEM), a Tanium é o principal fornecedor que oferece visibilidade, controle e correção em tempo real, tudo em uma única plataforma. Além disto, a Tanium está expandindo os recursos de sua plataforma para permitir que as empresas melhorem a produtividade do usuário final e proporcionem uma experiência de trabalho digital superior aos funcionários. Ao trazer recursos de gerenciamento de experiência digital ao XEM, a Tanium está pronta para ser uma das primeiras líderes neste novo mercado emergente.

Streetman será a mais nova adição a uma equipe de liderança executiva que possui uma ampla experiência, incluindo Bina Chaurasia, diretora administrativa e operacional; Charles Ross, diretor de atendimento ao cliente; Marc Levine, diretor financeiro; Nic Surpatanu, diretor de produto; Steve Daheb, diretor de marketing; Tobias Julén, chefe de pessoal; e Tyker Fagg, diretor de receitas.

Sobre a Tanium

A Tanium, única fornecedora de gerenciamento convergente de terminais (XEM) do setor, lidera a mudança de paradigma nas abordagens legadas para gerenciar ambientes complexos de segurança e tecnologia. Apenas a Tanium unifica equipes e fluxos de trabalho bem como protege todos os terminais contra ameaças cibernéticas, integrando TI, conformidade, segurança e risco em uma única plataforma que oferece visibilidade abrangente entre dispositivos, um conjunto unificado de controles e uma taxonomia comum para um único propósito compartilhado: proteger informações cruciais e infraestrutura em grande escala. A Tanium foi nomeada para a lista Forbes Cloud 100 por sete anos consecutivos e está classificada na lista da Fortune dos Melhores Grandes Locais de Trabalho em Tecnologia. De fato, mais da metade das 100 empresas da Fortune e das forças armadas dos EUA contam com a Tanium para proteger pessoas; defender dados; garantir sistemas; além de verificar e controlar todos os terminais, equipes e fluxos de trabalho em qualquer local. Este é o poder da certeza. Acesse www.tanium.com e siga-nos no LinkedIn e Twitter.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230201005896/pt/

Contato:

KC Higgins

Relações Públicas da Tanium

[email protected]



+ 1 303.434.8163

Fonte: BUSINESS WIRE