Vista Equity Partners conclui aquisição da KnowBe4

* Por: DINO - 1 de fevereiro de 2023.

KnowBe4, Inc. (“KnowBe4”), fornecedor do maior treinamento de conscientização de segurança e plataforma de simulação de phishing do mundo, anunciou hoje a conclusão de sua aquisição pela Vista Equity Partners (“Vista”), uma empresa líder global de investimentos com foco exclusivo em software corporativo, dados e negócios habilitados para tecnologia, por US$ 24,90 por ação em dinheiro.

“A aquisição de hoje é um marco significativo para toda a equipe da KnowBe4. É representativo de nossas conquistas até o momento, bem como de nosso potencial de crescimento contínuo a longo prazo”, disse Stu Sjouwerman, fundador, presidente e diretor executivo da KnowBe4. “A Vista fornece os recursos e experiência operacional para aumentar o valor do cliente. Estamos empolgados em embarcar neste próximo capítulo e alcançar nossas metas de lidar com o elo mais fraco da segurança cibernética.”

“O elemento humano continua sendo um dos aspectos mais importantes e negligenciados da segurança cibernética”, disse Michael Fosnaugh, co-chefe do fundo principal e diretor geral sênior. “A oportunidade de escalar um negócio que é realmente crucial às empresas em todo o mundo é essencial para a abordagem de investimentos e esforços de valor agregado da Vista. Isto, combinado com o histórico de Stu como um fundador visionário e a comprovada liderança de produtos da KnowBe4, torna a parceria com a empresa muito promissora.”

Com a conclusão da transação, as ações da KnowBe4 deixaram de ser negociadas e não estão mais cotadas no Nasdaq Global Select Market.

Morgan Stanley & Co. LLC atuou como consultoria financeira e Potter Anderson & Corroon atuou como consultoria jurídica do Comitê Especial da KnowBe4. Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation atuou como consultoria jurídica da KnowBe4.

Guggenheim Securities, LLC atuou como consultoria financeira e Kirkland & Ellis LLP atuou como consultoria jurídica da Vista.

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4, fornecedor do maior treinamento de conscientização de segurança e plataforma de simulação de phishing do mundo, é utilizada por mais de 56.000 organizações ao redor do mundo. Fundada pelo especialista em TI e segurança de dados, Stu Sjouwerman, a KnowBe4 ajuda as organizações a lidar com o elemento humano da segurança, aumentando a conscientização sobre ransomware, fraude de CEO e outras táticas de engenharia social mediante uma abordagem de nova escola para treinamento de conscientização sobre segurança. Kevin Mitnick, um especialista em segurança cibernética reconhecido internacionalmente e diretor de hacking da KnowBe4, ajudou a criar o treinamento da KnowBe4 com base em suas táticas de engenharia social bem documentadas. Dezenas de milhares de organizações contam com a KnowBe4 para mobilizar seus usuários finais como sua última linha de defesa.

Sobre a Vista Equity Partners

A Vista é uma empresa líder mundial de investimentos com mais de US$ 95 bilhões em ativos sob gestão em 30 de setembro de 2022. A empresa investe exclusivamente em software empresarial, dados e organizações habilitadas para tecnologia em estratégias de capital privado, capital permanente, crédito e patrimônio público, trazendo uma abordagem que prioriza o valor agregado de mercado duradouro para benefício de seu ecossistema mundial de investidores, empresas, clientes e funcionários. Os investimentos da Vista estão ancorados por uma considerável base de capital a longo prazo, experiência na estruturação de transações orientadasàtecnologia, além de técnicas de gestão comprovadas e flexíveis que impulsionam o crescimento sustentável. A Vista acredita que o poder transformador da tecnologia é a chave para um futuro ainda melhor, com um planeta mais saudável, uma economia mais inteligente, uma comunidade diversificada e inclusiva e um caminho mais amplo para a prosperidade. Mais informação está disponível em vistaequitypartners.com. Siga a Vista no LinkedIn, @Vista Equity Partners, e no Twitter, @Vista_Equity.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230201005657/pt/

Contato:

Para consultas da mídia, entre em contato com:

Brian W. Steel

[email protected]



+1-212-804-9170

Kathy Wattman

Relações Públicas

[email protected]



(727) 474-9950

Para consultas de investidores, entre em contato com:

Ken Talanian

Relações com Investidores

[email protected]



(727) 286-3584

Fonte: BUSINESS WIRE