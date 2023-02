É possível começar o ano com a vida mais saudável

Compartilhe Facebook

Por: DINO - 1 de fevereiro de 2023.

Todo início de ano vem acompanhado da conhecida idealização de “ano novo, vida nova”. Afinal, é o momento perfeito para repensar o passado e buscar melhorias para o futuro. É por isso que muita gente se empenha em criar resoluções, com metas e objetivos a serem atingidos nesse novo ciclo que se inicia. Retomar os exercícios físicos, melhorar a alimentação, ter hábitos mais saudáveis são os líderes nessas listagens.

Com o foco na saúde e para terminar 2023 com sentimento de dever cumprido, uma grande aliada pode ser a suplementação, que tem potencial para suprir as necessidades nutricionais, incrementar o bem-estar e a saúde ou até ajudar a eliminar a gordura extra. Para se ter uma ideia, um estudo da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (Abiad) mostrou que em mais da metade (54%) dos lares brasileiros existe ao menos uma pessoa utilizando algum suplemento alimentar. Algumas outras estratégias também podem ajudar como, por exemplo, estabelecer objetivos exequíveis, realistas e equilibrados ou definir metas a curto, médio e longo prazo. Pequenas vitórias ajudam a manter a motivação mais elevada.

Como uma aliada para o cotidiano, a suplementação pode ser manipulada para incrementar os cuidados com a saúde. “Imunidade, boas noites de sono ou aumento de energia e disposição, são alguns dos aspectos que podem ser melhorados de dentro para fora e representam incremento para o equilíbrio e o bom funcionamento do organismo”, explica Flávia Ribeiro, farmacêutica Sócia-Fundadora da Quality Farmácia de Manipulação. “Além disso, a necessidade de determinados nutrientes essenciais, como as vitaminas A, B, C e D – dentre outras – pode ser suprida a partir do complemento de suplementos manipulados, evitando o surgimento de doenças ou impedindo que uma enfermidade progrida”, salienta.

Vantagens da manipulação

As farmácias magistrais podem preparar suplementos sem lactose, glúten, açúcar, conservantes, corantes, parabenos, aromatizantes e perfumes, para pacientes intolerantes e alérgicos, respeitando as particularidades de cada pessoa. “Podem ser desenvolvidos em cápsulas de tamanho especial ou em outras formas farmacêuticas diferenciadas, como xaropes, pirulitos, comprimidos sublinguais, gomas, chocolates, supositórios, entre outros, para facilitar sua administração”, defende Flávia.