Investimento em marketing digital cresce entre empresas

* Por: DINO - 1 de fevereiro de 2023.

Pesquisas indicam um cenário promissor para empresas que atuam no segmento de marketing digital. De acordo com uma pesquisa realizada pela CMO Survey, 58% dos investimentos das empresas foram direcionados para ações de marketing on-line em 2021. Isso equivale a um aumento de 15,8% em relação ao ano anterior. Além disso, anúncios e marketing de influência estão entre as principais estratégias de marketing digital adotadas em 2022

O mesmo estudo revela, ainda, que agências de marketing digital obtiveram um aumento de 11,1% nos ganhos da receita e de 10,4% no lucro. Em 2021, o valor estava bem abaixo disso, sendo de apenas 0,3% de ganhos de receita e 2,6% de ganhos de lucro, apontando a crescente e alta demanda por serviços de marketing on-line.

O levantamento também mostra que as plataformas de marketing digital mais usadas em 2022 foram o Google Ads (antigo Google AdWords) e o Facebook Ads, respectivamente. Outra estratégia que se destaca é o marketing de influência, que foi a aposta de 74,3% das empresas. Dentre os empreendimentos que fecharam parcerias com influenciadores digitais, 82,4% afirmaram que a imagem da marca melhorou e o engajamento com o público-alvo aumentou.

Não foi só a parceria entre influenciadores e empresas que aumentou; 87% das organizações não governamentais (ONGs) estão firmando parcerias com influencers, segundo a Estúdio Cais – Projetos de Interesses Públicos. Além disso, o levantamento aponta que, de um total de 345 influenciadores digitais, 138 já atuaram para ONGs ou outros tipos de entidades que apoiam alguma causa. Cabe dizer que 80% dos influenciadores que se engajaram com alguma causa social em 2022 se dedicaram ao apoio de ONGs ligadas à fome e à distribuição de renda.

Planejamento como meio de otimizar o investimento em marketing digital

Tanto o investimento em anúncios quanto em marketing de influência exige um certo investimento. No primeiro caso, isso acontece porque é preciso pagar por cada clique que o anúncio recebe e, no segundo, porque, dependendo do número de seguidores que o criador de conteúdo tem, o valor pode chegar a R$ 600 mil por campanha. Isso é o que aponta uma matéria da Empiricus, que mostra ainda que o ganho médio de um influenciador digital é de R$ 10 mil por mês e que as propostas começam a partir dos R$ 1 mil por publicidade. Por isso, é preciso que o investimento em marketing digital seja planejado minuciosamente com base na estimativa dos ganhos e despesas que cada estratégia adotada poderá implicar, a fim de otimizar os recursos e ampliar a margem de lucro.